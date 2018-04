Sagem myC-3b - vypadl z kapsy sv. Valentýna (recenze)

Sagem myC-3b je plodem vzájemné spolupráce mezi Sagemem a čínskou společností Bird. O tomto modelu jsme vás poprvé informovali v článku Sagem C3b - véčko k zulíbání. Již tehdy bylo jasné, že pokud si některý mobilní telefon zaslouží označení "pro ženy", bude to právě tento.

Nové véčko od Sagemu patří k nejoriginálnějším telefonům a zaručeně na sebe dokáže upoutat pozornost. Svým oválným tvarem telefon připomíná tu otvírací věc se zrcátkem a práškem, co jí nosí ženy v kabelkách - pudřenku.

Na první pohled myC-3b zaujme kombinací základních barev - tmavě červená a matně stříbrná. V místech, kde se na sebe obě barevné části napojují si můžete všimnout zajímavé chromované křivky. Malý ovál napravo od loga výrobce připomíná tlačítko, ale jedná se také pouze o designový doplněk.

Vzhledem k rozměrům a faktu, že se jedná o véčko, je telefon poměrně úzký, což mu dodává na eleganci. Na levém boku si můžete všimnout tlačítek pro regulaci hlasitosti. Ve spodní části vede po obvodu asi dva milimetry široké poloprůhledné sklíčko. Trochu připomíná to, pod kterým se obvykle ukrývá infraport nebo Bluetooth, ani jednu z těchto funkcí ovšem nový Sagem nemá.

Na pravém boku naleznete netradičně umístěný nabíjecí konektor. Kloub telefonu je masivní a má minimální vůli. V kloubu je lehká pružina, při otvírání tedy stačí vyklopit horní část o několik centimetrů a zbytek pohybu již obstará mechanismus samotný. Na horní hraně se nachází nezbytné poutko pro zavěšení telefonu na krk. Bohužel se Sagem myC-3b neobešel bez externí antény, která je poměrně velká.

Po otevření se v horní části tradičně nachází displej, který mohl být vzhledem k ploše přístroje ještě o něco větší. Displej obklopuje vysoce lesklá plocha, která skvěle odráží obraz, což zvýrazňuje dojem, že se jedná o luxusní pudřenku předělanou na mobilní telefon.

Nad displejem je umístěný reproduktor, pod displejem naleznete označení přístroje – myC-3b. Kódové označení obvykle na telefonu nenajdete. V případě některých modelů od společnosti Sagem se zdá jeho umístění vhodné, protože názvy jsou velmi složité a těžko zapamatovatelné.

Celkově drží kryty pevně, nijak nevržou a telefon působí velmi precizním dojmem. Sagem myC-3b se nesnaží zaujmout uživatele miniaturními rozměry, ale hlavně stylovým designem. Rozměry telefonu jsou 81x51x22,5 mm a včetně baterie přístroj váží 85 gramů. Baterie je typu Li-ion a její kapacita je 550 mAh. Po plném nabití by měla vystačit na osm dnů v pohotovostním režimu nebo 4 hodiny hovoru. V průměru nám telefon vydržel na jedno nabití den a půl až dva dny.

Klávesnice je plochá, což je charakteristické pro všechny telefony véčkové konstrukce. V noci pomáhá s čitelností klávesnice výrazné modré podsvícení. Popis číselných tlačítek bohužel najdete vždy pod příslušnou klávesou, což někdy vytváří při psaní zmatky. I po týdnu testování občas docházelo k překlepům.

Funkční tlačítka jsou uspořádána do soustředných oválů. Střed vyplňuje navigační klávesa, která je bohužel pouze čtyřsměrná a ačkoliv tomu její design napovídá, nelze jejím stiskem volba potvrdit. Zbylé čtyři funkčí klávesy jsou vytvarované do dalšího oblouku, který obklopuje středové tlačítko.

Jejich funkce jsou známé – zelené a červené sluchátko pro ovládání hovorů a dvě tlačítka, která vykonávají různé funkce v závislosti na tom, kde v menu se nacházíte. Rozložení těchto kláves je ovšem velmi netradiční, protože je přesně obrácené, než jak je tomu u většiny mobilních telefonů.

Při prvních pokusech o ovládání telefonu tak dochází k menším nehodám. Často se například stávalo, že místo přijmutí hovoru jsme jej červeným sluchátkem odmítli. V menu telefonu vás zase zaskočí prohození kláves zvolit a zpět.

Klávesnice nového Sagemu je trochu tužší a má minimální zdvih. Při stisku mají tlačítka dobrou odezvu. Ovládnutí přístroje ovšem, vzhledem k rozložení a popisu tlačítek, vyžaduje dostatek trpělivosti.

Barevný displej má rozlišení 128x160 pixelů při rozměrech 23x35 milimetrů. Jedná se o CSTN displej, který dokáže zobrazit až 65 tisíc barev.

Displej je velmi podobný tomu, který má například Sony Ericsson T630. Zobrazení je velmi detailní, pouze velmi zblízka je viditelná drobná mřížka. Vnější displej u Sagemu myC-3b chybí. Pro optimalizaci spotřeby telefon umožňuje vypnout podsvícení klávesnice i časovat, za jakou dobu má zhasnout. Výdrž baterie může prodloužit i nastavení kontrastu.

Do menu telefonu vstoupíte stiskem navigačního tlačítka směrem nahoru nebo dolů. Menu hraje pastelovými barvami a rozhodně se nepodobá žádnému známému standardu. Po levé straně jsou vyskládané malé ikonky, které se při stisku navigační klávesy posouvají (nahoru nebo dolů).

Menu reaguje velmi rychle. Druhá ikonka shora je vždy zvýrazněna malým rámečkem, který označuje aktuální volbu. Hlavním motivem menu je kruhový útvar ve středu obrazovky. S každou volbou se změní jeho barva a shora do něj „přijede“ zvětšená ikona vybrané položky. Ve spodní části se zobrazuje její popis.

Menu Sagemu myC-3b se někomu může zdát kýčovité, přesto lze na něm ocenit jeho originalitu a navíc má několik úrovní grafických. U všech ostatních telefonů je graficky zpracovaná pouze první úroveň a další jsou již textové.

V základní obrazovce lze horním výběrovým tlačítkům přiřadit různé funkce pro jejich rychlou aktivaci. Nastavení rychlých voleb u navigačního tlačítka měnit nelze. Stiskem doprava lze v základní obrazovce otevřít menu zpráv. Stiskem doleva se aktivuje unikátní aplikace, kterou ocení spíše příslušnice něžného pohlaví (víz níže).

Reproduktor Sagemu je dostatečně hlasitý, při vysoké hlasitosti zní trochu nakřáple. Telefon má vlastní paměť na 300 kontaktů a ke každému záznamu lze uložit až devět různých položek (fotografie mezi nimi nechybí). S pamětí SIM a telefonu pracuje Sagem myC-3b tím nejjednodušším způsobem – zobrazuje je zároveň. Jednotlivě lze kontakty mezi oběma pamětmi kopírovat, naráz to telefon neumožňuje.

Na příchozí hovor upozorní 32hlasé polyfonní melodie, které mají perfektní kvalitu reprodukce. Vlastní vyzvánění si můžete i nahrát. Hovor lze přijmout pouhým otevřením telefonu. Sagem myC-3b ovšem nemá vnější displej. Jestli vám občas volá někdo, komu telefon neberete, nemůžete tuto funkci využívat, protože hovor dřív přijmete, než zjistíte, kdo volá.

Kontakty v telefonu lze roztřídit do skupin volajících. Šest skupin je v telefonu nadefinováno a dalších devět si můžete sami vytvořit. Snadno tak odlišíte volající různým vyzváněním, filtrování hovorů telefon nenabízí. Podobně jako například telefony Samsung, ani Sagem my C-3b nepodporuje klasické vyzváněcí profily. Dlouhým stiskem "*" se telefon pouze přepne do tichého režimu.

Sagem myC-3b si rozumí se zprávami ve formátu SMS, EMS a MMS. Telefon bohužel nemá integrovaný fotoaparát, takže materiál pro MMS lze pouze přeposílat nebo stahovat z Wapu. Do telefonu můžete uložit až 100 textových zpráv. Multimediální zprávy jsou limitovány sdílenou pamětí 1,5MB.

Při psaní se odpočítávají znaky a zobrazuje se, na kolik zpráv bude text rozdělen. Je možné využít také funkci zoom, která změní počet řádků ze standardních sedmi na šest. S rychlejším psaním pomáhá T9. Testovaná verze telefonu bohužel nebyla v češtině, a tak nevíme, jestli odesílá diakritiku a zkracuje tím zprávy.

Editor zpráv má malé zpoždění a při psaní se někdy stává, že se prst zastaví a telefon ještě dopisuje zadané znaky. Vzhledem k nestandardnímu popisu kláves tak nelze Sagem myC-3b pro vášnivé pisatele textových zpráv doporučit.

Základní organizační funkce – budík má tu nejjednodušší podobu. Můžete si nastavit čas a zvolit, jestli má být budík aktivní. Diář telefonu má známé provedení a nabízí měsíční, týdenní i denní pohled. Pokud chcete záznam přidat, nestačí bohužel najet v tabulce na vybraný datum. Nový záznam lze přidat pouze přes Calendar menu\ Add event. Zde ovšem například nevidíte, kolikátého je příští úterý.

Názor ženy

Vínový Sagem je prezentován jako ženský telefon, ale připadne mi, že je o malinko buclatější, než by se do drobné ženské ručky hodilo. Nepříjemným designovým prvkem je i výrazná špičatá anténa. Vínovofialová barva je zajímavá, je jen otázkou osobního vkusu, jak se bude líbit. Já osobně bych dala přednost buď temnější červené, nebo naopak nebesky modré. Jinak se telefonu nedá z estetického hlediska vytknout nic. Problém nastává v okamžiku, kdy jej otevřete a chcete se dostat do kondiciogramů, které k typicky ženskému telefonu neodmyslitelně patří. Pomalé klopýtání v menu bohužel příjemný dojem z designu zkazí. Stejně tak mě nenadchnul kondiciogram/menstruační kalendář (půvabně nazvaný Pink Schedule), zejména proto, že jsem s jeho nastavením bezúspěšně zápasila přes pět minut. Poté, co se mi konečně podařilo aplikaci otevřít, jsem zjistila, že stejně jako ostatní ženské programy i tento nesplňuje základní požadavky. To jest: připomínka na antikoncepci (opakovaná po tři týdny v měsíci), vkládání skutečných hodnot do kalendáře a uživatelská přívětivost. Tímto bych chtěla apelovat na výrobce: zeptejte se žen, jak má vypadat ženský telefon! Tvar pudřenky a vínová barva nejsou to zásadní.