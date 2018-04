Sagem myX-1 - nejlevnější mobil v Česku

Na první pohled by se mohlo zdát, že telefon jako Sagem myX-1 již dnes nemá trhu své místo. Neoplývá kamerou, barevným displejem ani připojením k WAPu. Přesto se ho T-Mobile rozhodl zařadit do své nabídky. Má takový krok smysl?



Z dotazů, které posíláte do redakce, jednoznačně vyplývá, že ano. Často hledáte přístroj tohoto typu např. pro své nejmladší ratolesti, nebo naopak pro prarodiče. Stačí, když umí sms a dá se s ním zavolat. Výrobci ovšem poslední dobou tuto cílovou skupinu opomíjejí, protože není tak lukrativní. Světlou výjimku tvoří Sagem myX-1, který si představíme v dnešní recenzi.



Sagem myX-1 a jeho další konkurenti.

Od telefonu v kategorii kolem tisíce korun nelze očekávat nemožné. Měl by mít hlavně jednoduché ovládaní, dobře čitelný displej a dostatečně hlasitý reproduktor. Výhodou je větší klávesnice, která bude vyhovovat i nemotorným prstům. Pojďme se nyní podívat, jestli tyto požadavky novinka francouzského výrobce splňuje.

Vzhled – v jednoduchosti je krása

Je jasné, že superlevný telefon nebude žádný manekýn. Ve své kategorii se však rozhodně nemusí stydět. Vzdáleně nám připomíná některé levnější modely Alcatelu. Jde o telefon klasické konstrukce, pro který výrobce zvolil nenápadnou černo-stříbrnou kombinaci.

Stejně jako design, ani rozměry nijak nevybočují nad svou kategorii. Při velikosti 106 × 47 × 21 mm a váze 93 g se vám telefon pohodlně vejde do kapsy a zároveň se pohodlně ovládá.

Při pohledu na přední stranu by se mohlo zdát, že se zde těsná až příliš mnoho tlačítek. Později však zjistíte, že každé zde má své opodstatnění. V šeru vás mile překvapí opravdu intenzivní zelené podsvícení klávesnice, jež si zaslouží pochvalu. Jednotlivá tlačítka jsou navíc popsána příjemně velkými číslicemi.

Za zmínku stojí také chytře vyřešený zadní kryt baterie. Je zajištěn západkou, která umožňuje snadné odejmutí krytu a zároveň chrání před nechtěným otevřením. I celková konstrukce se zdá velmi bytelná a přístroj by měl vydržet i nějaký ten nešťastný pád. Použitý Li-ion akumulátor o neznámé kapacitě by měl vydržet až 10 dnů v pohotovostním režimu nebo 3 hodiny hovoru.

Displej a menu

Použitý displej je jednoduchý a monochromatický. Nabízí rozlišení 96 × 64 pixelů a stejně jako klávesnice je výrazně zeleně podsvícen. Do hlavního menu se přistupuje stiskem šipek na ovládacím kříži. Má podobu jednoduchého seznamu, ve kterém se pohybujete pouze nahoru a dolů. Reakce menu na stisk tlačítek je okamžitá.

Směry do stran byly nahrazeny potvrzením aktuální volby a návratem o úroveň výše. Jejich výrazný popisek „OK“ a „C“ je všeříkající. Položky v menu jsou znázorněny velkými ikonami, které jsou dokonce animované. Bohužel textový popis jednotlivých záložek je velice drobný, což považujeme u telefonu této kategorie za nevýhodu. Hlouběji vnořená menu jsou pouze textová a problém s velikostí popisků zde přetrvává.

Přímo pod displejem se nachází trojice tlačítek, která vám práci s telefonem ještě více usnadní. Jejich dlouhým stiskem lze rychle aktivovat často používané funkce jako psaní nové zprávy, telefonní seznam, budík nebo zamčení klávesnice. Zejména nejstarším uživatelům mohou tyto tři klávesy plně nahradit menu telefonu a ovládání by jim tak nemělo dělat sebemenší problémy.

Jediné, co by se dalo těmto horkým tlačítkům vytknout, je skutečnost, že se aktivují dlouhým stiskem a krátkým se mění jejich nastavení. Obráceně by to jistě mělo větší logiku. Jde však pouze o detail, na který si snad každý rychle zvykne. Nechybí samozřejmě obligátní tlačítka s červeným a zeleným sluchátkem pro ovládání hovorů.

Telefonování

Popis funkcí u modelů této cenové kategorie je záležitostí několika vět. Telefon má paměť na 100 čísel a překvapí i přítomností skupin volajících, které je možné odlišit vyzváněcím tónem. Na výběr máte i z několika polyfonních melodií. Oceňujeme, že je lze nastavit opravdu hlasitě. Telefonní seznam lze bohužel prohledávat jen podle prvního písmena.

Marně jsme v menu hledali aktivaci vibračního vyzvánění. Telefon nepodporuje ani vyzváněcí profily. Dlouhým stiskem hvězdičky je naštěstí možné všechny zvuky vypnout. Kvalita přenosu hlasu během hovoru je jinak na vysoké úrovni a oceňujeme i dostatečnou hlasitost reproduktoru.

Zprávy a to ostatní

Sagem myX-1 nabízí pouze textové zprávy, kterých se do paměti přístroje vejde deset. Při psaní zprávy se na displeji telefonu zobrazí až sedm řádků textu, při aktivaci režimu lupa to jsou čtyři. Při sedmiřádkovém režimu je text skutečně titěrný a někteří uživatelé by naopak jistě uvítali písmo mnohem větší. Někdo by také mohl postrádat režim automatického psaní T9.

Přítomnost jednoduchého budíku a kalkulačky považujeme za nezbytnost. K dispozici je také jedna hra – logická hříčka s názvem Čtverák. Sagem myX-1 nepodporuje Javu, a tak do něj jiné hry bohužel nedostanete.

Sečteno a podtrženo

Proč ho koupit? příznivá cena

snadné ovládání Proč ho nekoupit? malé popisky menu

základní výbava Kdy? Srpen 2005 Za kolik? 1199 Kč včetně DPH (Twist sada)

Nabídka telefonů pro starší nebo nenáročné uživatele je docela malá a novinka francouzského výrobce mezi nimi snadno vynikne. Trojice plně nastavitelných kláves, kterými lze rychle vytáčet čísla nebo aktivovat režim psaní SMS je podle našeho názoru pro svou cílovou skupinu uživatelů ideální. Na telefonu oceňujeme také pohodlnou klávesnici a velmi jednoduché ovládání.

Jedinou opravdovou vadou na kráse tak spatřujeme v relativně malém fontu písma v menu, což může zejména pro některé seniory představovat nepřekonatelnou bariéru. Uvážíme-li ovšem, že Sagem myX-1 lze zakoupit v Twist sadě s kreditem za 1200 Kč a doporučená maloobchodní cena nejbližšího low-endu Motoroly C115 je o 300 Kč vyšší, považujeme novinku ve své kategorii za velmi povedenou.

