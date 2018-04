Sagem myX-8 - skvěle zabalená image

Ora Ito je francouzský designer, který má na svědomí například vilu Gucci, notebook Hack-Mac nebo láhev na Heineken. Na začátku své kariéry se proslavil tím, že rozjel velkou reklamní kampaň na neexistující produkty. Pro Sagem připravil Ora Ito design nového modelu s označením myX-8. Svému řemeslu rozumí dobře, protože design myX-8 má v sobě hodně osobitosti a těžko jej lze přirovnat k nějakému jinému existujícímu telefonu. Vzdáleně nám jeho křivky připomínají přehrávače Apple.

Po tom, co si Sagem myX-8 prohlédnete, bohužel zjistíte, že telefon je větší, než se může z fotografií zdát. Pro koho jsou tedy rozměry mobilního telefonu klíčové, toho novinka francouzského výrobce neohromí. Pokud ovšem patříte mezi uživatelé, pro které není snem mobil velikosti pětikoruny, čtěte pozorně. Sagem myX-8 je totiž pořádně našlapaný mobil, kterému nechybí fotoaparát s rozlišením 1,3 MPx, slot na mini SD kartu, Bluetooth nebo podpora MP3. Všechny tyto vlastnosti se ovšem krčí v záři TFT displeje s rozlišením 240 × 320 pixelů a schopností zobrazit až 262 000 barev.

Vzhled – design a la briquette

Těžko lze základní tvar Sagemu myX-8 k něčemu výstižněji přirovnat než právě k briketě. Rozměry nového modelu jsou 115 × 47 × 20.8 milimetrů. V poměru k velikosti se v ruce zdá telefon velmi lehký, i když váží slušných 121 gramů. Futuristický design zakládá na geometrických křivkách a kombinaci bílé a stříbrné barvy. V okolí klávesnice a na zadní straně plast velmi zdařile napodobuje leštěnou ocel.

Rámeček okolo displeje a boky přístroje mají slonovinově bílou barvu. Mezi klávesnicí a displejem si můžete všimnout asi centimetrového pruhu nevyužitého prostoru, na kterém najdete logo výrobce a typové označení přístroje. Tyto informace by jistě většina uživatelů ráda vyměnila za více prostoru pro klávesnici. Podobně jako u konfekčních modelů od Nokie zde ovšem platí, že stylový vzhled se přetahuje o každý milimetr plochy s praktickými vlastnostmi. Boční hrany jsou jen nepatrně zakulacené. Na levou stranu umístil designer své logo, jehož chromovaná část slouží jako poutko pro zavěšení na krk. Pokud vezmete myX-8 do levé ruky, tak přímo pod palcem nahmátnete výrazné kolébkové tlačítko pro regulaci hlasitosti, které slouží v režimu fotoaparátu i jako spoušť.

Hladký pravý bok narušuje jen temné černé sklíčko ukrývající infraport a Bluetooth. Na oválné spodní straně najdete datový a nabíjecí konektor, po vysunutí krytu baterie se nad nimi objeví ještě slot pro mini SD kartu. Zadní část telefonu je vyhrazena fotoaparátu. Po jeho boku leží souměrné malé sklíčko pro pořízení autoportrétu a LED dioda k přisvícení scény. Zespodu dosedá k fotoaparátu kovově vypadající kryt baterie s vylisovaným logem Sagemu. Oba plastové výlisky k sobě bohužel nedosedají zcela přesně a je mezi nimi necelý milimetr široká škvíra - hloupý detail, který sráží jinak dobrý dojem z konstrukce telefonu.

Klávesnice - na velikosti záleží

V bílém rámečku, který obklopuje displej, se nachází i funkční část klávesnice. Telefon se ovládá pomocí malého joysticku. Tady opět platí, že kdo má s tímto ovládacím prvkem zkušenost, tomu se bude zdát bezproblémový. Pokud jste telefon s joystickem ještě neměli, nebo máte větší palec, joystick pro vás nejspíš bude nejen malý, ale hlavně příliš utopený v telefonu.

Zcela ideální nejsou ani parametry čtveřice okolních funkčních kláves. Lze je docela jistě nahmátnout palcem, ale jejich zdvih i odezva by mohly být výraznější. Pokud se navíc podíváte ne nevyužitý prostor mezi displejem a numerickou částí klávesnice, neubráníte se dojmu, že ovládací prvky by měly zabírat jeho větší část.

Číselná klávesnice je uspořádána do čtyřech tenkých pruhů oddělených výraznou mezerou. Tlačítka jsou široká a použitý plast tvrdý. Číselná tlačítka mají o něco vyšší zdvih než v případě funkčních a i jejich odezva při stisku je výraznější. Textovky se na Sagemu myX-8 píší překvapivě rychle. Klávesnice má výrazné bílé podsvícení.

Displej – luxus, luxus, luxus

To, co dělá ze Sagemu myX-8 opravdu výjimečný telefon, je luxusní TFT displej s rozlišením 240 × 320 (QVGA) a schopností zobrazit až 262 000 barev. QVGA rozlišení přitom běžně používají i PDA s několikanásobně větším displejem, rozměry displeje myX-8 jsou přitom „jen“ 34 × 44 milimetrů. Barvy jsou navíc velmi kontrastní a výsledný efekt je tak dokonalý. Při pohledu na menu máte pocit, jako kdybyste pozorovali fotografii na křídovém papíře. Pro lepší představu, co takový displej umí, jsme jednu ikonku v menu několikanásobně zvětšili. Najdete ji v galerii. Jediné telefony na našem trhu, které mohou v tomto směru Sagemu myX-8 konkurovat, jsou modely Sharp TM100 a GX23.

Obavy, že takový displej vydrancuje baterii během jednoho nebo dvou dnů, se navíc ukázaly jako mylné. Telefon s energií šetří tak, že po chvilce displej zcela vypne (nejsou vidět ani hodiny). Pro jeho aktivaci je sice třeba stisknout červené tlačítko, ale na druhou stranu ukazoval indikátor baterie čtvrtý den testování ještě třetinu energie. Úsporné hospodaření s energií oceňujeme, bohužel se nám nepodařilo nalézt v menu možnost jej vypnout. Někdo by přeci jen raději na displej viděl neustále, a tak je škoda, že myX-8 tuto variantu nenabízí. Kapacitu Li-ion baterie výrobce neuvádí, k dispozici je pouze údaj 12,5 dnů v pohotovostním režimu nebo 4 hodiny hovoru.

Telefonování - skvělý zvuk

Reproduktor Sagemu myX-8 má velmi čistý zvuk a na příchozí hovory vás upozorní křišťálově čisté polyfonní melodie, které mohou mít až 40 hlasů. Mezi podporované audioformáty patří AAC, WAVE, MP3, iMelody 1.2, MIDI, spMIDI, AMR NB, PCM a ADPCM. Melodie jsou velmi zdařilé, pokud se v autobuse začne ozývat například dětské žvatlání, nejeden cestující se začne otáčet a hledat nemluvně. Podobně jako některé asijské telefony ani Sagem myX-8 nemá klasické vyzváněcí profily. K dispozici je jen tichý mód, který se aktivuje dlouhým stiskem křížku.

Sagem myX-8 dokáže pracovat s kontakty v telefonu i na SIM kartě. Možnost naráz přesypat všechny kontakty ze SIM karty do telefonu se ovšem objeví jen po prvním zapnutí telefonu s novou SIM kartou. Pak to jde jen po jednom. Kontakty v telefonu se ovšem dají naráz zálohovat na SIM. Většina zahraničních serverů uvádí u Sagemu myX-8 paměť na 300 kontaktů, což se u telefonu se 40 MB základní paměti zdá nepochopitelně málo. U testovaného vzorku se nám tento údaj nepodařilo ověřit, protože by to znamenalo přidat všechny kontakty ručně. Ukazatel stavu paměti udává jen podíl telefonního seznamu na celkových 40 MB, což nemá téměř žádnou vypovídající hodnotu.

Kontakty se dají roztřídit do distribučních skupin a každému je možné přiřadit tři čísla, dva e-maily, internetovou i klasickou adresu, poznámku, společnost, vlastní vyzvánění i fotografii. Při listování telefonním seznamem si ale můžete všimnout, že kurzor má malé zpoždění, což je při snaze rychle najít a vytočit číslo docela nepříjemné. Stává se, že kontakt přejedete o pozici nebo dvě, pak se chcete vrátit a minete jej znovu. Při pohybu v ikonové části menu ani při psaní SMS se toto zpoždění přitom téměř neprojevuje. Pokud ovšem potřebujete rychle rolovat, Sagem myX-8 vás trochu pozlobí. Je samozřejmě jenom otázkou cviku, naučit se s malým zpožděním počítat, ale neduhům telefonu bychom se přizpůsobovat neměli.

Zprávy - SMS i MMS, e-mail chybí

U tak dobře vybaveného mobilu je trochu překvapivá absence e-mailového klientu. Díky podpoře Javy MIDP 2.0 je samozřejmě možné klient dohrát, ale takové řešení nikdy nebude tak pohodlné jako klient vestavěný. Menu nové zprávy vyvoláte v základní obrazovce dvojnásobným stiskem pravé kontextové klávesy. Pak se stačí rozhodnout mezi SMS a MMS a můžete psát.

Na jeden displej se vejde devět řádků textu při použití standardního fontu a sedm s aktivovaným režimem Lupa. Textový editor je o poznání rychlejší než listování seznamem, ale někoho může při psaní rušit poblikávání kurzoru. Telefon odpočítává znaky a zobrazuje, na kolik zpráv bude text rozdělen. S rychlejším psaním pomáhá česká T9, která nepoužívá diakritiku.

Pokud nepatříte k příznivcům automatického psaní, bude pro vás důležitá informace, že u zpráv ji lze natrvalo vypnout. Při zadávání nových kontaktů nebo poznámek do kalendáře se bohužel neustále vnucuje. Do paměti telefonu se vejde 100 SMS, paměť na multimediální zprávy je limitována jen vytížením sdílené paměti. Odchozí MMS je limitována 300 kB, příchozí může mít maximálně 100 kB.

Organizace a data - kalendář se nepovedl

Sem tam se u Sagemu myX-8 našla během testování nějaká muška, ale většinou se jedná o drobnosti, se kterými se nový majitel dokáže smířit. To, co může skutečně někoho od nákupu tohoto modelu odradit, je špatný kalendář. Ten totiž nefunguje jako klasická tabulka, u které najedete nad datum, kliknete a už píšete poznámku. Měsíční náhled vám totiž umožní jen vertikální posun po týdnech, po rozkliknutí týdnu se můžete horizontálně pohybovat po dnech a až po vybrání dnu můžete začít psát poznámku.

Druhá možnost je otevřít složku Nab. Kalendář, v ní zvolit Přidat poznámku, a pak vybrat její datum. Tato alternativa je zase tak těžko dostupná, že celkový čas při volbě kterékoliv z možností je přibližně stejný. Abychom jen nepomlouvali, tak přes týdenní náhled je zadávání kratší o výběr toho týdnu, ale zase nemáte takový přehled o tom, kolik poznámek máte v okolních dnech. Chválíme možnost přidání hlasové poznámky. Proč se s poznámkou trápit na klávesnici? Stačí ji nadiktovat a v nastaveném čase se připomene. V menu Aplikace naleznete také přehledně zpracovaný úkolovník, budík, časovač, konvertor a kalkulačku.

EDGE chybí, ale jinak si u Sagemu myX-8 přijde na své každý: GPRS třídy 10 (4+2), WAP ve verzi 2.0, pro spojení s počítačem je zde Bluetooth i infraport. Jako příslušenství se vyrábí také USB kabel, který není součástí základního balení.

Zábava - jeho nejsilnější zbraň

Není pochyb o tom, že Sagem myX-8 je tu hlavně proto, aby svému majiteli dělal zábavného a stylového společníka. Jeho schopnosti v kategorii zábavy se dělí rovným dílem mezi MP3 přehrávač a CCD snímač s rozlišením 1,3 MPx. Sagem dodává k tomuto modelu velmi kvalitní pecky, které sice nemají standardní jack, ale zvuk z nich je velmi kvalitní a snese klidně srovnání se samostatnými přehrávači. Při testu jsme zkoušeli 7MB MP3 skladbu s bitrate 128 kbps a telefon s ní neměl sebemenší problém.

MP3 lze na rozdíl od hovoru pustit i do hlasitého reproduktoru, i když hlasitý zde není nejlepší označení, protože zvuk je v takovém případě ve srovnání s jinými modely poměrně tichý. Dostatek paměti pro skladby zajišťuje kromě 40 MB té základní také paměťová karta ve formátu mini SD. Výrobce bohužel žádnou k telefonu nepřibalil. Největší nevýhodou přehrávače je skutečnost, že se nedá pustit na pozadí a pracovat přitom v menu.

Opravdovou lahůdkou je fotoaparát s rozlišením 1,3 MPx. CCD snímač vytváří velmi kvalitní fotografie, které rozhodně obstojí v porovnání se současnou špičkou, tedy Sony Ericssonem S700 a Nokií 6630. K dispozici je osminásobný digitální zoom i LED dioda pro přisvícení scény. Fotit v úplné tmě nemá jen s použitím LED diody význam, ale pokud se dostanete do situace, kdy bude za zhoršených viditelnostních podmínek nutné rychle vyfotit malý objekt do vzdálenosti třiceti centimetrů, může se hodit. Ne, LED dioda opravdu nemá u fotomobilů velký význam.

Detail na noviny, ukázka "možností" LED diody a čtyřnásobného zoomu.

Fotografie pořízené za dobrého denní světla jsou ovšem opravdu pěkné a rozhodně s nimi neuděláte ostudu. Osminásobný zoom je s bídou použitelný pro MMS, ale u jiných telefonů není tato schopnost na výrazně lepší úrovni. Jedna fotografie v maximálním rozlišení má velikost okolo půl megabajtu, a pokud se rozhodnete uložit ji, telefonu to zabere v průměru 17 vteřin. Chválíme možnost odeslat fotografii přes infraport i Bluetooth, i když přenos velkých fotek je opět časově náročný: minuta přes infraport a 14 vteřin přes modrý zub.

Při focení je k dispozici celá řada efektů jako sériové snímání, noční režim, pod mrakem, slunečno, blesk, sépie nebo černobíle. Telefon umožňuje také nahrávat videoklipy bez časového limitu a jejich délka bude pravděpodobně závislá jen na volném místě v paměti.

Hra byla u testovaného vzorku nahrána pouze jedna, zato patřila k tomu nejlepšímu, s čím jsme se měli příležitost u telefonu setkat. 2D střílečka Alive and Fearless ve stylu Xenonu vypadá na luxusním displeji výborně a nechybí ji nekonečné hordy nepřátelských stíhaček ani neproniknutelný déšť laserových střel.

Sečteno a podtrženo



FOTOGALERIE

Sagem myX-8 je velmi slibný telefon, který (víc než cokoliv jiného) ukazuje, že v silách Sagemu je vyrobit opravdu výborný model. Novinku bohužel sráží kopa malých velký detailů jako neobratný kalendář, nebo nemožnost pustit MP3 skladbu na pozadí. Nešikovné je i vyhledávání v telefonním seznamu jen podle prvního písmena. Přesto má telefon displej, o jakém se například Nokii nebo Sony Ericssonu ještě ani nezdálo a 1,3MPx fotoaparát může jejich top modelům směle konkurovat.

Největší problém Sagemu myX-8 bude bude cílová skupina zákazníků. Jen málokdo bude ochotný platit za tak velký telefon, když mu nenabídne otevřený operační systém. Je sice pravda, že s cenou okolo 12 000 Kč bude tato novinka zdaleka nejlevnější telefon s 1,3MPx fotoaparátem a MP3, ale málokdo bude ochotný těch dvanáct tisíc utratit zrovna za Sagem.