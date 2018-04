Sagem myS-7 - těžký kalibr pro vaše podnikání (recenze)

Pozorní čtenáři jistě zaznamenali velmi seriózně vyhlížející chytrý telefon Sagem s operačním systémem Windows Mobile 2003 for Smartphone Second Edition. Jeho označení je Sagem myS-7. Vedle nedávno recenzované Motoroly MPx220, Qteku 8010 nebo T-Mobile SDA se jedná o další povedený telefon s tímto operačním systémem, který pomalu stupňuje tlak Microsoftu na poli chytrých telefonů. Tomuto odvětví zatím jednoznačně dominuje Symbian.

Sagem nemá mezi mobilními uživateli v České republice příliš dobrou pověst. Nová produktová řada tohoto výrobce je ovšem více než konkurenceschopná, o čemž svědčí i rostoucí prodeje mobilů. V rodné Francii patří Sagemu první místo a za prvních devět měsíců tohoto roku opustilo jeho továrny přes 15 milionů telefonů. Do konce roku bude Sagem distribuovat celkem 20 modelů. Největším úspěchem Sagemu v České republice je po dlouhé době zařazení do nabídky operátora (Sagem myC-4 u T-Mobile).

Vzhled - seriózní byznysmen

Podívejme se nyní detailně na vlajkovou loď tohoto výrobce - Sagem myS-7. Na první pohled se jedná o relativně velký a hranatý telefon. Základní linie jsou jednoduché a elegantní. Telefon působí mírně konzervativním dojmem a jeho design by neměl urážet ani ty nejserióznější byznysmeny.

Největší předností tohoto modelu je rychlost. Sagem myS-7 pohání procesor ARM PXA262 taktovaný na frekvenci 200MHz. Ve srovnání například s Eurotel Smartphone, který používá procesor Texas Instruments OMAP 132 Mhz, se jedná o velký pokrok a nový Sagem je nesrovnatelně rychlejší. Troufneme si dokonce tvrdit, že Sagem myS-7 reaguje na stisk kláves rychleji než mnoho běžných mobilů.

Po otevření krabice se Sagemem myS-7 naleznete kromě telefonu a CD s MS Outlook 2002 a ActiveSync také přibalenou nabíječku s redukcí na americké i evropské zásuvky. Další příslušenství v ceně jsou stereosluchátka, která umožňují nejen příjem hovoru, ale i regulaci hlasitosti. V krabici se nachází také synchronizační USB kabel a kolébka.

Jako u všech smartphonů zabírá na čelní straně velký prostor barevný displej. Spodní část vyplňuje téměř do posledního milimetru klávesnice. Zadní strana telefonu ukrývá fotoaparát s VGA rozlišením a zrcátkem pro pořízení autoportrétu. Pod tenkými otvory v krytu, které připomínají okvětní plátky se nachází druhý reproduktor, který telefon používá pro vyzvánění. Na spodní hraně našel místo tenký nabíjecí a datový konektor. Sluchátka se k telefonu netradičně připojují konektorem na horní hraně, kde se nachází také infraport a signalizační dioda. Na levém boku lze během hovoru snadno palcem nahmátnout vyboulené kolébkové tlačítko pro regulaci hlasitosti.

V prostoru pod klávesnicí ukrývá Sagem myS-7 SD/MMC slot pro pohotovou výměnu paměťových karet. Karty se do telefonu vkládají z levé strany, otvor je chráněn jednoduchou gumovou krytkou. S kartou SD o kapacitě 256 MB telefon pracoval během testování zcela bez problémů, větší jsme nezkoušeli. Karty lze bez problému měnit za chodu a nemusíte tak podstupovat zdlouhavý restart telefonu. Některé uživatele ovšem může zklamat fakt, že základním balení žádnou paměťovou kartu neobsahuje. Částečnou útěchou může být slušných 16 MB základní paměti telefonu a 32 MB RAM.

Testovaný telefon měl tmavě šedou barvu a s jinou variantou jsme se zatím nesetkali. Kryty sice nejsou výměnné, ale je málo pravděpodobné, že by cílová skupina zákazníků tuto vlastnost ocenila. Sagem myS-7 perfektně drží při sobě a nevydává žádné vrzavé zvuky. Použité plasty navíc působí velmi kvalitně. Základní rozměry telefonu jsou 110 x 49 x 21 mm a včetně baterie váží novinka 120 gramů. Ačkoliv telefon nepostrádá nezbytné poutko, vzhledem hmotnosti přístroje jej asi na krk zavěsí málokdo. Výrobce udává na jedno nabití maximální pohotovostní dobu 4 dny nebo 4 hodiny hovoru. Při testování nám vydržel Sagem myS-7 v průměru 2,5 dne, třetího rána se již většinou nedočkal.

Klávesnice – velká a rychlá

Klávesnice nového Sagemu maximálně využívá plochu telefonu. Pro ovládání zvolil výrobce joystick, kterým lze pohybovat dokonce v osmi směrech. Tuto schopnost oceníte například u kalendáře a her, ale nelze tvrdit, že by osm směrů někde výrazně urychlilo práci s telefonem. Joystickem je poměrně citlivý. Kdo není zvyklý na tento ovládací prvek, tomu se ze začátku občas stane, že místo potvrzení volby uskočí některým směrem. Po krátké době ovšem nedělá ovládání telefonu žádné problémy a ještě více vynikne rychlost menu. Pouze odezva joysticku by při vyklopení mohla být výraznější.

Na každé straně joysticku se nachází blok funkčních kláves. Na první pohled se zdá, že každý blok se skládá jen ze dvou tlačítek. Popisky na klávesách ve tvaru písmene "L" ovšem napovídají, že tyto tlačítka vykonávají různé funkce v závislosti na tom, v které části je stisknete. Delší hrana klávesy přímo pod displejem slouží jako výběrová a plní funkce v závislosti na aktuální poloze v menu. Symbol domečku vás vrátí vždy na základní obrazovku a šipka vlevo slouží pro mazání znaků. Tlačítka pro ovládání hovorů jsou z bloku funkčních kláves jakoby vykrojená. Ačkoliv vypadají funkční klávesy velmi jednolitě, k překlepům vůbec nedochází, protože v krajích výrazně vystupují nad povrch telefonu.

Číselné klávesy se ve spodní části zvedají téměř o milimetr, což při bočním pohledu připomíná šupiny. Díky této ergonomii lze snadno rozlišit jednotlivé řady pohmatu. Tlačítka jsou poměrně široká, a tak tolik nevadí, že v řadách téměř splývají. Při stisku se tlačítka zdají nepatrně tužší. Jako u většiny nových telefonů je zdvih kláves minimální. Při psaní se ozývá charakteristické cvakání a stisk tlačítka je také dobře cítit v prstu. Podsvícení klávesnice je bílé.

Displej a menu – detailní zobrazení a rychlá reakce

Displej Sagemu myS-7 má klasické rozlišení 176x220 obrazových bodů. Aktivní TFT displej dokáže zobrazit až 65 000 barev a jeho rozměry jsou 35x44 mm. Podobně jako všechny telefony s operačním systémem Windows Mobile for Smartphone i Sagem myS-7 nabízí velmi kvalitní zobrazení. Kvalita displeje vynikne zejména při focení, kdy obraz vůbec nepixeluje. Ani na malinkých ikonkách není vidět výraznější kostrbatost. V menu telefonu lze nastavit, za jak dlouho se má vypnout podsvícení i samotný displej.

Po nastartování telefonu vás přivítá úvodní obrazovka. Operační systém Windows Mobile for Smartphone nabízí čtyři možné druhy zobrazení: výchozí, základní, jednoduché a zobrazení pomocí velkého písma. Při zobrazení pomocí velkého písma se na displeji zobrazují pouze údaje o operátorovi a čas, při jednoduchém zobrazení se k těmto údajům přidává datum a jméno uživatele. Při základním zobrazení displej ukazuje nadcházející a probíhající události, zvolený profil a informace o došlých zprávách, aktivním e-mailovém účtu, zmeškané hovory nebo informace Cell Broadcast.

K jednotlivým položkám je možné pohybem navigační klávesy nahoru a dolu přejít a zobrazit je. Při výchozím nastavení se v horní části objeví lišta s ikonkami naposledy použitých funkcí. Pohybem navigační klávesy doprava a doleva a potvrzením je k dispozici rychlý přístup k jednotlivým položkám. Funkce v této liště se nedají navolit. Naposledy použitá položka se vždy zobrazí zcela vlevo a ostatní se posunou.

V menu jsou jednotlivé položky umístěné vertikálně. Změnou fontu se počet řádků menu na displeji sníží z devíti na sedm. Na odkazy ve spodní části je lepší se přesouvat klávesovou zkratkou. Každé položce nabídky totiž odpovídá jedno číslo. Jen hlavní menu se rozkládá na celkem třech obrazovkách (při použitá menšího fontu) a nalistovat například Media Player, který je až téměř na konci, chvilku zabere. Naštěstí lze do telefonu uložit až 99 zkratek pro rychlou aktivaci důležitých služeb. Ikony v menu jsou malinké a v dalších úrovních zcela chybí, což vytváří u Windows Smartphone trochu sterilní dojem. Menu by také prospěla větší strukturovanost.

Telefonování - neomezený seznam a MP3 místo zvonění

Jedním z největších lákadel na pořízení telefonu s tímto operačním systémem je dokonale propracovaný telefonní seznam. Samotná kapacita seznamu je limitovaná pouze volnou pamětí v telefonu. K jednotlivým kontaktům je možné přiřadit opravdu vyčerpávající výčet položek: jméno, příjmení, osm telefonních čísel, číslo pageru, dvě faxová čísla, tři e-mailové adresy nebo adresu internetových stránek. Dále lze ke kontaktu přidat funkci v zaměstnání, detaily o zaměstnání se jménem a plnou adresou. Adresy je možné zapsat ještě další dvě: Domů a Další. Adresy mají položky ulice, město, kraj, PSČ a země. Ke kontaktu je možné připsat poznámku, nastavit datum narození a výročí, zadat jméno manžela/manželky, dětí a asistenta.

Kontakt se může zobrazovat napřed s křestním jménem nebo příjmením. Samozřejmostí je třídění do skupin (Osobní, Pracovní a Různé). Každý kontakt může odlišit vlastní vyzvánění. Přiřazení fotografie ke kontaktu je možné z menu Fotoalbum nebo přímo z prostředí fotoaparátu po pořízení snímku.

Prohledávání seznamu je opravdovou lahůdkou. Vyhledávání funguje obdobně jako predikativní psaní T9. Jeden stisk klávesy vybere všechny možné kombinace. Telefon hledá jak v příjmeních, tak jménech (je jedno, co je zadáno jako první). Výsledkem výběru je profiltrovaný seznam se zvýrazněným hledaným řetězcem ve jménu. Vše je rychlé a maximálně efektivní, protože nemusíte přemýšlet, v jakém tvaru jste si jméno do telefonu uložili. Pokud zadáváte rovnou číslo, telefon automaticky vyhledává známá čísla se stejným začátkem.

Sagem myS-7 je tri-band telefon. Na příchozí hovor vás upozorní polyfonní melodie nebo libovolně dlouhé MP3. Díky druhému reproduktoru na zadní straně znějí MP3 skladby čistě i při bitrate 128 kbps. Dlouhým stiskem červeného sluchátka se zamyká klávesnice, vypíná telefon nebo je možné tudy přepínat vyzváněcí profily.

Zprávy – profesionální e-mailový klient

U této verze operačního systému naleznete oddělený editor pro psaní textových zpráv a e-mailů. Podpora MMS je zdůrazněna tím, že v menu zpráv se ty multimediální nachází nad klasickými textovými. Při psaní se v levém horním rohu odečítají znaky. Nechybí doručenky, které jsou aktivní trvale a nikoliv pro konkrétní psanou zprávu. Paměť na přijaté zprávy opět není nijak limitována. Záleží jen na tom, kolik zbývá volného místa v telefonu. V telefonu nechybí klient MSN Messenger.



Sagem myS-7 nabízí možnost ovládat až pět e-mailových účtů. Každý účet má přehledné znázornění o doručené poště, poště k odeslání, odeslané, odstraněné poště a o konceptech. V případě nepřečtených zpráv se konkrétní položka zvýrazní a vedle ní se objeví počet nepřečtených zpráv. V seznamu e-mailů je možné zobrazit datum a čas zpráv a seřadit zprávy vzestupně i sestupně podle data přijetí, předmětu nebo odesílatele.

Při odpovědi na došlý e-mail je možné zvolit, zda má být do odpovědi zahrnut. Dále si můžeme vybírat, zda má být u jednotlivých účtů automatický podpis a zda se má zobrazit i při přeposílání nebo odpovědi. U účtů je k dispozici ověření u serveru odchozí pošty a zda se mají stahovat pouze zprávy konkrétního dne, za poslední tři, pět, sedm nebo 30 dnů. Možné je stáhnout všechny zprávy najednou. Pro kontrolu datových toků i doby stahování si můžete nastavit download pouze hlaviček, prvních 500, 1000, 5000 bajtů nebo celé. Další výběr je u automatického stahování, kde se mohou stahovat nové e-maily každou čtvrthodinu, půlhodinu, hodinu, dvě hodiny, šest hodin, nebo jednou za den.

Organizační funkce – manažer jak má být

Základní organizační aplikací je přehledný kalendář s měsíčním, týdenním a denním náhledem. Ke každé upomínce v kalendáři lze přiřadit nepřeberné množství informací. Základní informace jako název, datum a čas zahájení a ukončení doplňují údaje, zda se jedná o celodenní záležitost, připomenutí v rozmezí jedné minuty až po jeden týden, opakování jednou, každý konkrétní zadaný den, každý konkrétní den v měsíci nebo každé konkrétní datum zadané upomínky, stav (volno, nezávazně, zaneprázdněn, mimo kancelář), zda je upomínka soukromá a přidat poznámku. Naštěstí není nutné vyplňovat údaje všechny.

Sagem myS-7 obsahuje také úkolovník a neomezený hlasový záznamník. Úkolovník je velmi jednoduchý bez možnosti termínů, upozornění a opakování. Microsoft tak pravděpodobně dává prostor pro další kancelářské produkty, které lze do telefonu dohrát (dokoupit). Stejný dojem vytváří i kalkulačka s nabídkou několika základních funkcí. Budík je ukryt v menu nastavení hodin.

Datové funkce – chybí jen Bluetooth

K synchronizaci všech údajů s počítačem slouží aplikace ActiveSync, který naleznete na CD v základním balení. Příjemným doplňkem je také kolébka, kterou lze použít pro nabíječku nebo i synchronizaci. S počítačem lze Sagem myS-7 spárovat jen USB kabelem nebo přes infraport. Nemůžeme se zbavit dojmu, že u takto vyhlížejícího telefonu by Bluetooth měl být. Telefon podporuje GPRS třídy 10. V základní výbavě je také prohlížeč Internet Explorer, který podporuje Wap 2.0, xHTML i HTML. Pro další aplikace a hlavně hry je tu Java 2.0.

Zábava – MP3man kazí sluchátka

Windows Media Player zvládá bez problémů přehrávat skladby ve formátu MP3. Hlasitá reprodukce je velmi kvalitní, sluchátka ovšem pochválit nelze. Konektor nesedí dobře a v některých polohách sluchátka úplně ztichnou. Při zahýbání konektorem začne hudba hrát čistě, někdy ovšem začnou sluchátka podivně prskat. Skutečnost, že jimi lze dálkově i regulovat hlasitost, tak stojí ve stínu této vady. Může se samozřejmě jednat o chybu našeho kusu, pokud tedy máte to štěstí a Sagem myS-7 vlastníte, podělte se o své zkušenosti v diskusi.

Fotoaparát

Fotoaparát Sagemu myS-7 nabízí maximální rozlišení 640x480 obrazových bodů. Jako vždy je k dispozici i několik menších formátů. Při pohybu telefonem se obraz bleskurychle přenáší na displej, což svědčí o rychlém procesoru. Při stisknutí spouště také nedochází k žádnému většímu zpoždění. Kromě standardního snímání dokáže telefon vytvořit také sérii devíti fotografií. Mezi funkcemi fotoaparátu nechybí nastavitelná prodleva samospouště a režim pro focení za zhoršených viditelnostních podmínek. Sagem myS-7 dokáže také natáčet videa. Přímo v menu fotoaparátu jsme nenašli žádný časový limit, ale natáčení klipu vždy přeruší operační systém, protože po maximálně pěti minutách nečinnosti se vrací na úvodní obrazovku.

Sečteno a podtrženo

Sagem myS-7 je perfektně vybavený telefon, který bude ideálním doplňkem seriózního manažera. Konzervativní design a kvalitní použité materiály doplňuje rychlý operační systém. Za pochvalu jistě stojí podpora paměťových karet ve formátu SD/MMC. Telefon si bez problémů rozumí s kartou o kapacitě 256 MB a při jejich výměně jej není potřeba restartovat. Jedinou opravdovou vadou na kráse je špatný konektor sluchátek, který mírně kazí dojem z jinak velmi povedeného modelu. Škoda také chybějícího Bluetooth.

Zatím bohužel není jisté, jestli Sagem myS-7 půjde i na náš trh. Na internetu jej lze sehnat za cenu 460 euro, tedy necelých 15 000 korun. Ve srovnání s Eurotel Smartphone je Sagem myS-7 o třídu rychlejší. Motorola MPx220 má navíc Bluetooth a megapixelový fotoaparát, ale zase podporuje neobvyklý formát paměťových karet. Nezbývá než dodat, že premiéra Sagemu na poli chytrých telefonů se docela vydařila.

Druhou část recenze naleznete zde.