Sagem my500C - véčko s Mpix fotoaparátem

Server Newmobile.nl zveřejnil první obrázek a informace o novém véčku my500C od Sagemu. To se v modelové hierarchii výrobce zařadí pod vrcholný model my900C. Výrobce model my500C prozatím oficiálně nepředstavil, do prodeje by se měl dostat ve druhém čtvrtletí letošního roku.

Sagem my500C se může pochlubit 1,3 megapixelovým fotoaparátem a dvěma barevnými displeji. Hlavní displej má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů a dokáže zobrazit 65 000 barev. Vnější OLED displej má rozlišení 96 x 64 obrazových bodů.

Výbava zahrnuje MP3 přehrávač a třicetidvouhlasé polyfonní vyzvánění. Vestavěná paměť má hodnotu 32 MB. Paměť jde rozšířit pomocí paměťových karet formátu Mini SD. Ve výbavě telefonu se nenachází Bluetooth, ten bude mít až model my501C, který je jinak totožný.