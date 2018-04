Sagem na CeBITu představil nový model MY X6-2

Nový Sagem MY X6-2 navazuje svojí výbavou na špičkový model MY X-8. Telefon má nový displej s rozlišením 176 x 220 obrazových bodů, který dokáže zobrazit 262 000 barev. Nechybí integrovaný fotoaparát s rozlišením 1,3 megapixelu. Fotoaparát má osminásobné digitální přiblížení a je schopen nahrávat videosekvence. Ve výbavě nechybí Bluetooth, Java a Wap 2.0. Vestavěná paměť telefonu má hodnotu 10 MB. Paměť je možné zvětšit pomocí paměťových karet mini SD až do velikosti 256 MB. Telefon má výměnné kryty. Rozměry nového Sagemu jsou 110 x 47 x 19 milimetrů a hmotnost je 104 gramů.

Na obrázku je zobrazena verze MY V-66 určená pro operátora Vodafone.