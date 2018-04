Sagem MY3078 - první francouzské véčko!

Rozvírací telefony si získávají čím dál větší popularitu. To, co začala před lety Motorola s legendárními StarTacy, dnes úspěšně napodobují desítky výrobců mobilních telefonů. Popravdě, největší boom véčkových telefonů zažívá Asie, ale podle posledních indicií se na útok rozvíracích telefonů můžeme těšit i v Evropě. Co také jiného očekávat, když se svým prvním véčkem vstupuje na trh francouzský Sagem? Model se jmenuje MY3078 a první informace pronikly na světlo světa před letošním CeBITem. Původně měl být model MY3078 poprvé představen veřejnosti právě na tomto veletrhu, ale nakonec jej výrobce nevystavil. Dnes jsou však známé již detailní fotografie a základní technické parametry. Neoficiálně byla uveřejněna i cena tohoto telefonu. Na co se můžeme těšit?

Sagem MY3078 je klasický rozvírací telefon, jehož design nikoho nepřekvapí a asi už vůbec neohromí. Vzhledově vypadá, jako by se inspiroval klasickými véčky Motoroly z doby před dvěma třemi lety, tedy nic, co by vzbudilo nadšené reakce. Telefonům od Motoroly je dokonce velmi podobný i ozdobný štítek na přední straně telefonu ve tvaru stylizovaného písmene „v“. Někomu však klasický design telefonu může vyhovovat. Výrobce zatím neuvedl rozměry telefonu, známá je pouze hmotnost, která činí solidních 85 gramů. Telefon by měl být nabízen v několika barevných variantách, bohužel, zatím jsou k dispozici fotografie pouze tmavě šedomodrého provedení.

Pokud vás vzhled nového véčka od Sagemu nezaujal, jeho funkční výbava to asi nezachrání. Sagem vstupuje do nového segmentu trhu velmi opatrně a žádné převratné technologie do modelu MY3078 neintegroval. Telefon umí jen základní funkce, z těch novějších můžeme jmenovat jen podporu EMS zpráv a WAPový prohlížeč 1.2.1. Datové přenosy GPRS nebo HSCSD tento telefon neumí, což bohužel platí vlastně pro jakýkoliv přenos dat. Telefonu chybí systémový konektor a o irda portu nebo bluetooth čipu se může potenciálním majitelům jen zdát. Sagem MY3078 má monochromatický displej a většinu základních funkcí známých z jiných Sagemů nižší střední třídy. Nechybí vibrační vyzvánění, budík, hlasité hands-free nebo bohatý výběr čtyřiceti vyzváněcích melodií. Standardní baterie je typu Li-Ion a v pohotovostním režimu by měla zajistit výdrž na jedno nabití až 240 hodin.

Celkově nepředstavuje nový Sagem nic výrazně zajímavého, a už vůbec nic převratného. Podobná véčka nabízejí Motorola nebo Samsung již drahně let a s udávanou výbavou by se mohl nový Sagem prosadit spíš v předplacených sadách, a to ještě nikoliv té nejvyšší kategorie. Je otázkou, jestli Sagem tento telefon sám vyvinul, nebo jestli se jedná o přejatý produkt některé méně známé asijské firmy. Podobné produkty tam dnes nabízí kde kdo a jejich cena atakuje nejlevnější telefony na trhu. Bohužel, to samé se nedá říct o novém Sagemu, jehož zaváděcí cena by se podle zatím nepotvrzených informací měla pohybovat okolo 270 eur, tedy v přepočtu zhruba okolo 8 000 Kč. Dle našeho soudu se jedná o hodně přemrštěnou cenu, při které bude mít výrobce asi problém telefon na trhu udat v podstatnějším množství. Je však možné, že Sagem nakonec v ceně pořádně ubere a nasadí MY3078 do předplacených sad, což je jeho poměrně úspěšná doména v mnoha evropských zemích. Když se mu s MY3078 bude dařit, můžeme se těšit na další véčko z jeho dílen, které by již mohlo mít výrazně lepší výbavu a třeba i atraktivnější vzhled.