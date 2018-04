Sagem na CeBITu ukáže, že mu GPRS nedělá potíže (nové telefony)

Telefony Sagem dnes na českém trhu téměř nenajdete. To však neznamená, že by tento francouzský výrobce neměl přichystané nové modely pro letošní rok. Některé novinky představil již na nedávném GSM kongresu v Cannes, na některé si budeme muset počkat až na CeBIT. V každém případě platí, že Sagemu se daří především na domácím - francouzském trhu, ale s jeho telefony se běžně můžeme setkat i v sousedním Německu, Itálii nebo dalších západoevropských zemích. Ironií pak je, že část jeho produkce pochází z továrny na Kladně ve středních Čechách, kterou sice nyní provozuje kanadská společnost Celestica, ale nadále produkuje telefony se značkou Sagem.

Všechny novinky Sagemu nesou nové označení produkční řady a tím je „MY“. Tímto označením pomalu končí současné řady telefonů MC (duální bez WAPu) a MW (duální s WAPem). Označení MY by mělo značit telefony vybavené datovými přenosy GPRS, které chce Sagem zabudovat téměř do každého modelu. Některé modely se však i nadále budou vyrábět bez GPRS, přesto ponesou označení MY. To je případ dvou již dnes prodávaných telefonů MY3020 a MY3042, které jsme vám představili již loni na podzim v tomto článku. Zde jste se mohli dočíst i o modelu MY3052, prvním telefonu nové řady s podporou GPRS. Tento telefon by se právě v těchto dnech měl začít prodávat na vybraných západoevropských trzích. Nevýhodou tohoto modelu je však podpora GPRS v konfiguraci pouze 3+1 timeslot, což je méně, než běžně nabízí současná konkurence. Dodejme, že MY3052 není prvním telefonem Sagemu s GPRS. Tím byl model MW959 GPRS, kterému patřil primát druhého běžně prodávaného GPRS telefonu po Motorole Timeport P7389i. Prodával se však jen na některých trzích, například v Rakousku, a jeho nevýhodou byla konstrukční a designová podoba se starším modelem MC 959. Pro pořádek dodejme, že na některých trzích se můžeme setkat s neobvyklým značením telefonů Sagem, které platí většinou jen pro konkrétní region nebo operátora.

Prvním úplně novým Sagemem pro letošní rok je model MY3036, low-end s podporou GPRS. Vzhledově ne příliš nápaditý přístroj, velmi podobný modelu MW3026, o kterém jste si mohli přečíst zde. MY3036 umí GPRS v konfiguraci 3+1 timeslot a WAPový prohlížeč je již ve standardu 1.2.1, ve výbavě nechybí ani podpora EMS zpráv. Přes WAP si může majitel tohoto telefonu stahovat hry od společnosti InFusio, což ale není specialita Sagemu, ale standard, který používají například i Motorola, Philips, nebo Trium. Ten má hry od společnosti InFusio dokonce ve standardní výbavě. MY3036 je klasický low-end, o čemž svědčí na dnešní dobu poměrně vysoká hmotnost 120 gramů, naopak rozměry 105 x 50 x 23 mm již z průměru tolik nevybočují. MY3036 používá GPRS jen k WAPu, datové a faxové přenosy nepodporuje. Podobně je na tom třeba Motorola T192, první GPRS low-end. Sagem MY3036 má výměnné kryty a atraktivní modré podsvícení displeje a klávesnice. MY3036 by se měl začít prodávat již tento měsíc, hned po CeBITu, ale cenu zatím výrobce neprozradil. Lze však předpokládat, že bude poměrně nízká.

Další novinkou s podporou GPRS je model MY3062. Tento telefon má úplně stejný design jako v úvodu zmíněný telefon MY3052 (nebo jednodušší model bez GPRS - MY3042) a výbavu pak velmi podobnou první novince MY3036. Narozdíl od ní však MY3062 podporuje i datové a faxové přenosy, takže implementované GPRS (3+1 timeslot) má poněkud větší smysl. MY3062 má navíc také infračervený port, takže při připojení telefonu k počítači se nemusíte spoléhat jen na kabel, který bude k dostání jen jako příslušenství. Telefon by měl mít vnitřní paměť na 250 kontaktů a 20 SMS zpráv. Vše ostatní je naprosto shodné s modelem MY3036, takže v telefonu najdete jak podporu EMS zpráv, tak nahrávatelné hry InFusio nebo WAPový prohlížeč 1.2.1. Podsvícení displeje a klávesnice je opět modré a kryty jsou výměnné. Hmotnost telefonu je 100 gramů, rozměry výrobce zatím neuvádí.

Třetí novinkou bude model MY3078, který je však zatím obestřen rouškou tajemství. Fotografie tohoto telefonu zatím nejsou k dispozici, mělo by se však jednat zřejmě o telefon s flipem, vyvinutý v Asii, který by měl konkurovat podobným přístrojům Motoroly nebo Samsungu. Bohužel, první informace hovoří o absenci jak GPRS, tak podpory dat nebo infraportu. Mělo by se jednat o stylový telefon, který upoutá vzhledem, a ne výčtem nejrůznějších funkcí. Sagem na CeBITu představí i telefon s barevným displejem, o kterém se však v této chvíli neví téměř nic. Na fotografii si můžete prohlédnout přístroj s barevným displejem, který Sagem představil nedávno na GSM kongresu v Cannes, ale žádné podrobné informace ani tam nebyly uvedeny. Na podrobnější informace si budeme muset počkat na CeBIT, ale s největší pravděpodobností si zájemci o tyto francouzské telefony budou muset udělat výlet na západ od našich hranic. V současné době asi nelze předpokládat brzký návrat Sagemu na náš trh, i když je možné, že se distribuce této značky ujme některý z nezávislých distributorů.