Sagem myX6-2 – francouzský manažer v plné zbroji

Sagem se u nás před pár lety zavedl spíše jako výrobce poruchových a nepříliš povedených přístrojů, proto se na pár let i z českého trhu nadobro ztratil. Jelikož se ale produkce tohoto francouzského výrobce nezastavila a vývoj nových telefonů šel stále kupředu, rozhodli se v Sagemu opět vstoupit do České Republiky a ukázat, že jejich produkty prošly neopomenutelným evolučním procesem. Řady „My X“ nemají se starými známými Sagemy (tedy kromě značky) pranic společného, což směle dokazuje i právě dnes recenzovaný vrcholný model My X6-2.

Vzhled – vrzaní? Neznám!

Sagem se rozhodl trošku zmírnit své designové výstřelky a oproti svému předchůdci, modelu My X6, zvolil skutečně líbivý a střídmý vzhled. Použitá kombinace modré a stříbrné barvy doplněná chromovými prvky dodává telefonu na jeho eleganci. Po obvodu pak nalezneme bílou linii, která je tvořena samotnou kostrou přístroje. Telefon má rozměry 110 x 47 x 19 mm a váhu 104 gramů.

Přístroj nabízí i výměnné kryty, které s sebou ve většině případů nesou i horší konstrukční vlastnosti přístroje. To ale neplatí pro My X6-2, jeho konstrukce je natolik dobře vymyšlena, že nedovolí krytům sebemenší vůli. Pokud si zaslouží Sagem chválu, pak je to právě díky naprosto výbornému dílenskému zpracování telefonu.

Na čelní straně se nachází rozměrný displej, pod ním pak klávesnice s velmi hezky řešenou kurzorovou klávesou. Vpravo se skrývá jen okénko infraportu, vlevo pak naleznete titěrné tlačítko pro spuštění aplikace fotoaparátu a dvě šipky sloužící k zoomování, případně při přehrávání a hovoru k nastavení hlasitosti.

Spodní strana si vzala na starost umístění systémového konektoru – ten není řešen nejšťastněji, jelikož každá periferie si ho zabere sama pro sebe. Není tak možné telefon zároveň nabíjet a poslouchat hudbu z dodávaných sluchátek. Poslední zajímavý prvek je na zadní části přístroje, je jím čočka vestavěného fotoaparátu doplněná designovým prvkem velice podobným hlavní kurzorové klávese, jehož střed ukrývá i jednoduché zrcátko pro pořizování autoportrétů.

Klávesnice – najděte chybu

Klávesnici nového Sagemu tvoří jednolitý výlisek s velmi dobře profilovanými klávesami. Jejich zdvih i odpor je téměř ideální a s psaním zpráv nebudete mít sebemenší problém. Model My X6-2 je ukázkou telefonu, s jehož klávesnicí se sžijete během malé chvíle. Malou výtku bych směřoval pouze k bočním tlačítkům, která jsou možná až moc titěrná. Jejich ovládání je ale stále příjemné.

Hlavní kruhová kurzorová klávesa se nám od představení nepatrně změnila – přidala vroubky, které jsou společně s klávesami bíle a rovnoměrně podsvíceny. Vypadá to skutečně efektně, telefonu dodává tento prvek luxusní nádech. Ač klávesa svádí k otáčení, má napevno přiřazeny pouhé čtyři směry. Uprostřed se pak nachází potvrzovací tlačítko, kolem ní jsou umístěny klávesy pro ovládání hovoru a dvě kontextové tlačítka.

V pohotovostním stavu lze klávesnici zamknout dlouhým podržením hvězdičky, případně se automaticky zamyká s pohasnutím displeje (lze změnit). Zde Sagem zapomněl na malou drobnost – pokud při zamykaní dlouhým stiskem hvězdičky stačíte během hlášky „Uzamčeno“ omylem tuto klávesu stisknout znovu, zámek se automaticky zruší. Dlouhý stisk křížku pak zapíná tichý režim, při psaní zpráv slouží k rychlé aktivaci nástroje „lupa“, která má za úkol zvětšit použité písmo.

Displej a menu – postrádá hrdost

Sagem ve svých nových modelech téměř zákonitě používá špičkové displeje, v tomto případě se jedná o aktivní TFT pracující s rozlišením 176 x 220 obrazových bodů a podporující až 262 144 barevných odstínů. Jednotlivé pixely jsou od sebe téměř k nerozeznání, prohlížení fotografií je na tomto displeji radost. Bohužel se ale zdá, že se vývojáři v Sagemu tolika barev bojí, jelikož nabídka telefonu absolutně nevyužívá možností takového displeje – použité barvy jsou vybledlé, ikony nevýrazné a nabízená témata doslova nudná. Oživit displej lze pouze v pohotovostním stavu díky připraveným pestrobarevným obrázkům.

Hlavní nabídka je tvořena maticí dvanácti ikon, vstoupit do ni lze pomocí všech směrů kurzorové klávesy. Aktuálně vybraná ikona se zvýrazní pomocí vykreslených zaoblených rohů a jednoduché animace. Hlouběji zanořené položky jsou již pouze textové, k rozbalení některých z nich slouží směr vpravo kurzorové klávesy – zde je hlavní nedokonalost hlavní nabídky, jelikož naopak (použitím směru vlevo) se již výše nedostanete. Je to velká škoda, jelikož jinak by bylo ovládání Sagemu velmi pohodlné. Pro návrat tak musíte použít pravou kontextovou klávesu. V pohotovostním stavu lze pomocí stisku kontextových kláves vyvolat rychlé menu s vybranými funkcemi přístroje.

Telefonování – synchronizujte bez omezeni

Telefonní seznam pojme až 1500 vícepoložkových záznamů, ke každému jménu můžete mít uložena až tři čísla, dvě emailové adresy, URL adresu, poštovní adresu, textovou poznámku, společnost a můžete mu přiřadit fotografii i vyzváněcí melodii. Kontakty lze třídit do skupin, které pak slouží pouze pro hromadné posílání SMS či MMS zpráv. Vyzváněcí profily a s nimi spojené filtrování pomocí skupin Sagem nenabízí.

Přístroj umožňuje rychlý přístup do telefonního seznamu pomocí dlouhého stisku numerických kláves. V seznamu lze mít zobrazeny obě paměti naráz (telefon i SIM), případně pouze jednu z nich. K dispozici máte i jednoduchý výpis uskutečněných hovorů, ve kterém naleznete až dvacet posledně použitých čísel pro odchozí hovory a po desítce pro hovory přijaté a zmeškané. Telefon je třípásmový (900/1800/1900 MHz), takže si s ním zavoláte i v USA a odlehlejších částech Ameriky.

K upozornění na příchozí hovor či SMS lze použít polyfonii (64 hlasů) či soubory ve formátu iMelody, WAVE, MIDI, AAC nebo přímo skladby MP3. Kvalita reproduktoru je velmi dobrá, telefon nabízí i hlasitý odposlech. Přístroj se dokáže pomocí dodávaného software WellPhone i jednoduše synchronizovat s Outlookem či Lotus Notes.

Zprávy – procvičte si oči

Sagem si poradí se zprávami SMS, EMS a MMS. Emailový klient zůstal bohužel v zapomnění, je ale možné ho dohrát pomocí Javy. Editory pro tvorbu zpráv jsou velmi jednoduché, použitý font je ale více než maličký. I při použití funkce „lupa“, která má za úkol text zvětšit, zůstávají znaky na displeji opravdu malé. Přístroj se tak zcela vůbec nehodí pro lidi s horším zrakem. Při větším fontu se na displej vejde celá jedna SMS na osmi řádcích, deaktivace lupy vám nabídne řádků jedenáct, avšak titěrnost písmenek je v tomto případě do nebe volající.

Při tvorbě zpráv se viditelně odečítají znaky, případně velikost v kb. Při překročení 160ti znaků se zobrazuje i počet posléze odeslaných zpráv, ještě před odesláním SMS jste na tuto skutečnost upozorněni výstražným dialogem. K psaní je nabídnut i český slovník T9, který lze nadobro vypnout. Píše sice s diakritikou, zprávy ale nezkracuje. Nesympatické je, že pro napsání velkého písmene musíte klávesu s hvězdičkou dlouze podržet. Do telefonu uložíte až 500 textových zpráv.

Organizace a data – vyspělý manažer

Sagem je dodáván s již zmiňovaným synchronizačním softwarem WellPhone, který vám zajistí správu kontaktů a především kalendáře. Ten v telefonu nabízí všechny dostupné pohledy a ukládané události lze roztřídit do šesti skupin. Každé události nastavíte čas a datum upozornění, předmět a předstih, s jakým vás má telefon upozornit. Při zpětné kontrole uložených událostí roztříděných do jednotlivých skupin začne telefon nepochopitelně přehrávat zvuk cvrčků – proč tomu tak je, je i pro nás záhadou. Do kalendáře lze uložit i hlasovou poznámku, pro kterou platí bezezbytku totéž, co pro událost textovou.

V nabídce Sagemu naleznete i úkoly, které jsou jednodušší formou kalendáře, časovač, kalkulačku, neopakovaný budík a v Javě pak aplikaci zastupující stopky s možností ukládání mezičasů. Hodí se sem i informace o paměti telefonu. Ta je celých 10 MB, doplnit ji lze ale i paměťovými kartami microSD neboli Trans Flash. Jedná se o skutečně miniaturní paměťové médium, umísťuje se pod přední kryt a bez jeho sejmutí s ní není možné nakládat. Ve standardním balení se s žádnou paměťovou kartou bohužel nepotkáte.

Pro připojení k internetu je Sagem vybaven pouze paketovou technologií GPRS třídy 10, s počítačem ho propojíte pomocí kabelu, IrDa portu a dokonce i technologií Bluetooth. Na wapové a jednoduché (x)HTML stránky se dostanete pomocí vestavěného prohlížeče, tento Francouz si porozumí s protokolem Wap 2.0. Veškerou správu multimediálního obsahu má na starost opět program WellPhone. Přístroj se dokáže synchronizovat i vzdáleně pomocí SyncML.

Multimedia – foto, video, hudba…

Multimediální funkce Sagemu My X6-2 jsou na vysoké úrovni. V první řadě nabízí megapixelový fotoaparát s širokými možnostmi nastavení. V dnešní době se v této třídě telefonů sice jedná již o průměr, i tak se nemá novinka za co stydět. Nastavit můžete kvalitu pořizované fotografie, upravit světelné podmínky a využít až osminásobného digitálního zoomu. Přístroj si poradí i s videem, možnosti jeho nastavení jsou ale omezeny pouze na velikost záznamu (MMS, neomezeně) a vypnutí/zapnutí zvukové stopy.

Proč ho koupit? povedený design

1,3Mpix fotoaparát

MP3/AAC přehrávač

paměťové karty

kvalitní konstrukce

cena Proč ho nekoupit? chybí EDGE

velmi malý font

až příliš jednoduchá grafika menu

umístění paměťové karty Kdy? listopad 2005 Za kolik? 6990 Kč včetně DPH

Velkou výhodu si ale schovává Sagem pod položkou „Přehrávač zvuku“, který ve spojení s podporou paměťových karet napovídá o možnosti použití telefonu jako MP3/AAC přehrávače. Nabízená aplikace sice funkcemi neohromí, můžete ale vytvářet seznamy skladeb dle libosti a pro triviální poslech hudby naprosto dostačuje. V balení dostanete i kvalitní stereo sluchátka sloužící zároveň i jako lehká handsfree sada. Pro plné využití telefonu jako hudebního přehrávače si ale budete muset zakoupit paměťovou kartu, jelikož interní paměť 10 MB je skutečně málo. Pro chvíle nudy je připravena i jedna zábavná hra, další lze dohrát díky podpoře Javy 2.0.

Závěr – zdatný konkurent

Sagem My X6-2 svou velmi dobrou výbavou i kvalitní konstrukcí dokazuje, že francouzský výrobce má velké ambice a v budoucnu bude schopný konkurovat i mnohem úspěšnějším modelům světových značek. Bez ohledu na zmiňované nedostatky si beze studu může stoupnout vedle odcházejícího manažerského Siemense S65. Pokud se Sagem bude více snažit a odstraní v podstatě drobné chyby vyžadující nevelký zásah do softwaru přístroje, stane se z něj neopomenutelný hráč na našem trhu. Cena nového Sagemu byla stanovena na 6990 Kč.