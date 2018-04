Sagem MY3088 - první francouzské véčko podruhé (preview)

Véčkové telefony mají svoje největší odbytiště především v Asii a v severní Americe. Evropanům tato koncepce není neznámá, ale vedle Motoroly, která rozvírací telefony vymyslela, se na starém kontinentu prodávají především véčka asijských firem. Segment, jež v Evropě téměř monopolně opanovala právě americká Motorola, se snaží v poslední době dobýt zejména Korejští výrobci Samsung a LG. Podle posledních informací se ale v brzké době chtějí přidat i tradiční evropské značky, proslýchá se o připravovaných modelech Alcatelu a Philipsu. Sagem již představil po typu MY3078 druhý model, i když zčásti pouze inovovaný, jenž se na první pohled liší zejména druhým displejem na vrchu telefonu. Vedle Sagemu má dnes jedno ryzí véčko i Siemens, ten jej však nejdříve nabízel jen v Asii a v Evropě jej začal prodávat až v novém roce, v té době se ale MY3078 od Sagemu již vyhříval na pultech evropských prodejen. I když ve světě globální ekonomiky a nadnárodních koncernů přestává být jasné, jaké národnosti ta která značka vlastně je, můžeme obě véčka Sagemu považovat za první ryze evropské rozvírací telefony, ačkoliv se můžeme domnívat, že jejich původ může být pěkně daleko na východ od sídla Sagemu ve Francii.

Přes všechny výše uvedené rekordy není MY3078 žádný top-model a ani MY3088 jej moc nepřekonává. Mimo druhý displej není na představeném Sagemu nic navíc oproti staršímu modelu MY3078, který jsme vám již podrobně představili v této recenzi. Velikost telefonu je 76 x 45 x 24 mm, což jsou téměř identické parametry, jakými se chlubí právě i model MY3078. Zanedbatelný je i jeden gram hmotnostního rozdílu mezi oběma modely ve prospěch novinky (84 gramů). Baterie Li-Ion 550 mAh je použita u obou modelů, v této chvíli však nevíme, jestli je možné baterie zaměnit, podle "papírových" údajů mají totiž jiné rozměry. Novinka MY3088 disponuje stejným vnitřním, zeleně zbarveným displejem s rozlišením 96 x 64 obrazových bodů, navíc má však i druhý displej na vrchu telefonu, který dokáže informovat o aktuálním čase, datumu, síle signálu, stavu baterie a v případě příchozího hovoru samozřejmě zobrazuje i číslo volajícího.

Toho, kdo neměl tu čest s modelem MY3078, může překvapit systém ovládání telefonu, který je postaven na boční směrové klávese, pomocí které se i vstupuje do samotného menu telefonu. Poněkud netradičnímu ovládání předchozího modelu MY3078 jsme se podrobněji věnovali v jeho recenzi, u novinky nelze předpokládat žádné významnější změny. Telefon je nabízen ve stříbrné metalické barvě, kterou celkem vkusně doplňuje stříbrný pruh na vrchu telefonu okolo druhého displeje. Prvkem, který zaujme, je také dioda signalizující stav telefonu, netradičně umístěná z boku levé strany kloubu.

Výbava nového Sagemu je, jak již bylo řečeno, prakticky shodná s typem MY3078. V přístroji je možné uložit až 200 záznamů, ke každému jménu je možné přiřadit ikonu a dále je možné záznamy rozdělit do skupin volajících s vlastními ikonami a vyzváněcími melodiemi. V telefonu naleznete 40 melodií a dalších dvacet je možné stáhnout, stejně jako deset ikon skupin volajících. Samozřejmostí je vibrační vyzvánění. Telefon podporuje WAP (1.1), který disponuje funkcí fasWap, ta podle výrobce až čtyřikrát zrychluje listování wapovými stránkami. Když jsme u wapu, tak zbývá připomenout možnost stáhnutí až dvaceti spořičů displeje; přímo od výrobce najdete v telefonu spořiče tři.

Pro psaní SMS zpráv je připraveno prediktivní vkládání textu T9, bylo by ovšem dobré, aby telefon vedle tradičně velkoryse pojaté paměti na SMS podporoval i běžné psaní zpráv (nejen psaní "postaru", jak si to jistě pamatují majitelé starších Sagemů). Místo mačkání konkrétní klávesy je nutné ji držet, dokud se kurzor nezastaví na požadovaném znaku. V MY3088 najdeme stejné hry jako u jejího staršího jedno-displejového bratra: Picture puzzle, Mini-golf a Megabox contest. Ani další výbava není jiná, nabízí se kalkulačka, konvertor měn, časové upozornění a budík. Se standardně dodávanou Li-Ion 550 mAh baterií by měl telefon podle údajů výrobce vydržet mezi 170 a 240 hodinami na příjmu, nebo dvě až dvě a půl hodiny hovoru. K telefonu se standardně dodává handsfree sluchátko.

Model MY3088 je určen pro uživatele, který vedle poměrně elegantního vzezření, i když poněkud staromódního, neočekává od mobilního telefonu nic než telefonování a posílání SMS zpráv. Právě v těchto dnech se rozhoduje, zda se obě nové véčka Sagemu budou prodávat i na našem trhu. Cena by se mohla pohybovat v rozmezí 6 200 až 7 500 Kč, levnější by samozřejmě byl model MY3078, zhruba o tisíc korun více by pak stál MY3088. Moudřejší bychom měli být v nejbližších dnech, kdy vás samozřejmě budeme o případném uvedení obou novinek na náš trh informovat. Již dnes je však jasné, že zanedlouho se v prodeji objeví Sagem X5(d) - s cenou jen o málo vyšší než v případě modelu MY3088.