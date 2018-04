Sagem myX-4 - jednoduchá elegance

Další telefon z dílny francouzského výrobce, který se pokusí dokázat, že Sagem už není značka do starého železa je model myX-4. Novinka může představovat alternativu pro toho, komu například dosluhuje Nokia 3310, ale po digitálním fotoaparátu netouží.

Při pohledu na čelní stranu modelu myX-4 se nemůžeme ubránit tomu, že jsou zde některé designové prvky podobné těm, jaké telefony právě od Nokie používají. Jedná se zejména o šedou linii, která rámuje displej, ve spodní části se rozšiřuje a přechází v oblouk tvořený funkčními klávesami.

Vzhled – tak trochu Nokia

Kvůli modelu myX5-2 Nokia dokonce podala na Sagem žalobu. Tento model je podle finského výrobce příliš podobný některým telefonům řady 6000. Vzhledem k tomu, kolik telefonů výrobci chrlí na trh, ovšem není velkým překvapením, že některé jsou si podobné. Opisovat určitě není správné, ale určit míru podobnosti, která již překračuje hranice zákona, je přinejmenším komplikované.

Základní tmavě šedou barvu telefonu doplňují černé a světle šedé prvky. Displej obklopuje lesklý černý rámeček, na kterém se bohužel podepisuje každý letmý dotek prstu. Přechod mezi šedým rámečkem a kryty telefonu zvýrazňuje již zmíněná šedá linie. Je dobrým zvykem Sagemu uvádět na telefonu nejen své logo, ale i označení modely, složité názvy si totiž uživatelé pamatují jen těžko.

Boky telefonu zdobí elegantní šedé proužky s logem myX-4. Žádná tlačítka, která by například pomohla regulovat hlasitost během hovoru se na nich ale nenachází. Jen na spodní hraně se leskne nabíjecí a datový konektor. Záda telefonu jsou jednoduchost sama. Pouze po obvodu vede malý výstupek a ve spodní části našlo své pérko držící kryt.

Sagem my-X4 patří mezi středně velké telefony, jeho rozměry jsou 104x46x18 milimetrů a včetně baterie váží 95 gramů. Novinku napájí baterie typu Li-ion o neznámé kapacitě. Výrobce pouze uvádí maximální pohotovostní dobu 14 dnů nebo 4 hodiny hovoru na jedno nabití.

Klávesnice – design vede

Funkční a číselná část klávesnice je u nového Sagemu jasně oddělena. Zatímco funkční klávesy se tisknou na spodní část displeje, mírně zakulacený numerický blok leží ve středu spodní části.

Pro ovládání telefonu zvolil výrobce joystick. Kdo již telefon s joystickem vlastní (například některý model společnosti Sony Ericsson), pro toho nejspíš nebude ovládání myX-4 žádný problém. Ostatním se může zdát joystick příliš utopený v telefonu. Jeho povrch je navíc velmi hladký, a tak po něm palec někdy sklouzne. Jako většina joysticků nemá ani ten u modelu myX-4 výraznou odezvu při vyklopení do stran. K překlepům při potvrzování volby ovšem nedochází.

Joystick obklopují známé kontextové klávesy a dvojice sluchátek pro ovládání hovorů. Tvar číselných tlačítek vzdáleně připomíná velké tiskací „O“. Jednotlivé klávesy jsou volně uložené a trochu se viklají. Zdvih tlačítek je minimální a při jejich stisku se ozývá výrazné plastové cvaknutí. Velmi zajímavě je vyřešeno podsvícení klávesnice. Rudá záře proniká nejvíce vodorovnými mezerami mezi tlačítky.

Displej - stejný jako valentýnské véčko

Barevný CSTN displej o rozměrech 25x35 milimetrů dokáže zobrazit až 65 tisíc barev a jeho rozlišení je 128x160 bodů. Jedná se o stejný displej, jaký používá například valentýnské véčko Sagem myC-3b. Displej se docela rychle překresluje a hraje kontrastními barvami. Zblízka je ovšem na malých ikonkách patrná neostrost a drobná kostrbatost. Kontrast displeje lze v telefonu upravit a na výběr je pro úsporu energie i podsvícení jen displeje nebo celého telefonu (displej i klávesnice).

Menu - ikonky i v dalších úrovních

Sagem myX-4 používá ikonové menu uspořádané do matice 3x3. Do menu vstoupíte jakýmkoliv pohybem nebo stiskem joysticku v základní obrazovce. Aktuální volbu zvýrazňuje jednoduchý rámeček a rychlost odezvy na povel z klávesnice je průměrná. Vzhled menu lze měnit pomocí grafických témat, samozřejmostí je také tapeta na displeji a různé spořiče obrazovky. Probuzení telefonu z klidového režimu se může někomu zdát zbytečně složité. V případě, že je klávesnice zamčená, musí se stisknout červené sluchátko, pak hvězdička a nakonec joystick.

V základní obrazovce se dají kontextovým klávesám přiřadit různé funkce pro jejich rychlou aktivaci. Rychlá aktivace funguje tak, že první stiskem kontextové klávesy vyvoláte nabídku (jakousi obdobu Jdi na u telefonů Nokia) a na první místě je položka, kterou si nastavíte. Dalším stiskem funkci aktivujete, nebo můžete nabídkou rolovat pomocí joysticku a zvolit některou z dalších funkcí. Rychlá aktivace tak sice ztrácí něco ze své rychlosti, ale na oplátku je o něco víc variabilní.

Telefonování - 500 míst, profily chybí

Příchozí hovor ohlásí polyfonní melodie, které mohou mít až 64 hlasů. Kvalita melodií v telefonu nás mile překvapila a vyzvánění může navíc být i velmi hlasité. Do paměti telefonu by se mělo bez problémů vejít 500 kontaktů a další mohou být na SIM kartě. Telefon zobrazuje obě paměti odděleně, ale umožňuje mezi nimi snadno během hledání přepínat. Kontakty se dají mezi telefonem a SIM kartou kopírovat odděleně i naráz. Škoda, že se telefonní seznam prohledává jen podle prvního písmene.

Ke každému kontaktu v telefonu lze přiřadit tři čísla, adresu, jméno společnosti, dva e-maily, fotografii, speciální zvonění a další položky. Sagem myX-4 nenabízí skupiny volajících, pouze distribuční seznamy pro zprávy a v telefonu chybí i klasické vyzváněcí profily. Dlouhým stiskem křížku ovšem můžete telefon přepnout do tichého módu (jen vibrace), což je nejdůležitější. Při nejvyšší hlasitosti reproduktor zvýrazňuje sykavky, což trochu tahá za uši. V základním balení naleznete také jednoduchou bondovku.

Zprávy - slušná paměť a distribuční skupiny

Sagem myX-4 zvládá bez problémů zprávy SMS i MMS. Do telefonu se vejde 100 textovek. Počet multimediálních zpráv je limitován sdílenou pamětí telefonu o velikosti 4 MB. S rychlejším psaním pomáhá T9. Testovaná verze telefonu bohužel neměla nahranou českou lokalizaci, a tak nevíme, jestli odesílá znaky i s diakritikou. V závislosti na nastavení funkce zoom se může na displeji zobrazovat šest nebo sedm řádků textu. Oceňujeme možnost mazat naráz přijaté, přečtené zprávy nebo jen doručenky.

Editor MMS je celkem přehledný a Sagem myX-4 dokáže přehrát i krátká videa. V multimediální zprávě lze odeslat nejen video nebo obrázek, ale i vizitku a zapsaný úkol. Již jsme se zmínili, že zprávy lze posílat celým skupinám uživatelů naráz. Textový editor je rychlý a zprávy se tak na Sagemu myX-4 píší docela dobře. Klávesy by pouze mohly být trochu zvýrazněné, aby šly lépe rozlišovat po hmatu.

Organizace a to ostatní

Jako většina nových telefonu nabízí i myX-4 kalendář. Ten je zpracován trochu netradičně, což s sebou nese dobré i špatné stránky. V měsíčním pohledu například nelze vybrat kurzorem konkrétní den a stiskem joysticku začít psát poznámku. Je třeba nejdříve vybrat týden, v něm den, a pak teprve zapsat.

Zajímavou inovací je možnost poznámku pouze nadiktovat, což vede k úspoře času při zadávání. Možnost mezi psanou nebo hlasovou poznámkou nabízí i úkolovník. Je ovšem třeba upozornit, že aplikace úkolů i organizéru neustále podstrkuje T9, což bude uživatele, kteří ji nepoužívají trochu deprimovat. S každým dalším otevřením nové poznámky je T9 nutné vypnout. Textové zprávy přitom tímto neduhem známým například z telefonů Samsung netrpí.

Tyto aplikace doplňuje zcela jednoduchý budík a časovač. Překvapivě v menu není diktafon, ačkoliv minutové záznamy lze pořizovat v aplikaci kalendáře i úkolovníku. Pro připojení k počítači musí posloužit datový kabel, protože infraport ani Bluetooth telefon nemá. Sagem myX-4 podporuje také GPRS třídy 10 (4+2) a Wap ve verzi 2.0.

V testovaném telefonu byly nahrány dvě hry. První byla plošinovka Gulo’s Tale a druhá akční mlátička na motivy třetího dílu pána prstenu. Aragorna byste asi nepoznali, ale jinak hra trochu připomínala kultovní řežbu Golden Axe. Obě hry jsou zábavné a překvapily nás hratelností. Každou lze bohužel dohrát zhruba za deset minut, a pak už nezbývá než opakovat. Naštěstí lze díky Javě MIDP 2.0 herní zásobu vyměnit.

Sečteno a podtrženo

Sagem myX-4 je docela pohledný telefon. Novinka má kompaktní konstrukci a slušnou paměť na kontakty i přijaté SMS. Lepší by mohl být zejména joystick a kalendář. V cenové hranici do pěti tisíc, ve které se bude telefon nacházet, se nyní tísní celá řada dalších, a tak to nebude mít rozhodně lehké. Některé modely jsou navíc vybaveny i digitálním fotoaparátem a ten novince z Francie chybí.

Galerii displejů naleznete v tomto článku.

