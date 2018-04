Sagem myZ-55 - vysouvací Francouz s fotoaparátem

Operátor T-Mobile začíná na některých trzích exkluzivně nabízet nový vysouvací model myZ-55, který navazuje na model myC-4. Novinka je větší a má několik vylepšení. Oproti svému předchůdci nabízí nový Sagem integrovaný fotoaparát a nový je také displej s vyšším rozlišením. Výhodou nového Sagemu by měla být nízká cena a s tím spojená nabídka v předplacených sadách u jednotlivých lokálních poboček T-Mobile. Pravděpodobně bude k dostání i u nás.

Stylovka s trčící anténou

Design telefonu se oproti svému předchůdci myC-4 radikálně změnil. Pryč jsou obliny, které nahradily rovné linky a ostré hrany. Co však zůstalo (bohužel), je anténa, která není integrována do těla telefonu. Oproti předchůdci má novinka čtyřsměrnou navigační klávesu s potvrzováním uprostřed. Rozměry nového Sagemu jsou 90 x 44 x 22 milimetrů. Hmotnost telefonu je 90 gramů.

Lepší displej

Sagem myZ-55 má displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů, který dokáže zobrazit 65 000 barev. Telefon je vybaven VGA fotoaparátem, ale video nahrávat neumí. Výbava telefonu zahrnuje kalendář, budík, kalkulačku, Wap a multimediální zprávy MMS. Ve výbavě nechybí Java a polyfonní vyzvánění. Vestavěná paměť telefonu má kapacitu 3,7 MB.

Výbava pro nenáročné

Sagem myZ-55 je dvoupásmový (900/1800 MHz) a nabízí datové přenosy GPRS třídy 10. Nový Sagem je možné využít jako modem pro připojení k počítači. Telefon však nemá infračervený port ani Bluetooth. K počítači je ho možné připojit přes datový kabel. Nový Sagem používá baterii typu Li-Ion s kapacitou 700 mAh. Výdrž na příjmu je 300 hodin, výdrž při hovoru je 180 minut.

Chytá Sagem v ČR druhý dech?

Sagem myZ-55 se již nabízí ve Velké Británii nebo v sousedním Slovensku. Na Slovensku telefon stojí v přepočtu asi 5 000 Kč. Nový Sagem by se měl objevit i u českého T-Mobile, vzhledem k rostoucí aktivitě francouzského výrobce na našem trhu by to nebylo žádné překvapení. Sagem je nyní i v nabídce konkurenčního Eurotelu a lze předpokládat, že se s jeho výrobky budeme setkávat i u Oskara, respektive u Vodafone, kde je Sagem tradiční dodavatel mobilů.