Sagem myZ-55 - vysouvací stylovka od T-Mobile

V nabídce operátora T-Mobile se objevil nový vysouvací Sagem myZ-55. Telefon má celkem originální design a použité materiály jsou velmi kvalitní. Výbava této novinky vás ale neohromí.

Vzhled

Na první pohled vás na novém slideru od Sagemu zaujme jeho velikost. S rozměry 81 x 41 x 24 milimetrů a hmotností 85 gramů se jedná o opravdového drobečka. Přístroj by se dal ukrýt v zavřené ruce, nebýt antény, která bohužel není integrovaná. Výrobce zvolil černo-stříbrnou kombinaci. Ta francouzské novince opravdu sluší.

Přední strana telefonu je designově velice zajímavě vyřešena, jak můžete sami posoudit z fotografií. Dominantní je stříbrná barva, do které seshora zasahuje černý obdélník, ve kterém je umístěn displej a reproduktor. Mezi nimi se nachází logo teď již našeho největšího operátora, který se rozhodl tento produkt uvést na náš trh.

Čtyři směrové klávesy a potvrzovací tlačítko OK na spodní části jsou uspořádány do čtverce. Kontextové klávesy a tlačítka pro ovládání hovorů najdeme po stranách. Od směrového kříže jsou barevně odděleny, neboť se nacházejí na černých pruzích, které se ve spodní části jakoby zakusují do stříbrného podkladu. Nad ovládací kříž výrobce umístil pryžovou zarážku pro pohodlnější manipulaci se sliderem.

Na bocích převládá stříbrná barva, která je rozdělena černým pruhem táhnoucím se po celém obvodu telefonu. Marně bychom zde hledali jakákoliv tlačítka na ovládání hlasitosti, nebo rychlý přístup k fotoaparátu. Spodní strana je tradičně vyhrazena pro systémový konektor.

Na zadní straně vás na první pohled zaujme šedo-černý kruh, který má však pouze estetickou funkci. Každý by zde ovšem hledal čočku digitálního fotoaparátu. Ta se nenápadně krčí v pravém horním rohu a v opačném rohu najdete miniaturní zrcátko. Kryt baterie vyvedený v tmavě šedé barvě zabírá zbytek volného prostoru. Pod ním se ukrývá Li-ion akumulátor o kapacitě 700 mAh. Při běžném používání nám přístroj vydržel bez potřeby dobití zhruba 2 dny.

Pokud odsuneme horní část telefonu, objeví se stříbrné numerické klávesy zasazené do černého podkladu. Samotné odsunutí je velice snadné, stačí trochu zatlačit a telefon již za vás zbytek práce vykoná sám. Každé vysunutí nebo zasunutí je navíc standardně doprovázeno zvukovým upozorněním.

Numerické klávesy jsou na telefon těchto rozměrů dostatečně veliké a snadno se tisknou. Při správném stisku jemně cvaknou, což vám bude při psaní textovek dodávat jistotu. Ani psaní potmě vám nebude činit potíže, protože jednotlivé klávesy jsou pěkně modře podsvíceny. Horší je to s kontextovou a ovládací částí klávesnice. Nejpoužívanější klávesy – tedy ty kontextové – jsou zároveň těmi nejmenšími. To bohužel způsobuje zpočátku trošku problémy při práci s menu, zejména lidem s většími prsty.

Pravděpodobně se stejně jako my neubráníte několika přehmatům, než si na velikost ovládacích kláves zvyknete. Další překlepy vám může způsobit fakt, že nejsou podsvícené směrové klávesy, ale prostory mezi nimi. Při používání přístroje ve tmě tak máte tendenci tisknout osvětlená místa a ne samotné klávesy.

Displej a menu

Displej novinky patří spíše k průměru. Dokáže zobrazit 65 tisíc barev, je aktivní a má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů. Jeho barevný kontrast není nejlepší. Na přímém slunečním světle není jeho čitelnost nejlepší, často si musíte stínit rukama, abyste vůbec něco přečetli.

Přímo z úvodní obrazovky je možné stiskem některé ze směrových kláves rychle přistoupit k nejpoužívanějším funkcím. Kromě obvyklého telefonního seznamu a psaní zpráv je to ještě kalendář a knihovna médií. Pravá kontextová klávesa je programovatelná, můžete si na ní nastavit zkratku dle libosti. Levá vás odešle na wapový portál operátora.

Do hlavního menu se dostanete pomocí potvrzovací klávesy. Skládá se z osmi položek a je uspořádáno jako seznam, kterým můžete scrollovat nahoru a dolů pomocí šipek. Jednotlivé položky jsou reprezentovány animovanými ikonkami, které se objevují i ve většině zanořených menu. Ikony jsou sice pěkné,ale jejich zobrazení není zrovna nejhezčí. Jsou zubaté a rozostřené.

Telefonování

Kontakty uložené v telefonu používají sdílenou paměť. Každý se skládá až z 13 položek. Kromě tří telefonních čísel si můžete evidovat i údaje jako je adresa, www stránky, společnost a další. Dále si můžete ke kontaktu uložit i nadstandartní dvě e-mailové adresy, které však využijete pouze pro posílání MMS. K dispozici je i volba vyzvánění nebo možnost uložení fotografie, která se vám bude při příchozím hovoru zobrazovat na displeji.

Samotný adresář je strukturován jako seznam jmen jdoucích po sobě, mezi nimiž se můžete pohybovat nahoru a dolů pomocí ovládacích šipek. Přímo v adresáři funguje vyhledávání pouze podle prvního písmena kontaktu. Odezva na vyhledávaný znak je poměrně rychlá, ale přesto si tak zhruba vteřinku na kýžený kontakt počkáte. Telefon zobrazuje najednou jména uložená v paměti i na SIM kartě.

Během hovoru můžete přístroj přepnout do režimu hlasitého handsfree. Škoda jen, že i přes nastavenou maximální hlasitost je odposlech poměrně tichý. S podobným problémem jsme se setkali i při běžném hovoru s telefonem u ucha. Reprodukce hlasu je docela tichá a jakoby zastřená. Dalším nepříjemným překvapením je fakt, že telefon nepodporuje vyzváněcí profily. Nabízí pouze možnost zapnout či vypnout tichý režim. Nechybí vibrace a telefon umí i polyfonní melodie (64 hlasů).

Zprávy

My Z-55 bohužel nepodporuje e-mail. Pošlete si s ním pouze textovou nebo multimediální zprávu. Textovek se do paměti telefonu vejde 100, MMS používají sdílenou pamět. Editor zpráv je přehledný a rychlý a lze se do něj z úvodní obrazovky dostat stiskem dvou kláves. Nechybí podpora T9, tentokrát bez diakritiky.

Pokud napíšete slovo, které telefon ještě nezná, sám vám nabídne přidání tohoto výrazu do slovníku. Přístroj nabízí i různé možnosti formátování textu, jako je zarovnávání, styl a změna velikosti písma. Při největší velikosti písma se na displej vejdou pouhé čtyři řádky a text je velice dobře čitelný i pro lidi s horším zrakem. Pokud zvolíte nejmenší velikost vměstná se jich na obrazovku sedm. Telefon za vás kontroluje počet znaků a je vidět i do kolika zpráv se text rozdělí.

Organizace a to ostatní

Z organizačních funkcí nový Sagem nabízí samozřejmě kalendář. Ten je velice pěkně zpracovaný a uspokojí i náročnější uživatele. Nabízí měsíční, týdenní i denní pohled. Jednotlivé události lze zadávat buď klasicky textovou formou, nebo je můžete nadiktovat, což jistě nějaký ten čas ušetří. Hlasové poznámky se dají pomocí diktafonu nahrávat i mimo aplikaci kalendáře. Jejich maximální délka je půl minuty. Možná vás trochu překvapí, že budík a další běžné aplikace se nachází hluboko v menu a navíc ve složce pojmenované "Stažení".

Fotoaparát nabízí jen VGA rozlišení a kvalita snímků je podprůměrná. Při snaze o uložení fotografie v plném rozlišení se navíc telefon odmlčí na několik vteřin a na displeji se zobrazuje nápis "Probíhá analyzování". Při práci s fotografiemi a MMS jsme navíc našli i několik špatně přeložených výrazů. Namísto "Odeslat pomocí MMS" vám telefon například nabídne "Odesláno pomocí MMS".

Obě předinstalované hry jsou zábavné a zkrátí vám dlouhou chvíli třeba při čekání na městskou hromadnou dopravu. První z nich je akční plošinovka na motivy pána prstenů. V hlavní roli je samotný Aragorn a jeho obouruční meč. Druhá hra se jmenuje Planet Racer a jedná se o závody futuristických vznášedel. Pokud vás tyto hry omrzí, můžete je vyměnit za jiné, neboť přístroj podporuje Javu. K dispozici je také WAP ve verzi 2.0 a GPRS třídy 10 (4+2). Paměť telefonu je však pouhých 3.7 MB.

Proč ho koupit? malé rozměry

originální vzhled Proč ho nekoupit? vyčnívající anténa

cena

chudá výbava Kdy? Srpen 2005 Za kolik? 4099 Kč včetně DPH

Sečteno a podtrženo

Sagem myZ-55 zaujme geometrickými křivkami a elegantní černo-stříbrnou kombinací. Je škoda, že sympatické rozměry trochu nabourává externí anténa, kterou už považujeme za přežitek. Dobrý dojem nedělají ani drobné chybičky v překladu menu. V kategorii okolo 4000 Kč navíc právě přibyl například Sony Ericsson J300i nebo Nokia 6030. Telefon ovšem nevypadá špatně, a tak si své majitele jistě najde.