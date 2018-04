Sagem MY3078 - „divotvorné“ véčko z Francie (recenze)

Že nevěříte na budoucnost véčkových telefonů v Evropě? A co když do véček zabrousil již i Sagem? A to hned se dvěma, vedle dnes představeného modelu MY3078 chystá i podobný a lépe vybavený model MY3088. Ač v diskusi opět mnozí nebudou souhlasit, véčka si v nejbližší době i v Evropě uzmou možná až polovinu trhu, a budeme se s nimi tak setkávat stále častěji. Možná škoda, že právě Sagem MY3078 není tím nejlepším příkladem, jak přesvědčit o kvalitách a výhodách véčkových telefonů. Má totiž hodně podivné ovládání, poněkud rozporuplnou výbavu a nepatří k nejlevnějším. Přesto by někoho mohl zaujmout, je ovšem otázkou, jestli se u nás bude oficiálně prodávat. Tuto jistotu naopak máme u zajímavého modelu X5, který se začne prodávat zanedlouho a má i barevný displej. Ten vám představíme v nejbližší době, dnes se podíváme na zoubek véčku MY3078.

Vzhled: průměrné véčko

Véčko jako každé jiné, řeknete si, hned při prvním pohledu na Sagem MY3078. Telefon je vcelku malý, což platí především o jeho délce. Naopak v pase by mohl trochu zhubnout, takhle vypadá poněkud neforemně. Přesto jsou celkové rozměry telefonu solidní (75 x 45 x 23 mm) a slušná je i jeho hmotnost 85 gramů. Celkový vzhled ruší snad jen anténa, která není, jak je zvykem i u jiných véček, integrovaná. Celý telefon je proveden v lesklém šedém plastu, který telefonu vcelku sluší a nevypadá ani příliš lacině. Na horní straně zavřeného telefonu najdete ozdobnou stříbrnou plošku, na které je logo výrobce a označení modelu. Na zavřeném telefonu najdete ještě boční směrové tlačítko, očko pro poutko a dva konektory na spodní straně telefonu. Ten menší a poněkud nepravidelný je pro nabíječku, ten větší pak pro osobní HF sadu, kterou najdete přímo u telefonu. U zavřeného telefonu zaujme ještě jedna maličkost, kterou je informační dioda. Pokud ji na fotografiích nemůžete najít, pomůžeme vám. Je na levém boku telefonu, jako záslepka kloubu. Originální a vtipné řešení.

Po otevření telefonu si hned všimnete rozměrného displeje v jeho horní části a poměrně velkých tlačítek v části spodní. Reproduktor je tradičně nad displejem, naopak mikrofon najdete na přední straně telefonu u konektorů. Celkové zpracování přístroje je solidní, použitý plast je snad jen příliš hladký a ve zpocených rukou bude telefon klouzat.

Baterie: Li-Ion se slušnou výdrží

Baterie je u Sagemu MY3078 součástí zadního krytu. Její kapacitu neznáme, ale při našem testu vydržela v pohotovostním režimu poměrně dlouho. Sice výrobcem deklarovaných 180 hodin to nebylo, ale bez volání jsme se dostali na 120 hodin, což je docela slušný výsledek. Když budete s telefonem i volat, pohotovostní doba se sníží. Při zhruba hodině hovoru vydrží telefon na jedno nabití asi 75 hodin, což je stále ucházející hodnota. Na baterii se nám trochu nelíbilo, že na telefonu nedrží úplně perfektně, takže telefon skřípe. Zajímavostí je nabíječka, která jako by z oka vypadla těm od Motoroly, a má dokonce i označení jako příslušenství od Motoroly.

Displej: rozměrný a dobře podsvícený

Sagem MY3078 nemá dva displeje, jak je dnes u véček zvykem, ale jen jeden uvnitř přístroje. Pokud chcete véčko, musí být od Sagemu, a trváte-li i na vnějším displeji, musíte si počkat na model MY3088, které se na trh dostane asi na začátku příštího roku. Displej má rozlišení 96 x 64 obrazových bodů, ale na pohled se zdá větší, než by suchá čísla napovídala. Důvodem tohoto optického klamu asi bude hrubší rastr, který písmu dodává nepříliš líbivé proporce. Na druhou stranu je ale displej dobře čitelný, a to především poté, co si pohrajete s nastavením kontrastu.

Až šest řádků, pak ale nic nepřečtete

Displej umí zobrazit až šest řádek textu například v režimu psaní textových zpráv. Sice slušný výkon, ale v tomto případě už „blechy“ přečtete jen v případě, že disponujete ostřížím zrakem. Naštěstí Sagem nabízí i zvětšení fontu a pak nebudete mít s čitelností displeje žádné problémy (čtyři řádky při psaní SMS zpráv). K čitelnosti přispívá i slušné zelené podsvícení displeje, což ale vůbec neplatí pro podsvícení klávesnice. Ta je podsvícena velmi nerovnoměrně, takže třeba u testovaného telefonu levá kontextová klávesa nesvítila vůbec, stejně jako pod ní umístěné tlačítko pro ukončení hovoru. To by ještě šlo překousnout, umístění obou tlačítek odhadnete a ostatní klávesy jsou již podsvíceny lépe. Co je ale horší, pokud se například v místnosti svítí a vy aktivujete podsvícení telefonu, neuvidíte na klávesnici skoro nic. Ta se leskne, a je proto lepší pracovat v naprosté tmě nebo si podsvícení telefonu deaktivovat, což také lze.

V pohotovostním režimu displej zobrazí všechny potřebné informace. Najdete na něm jak informace o aktuálním čase (analogové hodiny), tak i o datu. Nechybí přímo obří název operátora a na horním stavovém řádku ikony informující o stavu baterie a síle signálu. Kdyby vás tyto „běžné“ informace nudily, můžete si aktivovat spořič displeje, který je pěkně animovaný, ale nezobrazuje se stále. Vždy po provedení animace se displej na chvíli vrátí do pohotovostního režimu. K čemu je ale spořič u vnitřního displeje véčkového telefonu, na to se musíte zeptat výrobců, my v redakci to netušíme.

Ovládání: chaos a la francouzské kruhové objezdy

Kdo jste již měl tu čest s kruhovými objezdy v rodišti Sagemu MY3078, tedy ve Francii, asi tušíte, že zrovna jednoduché to s ním mít nebudete. Zapnout telefon ještě zvládnete, stačí velmi krátce podržet tlačítko se zeleným telefónkem. I s PINem si asi poradíte, alfanumerická klávesnice je standardní. Potvrzení PINu pak provedete stiskem tlačítka „OK“. Ale co dál? Telefon sice naběhne, ale pomocí kontextových kláves se dostanete jen do menu textových zpráv (levá klávesa), nebo si budete moci zapnout tichý režim (pravá klávesa). Nechcete-li ani jednu z obou možností, možná zkusíte prostřední tlačítko, mezi oběmi kontextovými klávesami. Výmluvný zavináč vám napoví, že tudy je přímá cesta do menu WAPového prohlížeče, praktický test pak vaši domněnku potvrdí. Co tedy zkusit dalšího? Tlačítko pro ukončení hovoru telefon maximálně vypne, zelené tlačítko vás uvede do seznamu uskutečněných hovorů, který bude při prvním uvedení telefonu do provozu prázdný. Mezi nimi umístěné tlačítko „C“ opět nic neudělá, tedy pokud si jen nechcete rozsvítit displej. Zbývá tedy poslední možnost, tlačítko „OK“, které možná někdo zkusí jako první. Ovšem ani v tomto případě se úspěchu nedočkáte a možná se rovnou vrhnete k manuálu. Ti, kdo na manuál nesahají ani v případě nejvyšší nouze, zkusí i zoufalé pokusy s tlačítky s mřížkou a hvězdičkou. Můžeme vám dopředu prozradit, že ani tudy cesta nevede. Tajemství Sagemu se skrývá na jeho levém boku, kde je dvojitá klávesa, která u většiny telefonů slouží pro ovládání hlasitosti. Tak je tomu i u Sagemu, ale jen při aktivním hovoru. Jinak se jedná o směrovou klávesu pro pohyb v menu telefonu a hlavně i pro vstup do něj. Kdo by to čekal, že?

Už umíme vstoupit do menu, ale vyhráno stále nemáme

V menu tedy již jsme, ale co dál. Hlavní menu má osm položek plus menu SIM toolkitu, pokud jej vaše karta podporuje. Každá položka hlavního menu má rozměrnou grafickou a animovanou ikonu a v levém rohu displeje ještě vidíte, jak daleko v menu jste, a to jak graficky, tak číselně. Zde musíme Sagem MY3078 pochválit, ale to je u jeho ovládání asi tak všechno. Všechny další položky menu jsou totiž uspořádány velmi chaoticky, jednou hlouběji zanořené menu vypadá tak, pak zase onak. Jednou vidíte záložky s rozbalováním jako u počítače, jindy jen vertikálně řazené pod sebou. Lepší to není ani s rušením či odmítnutím některých voleb, jednou to udělá klávesa „C“, jindy kontextová klávesa přímo a někdy jen jako další volba v menu telefonu. Kdo se v tom má vyznat, ví snad jen u Sagemu, a možná ani tam ne. Když k tomu přidáte pohyb v menu jen pomocí bočních kláves, Sagem MY3078 si vás asi svým ovládáním nezíská, stejně jako si nezískal nás. Jak propastný rozdíl oproti modelu X5, jehož recenzi připravujeme. Ten se naopak ovládá velmi snadno a pohodlně.

Telefonování a SMS zprávy: bez problémů a s pochvalou

Zatím jsme Sagem MY3078 moc nepochválili. Není ale všechno černobílé a právě nyní je možnost Sagem pochválit. Začít můžeme u integrovaného hands free, které Sagem ve svých telefonech nabízí již dlouho. Najdete jej i u MY3078 a jeho aktivaci nemusíte hledat v hlubinách nepřehledného menu, stačí v průběhu hovoru překročit bočním tlačítkem maximální hlasitost sluchátka a jste v regulaci hlasitosti hands free. To má dvě úrovně a ačkoliv zvuk není nejhlasitější, je velmi čistý. Problémy nebudete mít ani s výběrem vhodného vyzváněcího tónu. Těch je v telefonu velké množství a lze je kombinovat i s vibracemi, a to i v takzvaně inteligentním módu, kdy nejdříve telefon vibruje a až pak začne zvonit. S vyzváněním souvisí i skupiny volajících, kterých je šest, a ke každé můžete vybrat ikonu, melodii a změnit její název. Telefon disponuje vnitřním telefonním seznamem s kapacitou 200 záznamů, který není vícepoložkový, to ale u telefonu této kategorie asi čeká málokdo.

Velké překvapení u SMS zpráv

A jsme u zpráv. V tomto režimu by si vás véčko od Sagemu mohlo získat, jen řekněte, kolik telefonů na trhu disponuje pamětí na 100 SMS zpráv. Sagem umí uložit právě takové množství esemesek a nejhorší není ani při jejich psaní či čtení. Jak již bylo uvedeno, při psaní můžete volit ze dvou velikostí fontu, u menšího máte k dispozici pro práci šest řádek, u velkého jen čtyři, ale v tomto režimu je displej výrazně lépe čitelný. K dispozici je i prediktivní slovník T9, který ale u testovaného telefonu nebyl v češtině, jelikož telefon ani neměl české menu. Nokiáře potěší mezera na nule, ovšem přepínání varianty napsaného slova v režimu T9 pod klávesou pro přístup na internet asi opět budete hledat, ačkoliv na displeji svítí jakýsi symbol. Telefon podporuje doručenky, ale neumí EMS zprávy, takže nemůžete přikládat obrázky a melodie. Trochu nevýhodou je klávesnice, která má sice velká tlačítka, ale ta jsou téměř v rovině s tělem telefonu, takže občas nedomáčknete.

Data a WAP: První ano, druhé ne

Další kapitolu naší recenze budeme mít rychle za sebou. WAP telefon podporuje ve verzi 1.1 a podle telefonu je maximální přenosová rychlost 19,6 kbps, aniž by telefon uměl HSCSD nebo GPRS. Jak je to možné, netušíme. Data možná telefon také umí, ale bude vám to k ničemu. Nemá datový konektor a ani v něm nenajdete infraport nebo bluetooth, takže jej s externím přístrojem nepropojíte.

Další funkce: tři hry a budík

Sagem MY3078 je stylový telefon, data neumí, tak se ani nepředpokládá, že by byl vhodným telefonem pro manažery. Proto v něm nenajdete kalendář, ale jen kalkulačku, konvertor měn, budík a časovač. Stylový telefon by ale měl poskytnout nějakou tu zábavu, a proto si do telefonu můžete pomocí WAPu stahovat melodie, spořiče displeje a ikony pro skupiny volajících. První dvě položky pojmou až dvacet záznamů, ikon se do telefonu vejde deset. Až vás stahování melodií a spořičů omrzí, můžete se pustit do tří integrovaných her. Ty nejsou nejhorší a zahrnují populární devítku, tedy osm čísel na devíti polích, které je nutné seřadit. Druhá hra se jmenuje minigolf, což je dost výmluvný název, a ta třetí představuje uzavírání prostoru, v kterém se pohybuje létající kulička. Klasika, která potěší a může se pochlubit i vcelku slušnou hratelností a ovladatelností.

Zhodnocení: koupit, či nikoliv?

Sagem MY3078 je prvním véčkem francouzského výrobce, který byl dříve známý produkcí telefonů s flipem, kterým ale dnes již s největší pravděpodobností odzvonilo. MY3078 je zajímavý pokus, ale dost věcí se na něm výrobci nepodařilo odladit. Telefon není nejošklivější, i když korejská konkurence a véčka od Motoroly vypadají moderněji. Někomu bude vadit absence druhého displeje, který nabídne až model MY3088.

Telefon musíme pochválit za velkou paměť na SMS zprávy a i 200 kontaktů ve vnitřním telefonním seznamu se jistě bude hodit. Tři hry jsou také povedené, zbytek výbavy je poněkud chudší, což ale u stylového véčka nemusí až tak vadit. Co ale překousne málokdo, je neuvěřitelně komplikované a nepovedené ovládání. To jsou intuitivnější i někteří neznámí asijští výrobci, kteří raději nic nevymýšlí a kopírují zavedené vzory. Touto cestou se měl vydat i Sagem a nemusel chodit daleko, stačilo se podívat do vlastních řad, třeba k modelu X5, který je proti němu jako nebe a dudy. To je také důvod, abyste na Sagem nezanevřeli, MY3078 se stejnak u nás asi oficiálně prodávat nebude a ze zahraničí si jej můžete přivézt za nedotovanou cenu okolo 7 až 8 tisíc Kč. Naopak X5 se u nás prodávat bude a s velmi podobnou cenou nabídne více funkcí, barevný displej a velmi přívětivé ovládání.