Sagem my-X5 - povedený šikulka s barevným displejem (recenze)

Sagem my-X5 (zkráceně jen X5) je momentálně nejlepším telefonem v nabídce tradičního francouzského výrobce mobilních telefonů. Ten s tímto modelem slaví velké úspěchy především na domácím trhu, ale dobře jej prodává i v jiných evropských zemích. Nyní bude X5 k dostání i u nás, a pokud se jeho cena podaří udržet v rozumných mezích, má tento telefon vcelku slušnou šanci na úspěch. Umí toho docela hodně a i přes drobné nedostatky jej lze směle označit za nejlepší Sagem všech dob. V dnešní recenzi se vás o tom pokusíme přesvědčit.

Nejdříve ale musíme podotknout, že existují dvě verze tohoto telefonu. Na první pohled se od sebe neliší, pouze v označení jednoho z nich je na konci písmeno „d“. To tuto verzi poměrně přesně charakterizuje, neboť v její výbavě nechybí podpora datových přenosů GPRS. Běžná verze touto funkcí nedisponuje, ale jinak jí nic jiného nechybí. My jsme měli k dispozici verzi X5d s podporou dat, což se ale projeví jen v jedné kapitole recenze a nezapomeneme vás na to upozornit.

Vzhled - elegán od Paříže

Nový Sagem se žádnému svému předchůdci nepodobá a to je asi pro novou image značky dobře. Především má integrovanou anténu a relativně hranatý tvar. Někomu vzdáleně může připomínat novou Nokii 6610, ale ve skutečnosti si zase tak moc oba telefony podobné nejsou. Pro někoho ale může být překvapením, že Sagem má kvalitnější výměnné kryty, ale Nokia zase klávesnici. Oba telefony však patří do úplně jiné kategorie, takže dále je nemá cenu srovnávat.

Testovaný Sagem X5d měl šedostříbrný kryt, který byl vyroben z poměrně kvalitního plastu s nezvykle lesklou povrchovou úpravou. Díky tomu se subjektivně zdá, že telefon v ruce klouže, ale je to spíš pocit než skutečnost. V každém případě musíme pochválit mechanické zpracování výměnných krytů, které sedí na těle přístroje velmi pevně a nikde nic neskřípe a ani se nehýbe. Při prvním seznámení s telefonem může uživatel mít drobné problémy s vložením SIM karty, či baterie. Zadní kryt má zhruba ve dvou třetinách výšky prolis, který vypadá jako zakončení krytu baterie. Ale chyba lávky, po odjištění pojistky je potřeba sundat celý zadní kryt telefonu, podobně jako u některých telefonů Nokia.

Hladký povrch

Pokud by vám přišla barva krytu u testovaného modelu fádní, můžete si pořídit kryt jiný. Výrobce v základní nabídce nabízí pět barev (žlutá, červená, modrá, bílá a testovaná šedostříbrná), další lze zakoupit jako neoriginální příslušenství. Celkový design přístroje je velmi střídmý, zadní kryt a boky telefonu jsou až na jeden zmíněný prolis hladké a bez zbytečných ozdob. Na přední části telefonu zaujmou elegantně tvarovaná a i rozmístěná tlačítka a pochromované lišty z levého a pravého boku displeje. Pochromovaná jsou pak i dvě kontextová tlačítka. Celkově telefon působí velmi kompaktním dojmem, což potvrzují jeho fyzické parametry (hmotnost 92 gramů a rozměry 105 x 46 x 20 mm).

Displej - není špatný

Velkým tahákem nového Sagemu je jeho displej. Je barevný a vcelku rozměrný (rozlišení 101 x 80 obrazových bodů), ale s ohledem na cílovou kategorii se nemůžeme divit, že displej podporuje „jen“ 256 barev. Jeho kvalita je tak zhruba na úrovni Philipsu Fisio 820, Panasoniku GD67, nebo třeba Sony Ericssonu T68i. Není špatný, má ve velmi širokém pásmu nastavitelný kontrast, takže jeho čitelnost je velmi dobrá, to ale platí jen při aktivovaném podsvícení. Jak ale podsvícení zhasne, téměř nic na displeji neuvidíte. To však platí i pro ostatní telefony s pasivním barevným displejem.

Kliknutím na náhled se dostanete do druhé části článku, kde najdete množství detailních obrázků displeje Sagemu X5.

Animace, obrázky a ikonky

Barevný displej je dobrým důvodem pro jeho vylepšení pomocí nejrůznějších obrázků a animací. Ty Sagem nabízí v míře vrchovaté, a pokud by vás standardní nabídka nezaujala, můžete si do telefonu další obrázky nahrát. Další možností barevného displeje je barevné schéma menu, k dispozici jsou čtyři varianty. Displej umí zobrazit až 6 řádků, ale v praxi jsou k dispozici pro práci tři řádky textu při aktivované funkci zoom (jednoduché přepínání pomocí tlačítka s mřížkou), nebo čtyři řádky v běžném režimu. V druhém případě ale při čtení a psaní zpráv uvidíte poslední řádek poněkud uříznutý.

Baterie - slušný standard

Standardní baterie Sagemu X5(d) je Li-Ion článek o kapacitě 730 mAh. Baterie se vkládá tradičně pod zadní kryt a při tomto úkonu vás žádná nepříjemná překvapení nečekají. Podle výrobce by měl telefon na jedno nabití baterie vydržet v pohotovostním režimu až 10 dnů, ale v praxi se nám podařilo dostat zhruba na čtyři dny včetně přibližně půl hodiny hovoru a několika odeslaných textových zpráv. Výdrž telefonu je standardní a přítomnost barevného displeje se nezdá být důvodem k častějšímu připojování telefonu k nabíječce.

Ovládání - žádný problém

Před časem jsme vám přinesli recenzi dalšího nového modely z nabídky Sagemu. Jednalo se o první véčko výrobce označené MY3078. Pokud jste si tuto recenzi přečetli, možná si pamatujete, jak jsme se podivovali nad opravdu netradičním ovládáním telefonu, které bylo všelijaké, ale rozhodně ne přívětivé a intuitivní. Již tenkrát jsme vás ale upozorňovali, že ovládání prvního francouzského véčka rozhodně není standardem Sagemu u všech nových modelů. Ba právě naopak. Sagem X5(d) musíme za ovládání pochválit, je intuitivní a velmi přehledné.

Neztratíte se

Vstup do menu zajišťuje čtyřsměrná klávesa, a to směrem nahoru a dolů. Směrem doleva a doprava se v pohotovostním režimu nikam nedostanete. Kontextové klávesy v pohotovostním režimu buď žádnou funkci mít nemusí, nebo si dvě nejpotřebnější k oběma klávesám můžete přiřadit. Základní menu má deset položek. Na displeji je vždy vidět velká aktuální položka v grafickém provedení i s animací a v levé části displeje je ještě jedna malá ikona v bílém rámečku doplněná o malou ikonu menu předcházejícího a následujícího. Je to rozumné řešení, displej je tak přehledný, a přesto se v menu neztratíte. Stejně řešená jsou i menu druhého řádu. Ovšem ta nejhlouběji zanořená menu (třetí úroveň) jsou již jen vertikálně řazená se zvýrazněnou aktuální položkou. Zajímavou funkci pak najdete v pohotovostním režimu pod každou z kontextových kláves. Stačí ji zmačknout a pak rolovat šipkami vertikálním směrem a máte okamžitě k dispozici všechny volby pro kontextové klávesy. Displej v tomto případě zůstane v pohotovostním režimu a volba se zobrazuje na jeho spodním řádku.

Vše hezky pohromadě

Všechny ovládací prvky telefonu jsou jen na předním panelu. Zapnutí přístroje zprostředkuje delší podržení klávesy se zeleným telefonkem, která ale není pro tuto funkci nijak označená. Vypnutí telefonu je pak starostí tlačítka s červeným telefonkem, opět ale chybí jakékoliv označení. Zrušení aktuální funkce je možné buď označenou kontextovou klávesou, nebo klávesou pro ukončení hovoru. V tomto případě se ale někdy vrátíte do pohotovostního režimu. Telefon má automatický zámek klávesnice, který se aktivuje poměrně rychle (nepodařilo se nám najít nastavení této funkce). Pro opětovné aktivování klávesnice pak stačí zmačknout hvězdičku a potvrdit pravou kontextovou klávesou. Hvězdička má v pohotovostním režimu ještě funkci aktivace a deaktivace tichého režimu. Stačí klávesu déle podržet.

Telefonování a práce s SMS zprávami

Začneme s telefonováním, kde nemáme novému Sagemu co vytknout, naopak jej musíme pochválit za kvalitu reprodukce a dobře zvládnuté integrované hands free. Zvuk je velmi čistý, jen by možná mohl být o trochu hlasitější. V rychle jedoucím autě (a nemyslíme teď Rolls Royce) asi moc dobře neuslyšíte. Doma, nebo v práci na stole ale uslyšíte protistranu velmi dobře a ona vás možná ještě lépe. Možnou příčinou nižší hlasitosti reproduktoru může být předprodejní verze telefonu, kterou jsme měli na testování k dispozici. Ještě dodejme, že s citlivostí na signál podle našich subjektivních poznatků nebudete mít u X5 vůbec žádný problém.

Jednopoložkové kontakty a skupiny volajících

Vnitřní telefonní seznam Sagemu X5 nabízí 300 pozic, které ale nejsou vícepoložkové. Telefon však umí zároveň pracovat jak se SIM kartou, tak s vlastním seznamem. Jednotlivé kontakty lze třídit do skupin volajících, kterých je v telefonu přednastaveno šest, dalších pět si můžete vytvořit. Všechny pak lze libovolně editovat, což znamená, že je lze přejmenovat, přidat jim charakteristickou ikonu, kterých je v telefonu opravdu slušná nabídka, dále lze přiřadit vyzváněcí tón a aktivovat, či deaktivovat vibrace.

Povedená polyfonie

Samotné vyzváněcí melodie si u Sagemu X5 zaslouží pozornost. Přednastavených jich v něm najdete třicet a dalších až padesát si můžete do telefonu stáhnout. Melodie jsou polyfonní a opravdu velmi povedené, což platí především pro nejrůznější zvuky přírody. Melodie jsou vzrůstající a lze je kombinovat s vibracemi, a to ve třech variantách. Buď můžete jen vibrovat, nebo můžete vibrovat a zvonit současně, popřípadě telefon nejdříve bude vibrovat a pak teprve vyzvánět.

Miláček esemeskařů

Sagem X5 má dobré předpoklady stát se miláčkem všech příznivců SMS zpráv. Nabízí vnitřní paměť na 100 zpráv, umí prediktivní vkládání textu T9 v češtině (testovaný telefon ale ještě neměl české menu), umí text zprávy formátovat (podtržení, styl fontu, zarovnání), velmi dobře umí extrahovat z přijaté zprávy číslo, nebo rovnou webovou adresu a ve výbavě nechybí ani doručenky. Díky dvěma velikostem fontu by si nemuseli stěžovat ani zákazníci,kteří mají s bleším písmem jiných telefonů problémy (rychlé přepínání velikosti fontu je možné při práci s SMS zprávami podržením tlačítka s mřížkou). V SMS zprávách telefon umí přeskakovat i po řádcích díky čtyřsměrnému kurzoru a do zpráv lze samozřejmě vkládat i obrázky a zvuky - telefon podporuje EMS zprávy.

WAP a přenos dat - pozor na verzi telefonu!

Než se pustíme do možností telefonu v této disciplíně, musíme znovu upozornit, že existují dvě verze telefonu. Ta základní s označením my-X5 umí jen WAP, ale datové přenosy nepodporuje. Naopak plnou podporu dat včetně GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot najdete u verze my-X5d, kterou jsme také testovali.

Wapový prohlížeč pochází od společnosti Openwave a je ve verzi 1.2. Obsluha je pohodlná, k dispozici máte 20 záložek pro své oblíbené stránky a 10 jednotlivých profilů pro připojení.

Data u modelu my-X5d pracují spolehlivě. V případě GPRS si můžete vybrat i konfiguraci, počínaje 1+1 timeslotem až po maximální variantu 4+1 timeslot. Propojení telefonu s počítačem je pak možné buď pomocí infraportu, nebo přes kabel. V prvním případě budete samozřejmě potřebovat infraport i na straně počítače, v druhém případě je výhodou, že kabel je stejný jako pro starší modely Sagemu řady 900 a 3000, což pak platí i pro některé další příslušenství. K telefonu pak dostanete v základní balení i software, který zprostředkuje správu telefonního seznamu a usnadní práci s SMS zprávami. Zajímavostí, kterou ale najdete i u jiných telefonů Sagem, je pak nastavení rychlosti komunikace telefonu s počítačem přímo v menu přístroje.

Další funkce - běžný průměr

V telefonu překvapivě nenajdete kalendář, ale jen budík a připomínkovač, který vás upozorní za vámi stanovený časový úsek. Nelze k němu ale přiřadit poznámku a pracuje jen s nastavením v řádu hodin a minut. Naopak velmi přehledná je kalkulačka a nadstandardně provedený je i převodník měn. Další manažerské funkce již v telefonu nenajdete.

Méně práce, více zábavy

Telefon je přece jen více orientován na zábavu než na tvrdou práci, a proto v něm najdete dvě povedené hry. Ty sice neoslňují grafikou, ale zábavy poskytnou opravdu hodně. První hra se jmenuje Megabox Conquest a jedná se o dobře známé uzavírání odrážejícího se míčku ve čtvercovém prostoru. Hra má tři úrovně obtížnosti a v každé je dalších deset úrovní, takže vám vydrží opravdu dlouho. Druhá hra se jmenuje Picture Puzzle, což není nic jiného než variace na známou devítku. Vedle možnosti skládání posloupnosti čísel můžete dávat dohromady i obrázky, a to v několika variantách celkového počtu políček.

Melodie, obrázky a možná i další hry

Se zábavou souvisí i vnitřní paměť telefonu na obrázky a melodie. Její celková kapacita je 400 KB, což reprezentuje uložení zhruba padesáti melodií, sedmnácti ikon, dvaceti obrázků a tří animovaných spořičů displeje. Do paměti se vejdou asi i nějaké další hry, ale ty fungují jen pod systémem In-fusio, který u nás žádný operátor nenabízí. U melodií telefon podporuje formáty Midi, iMelody, Wave a u obrázků to jsou formáty BMP, JPEG, PNG a GIF.

Celkové zhodnocení

Sagem my-X5(d) je velmi dobrým počinem tradičního francouzského výrobce mobilů. Nový design by měl být většině evropských zákazníků po chuti a barevný displej ruku v ruce se slušnou výbavou by mohl zájem o tento telefon ještě zvýšit. Jak tomu ale bude u nás, je otázkou. Sagem si před časem hodně zákazníků nahněval problematickými telefony řady 900 a získat jejich důvěru zpět nebude jednoduché.

Novinka žádnými neduhy předchozích modelů netrpí a ani v ní již nenajdeme některé zvláštnosti u ovládání jako u jiných modelů Sagemu (psaní SMS u starších modelů, či prapodivné ovládání u modelu MY3078). Menu telefonu je přehledné a díky barevnému displeji, který rozhodně patří v dané kategorii mezi ty lepší, si s tímto mobilem můžete užít i hodně zábavy. Pochválit musíme polyfonní melodie, naopak absence kalendáře je u telefonu za necelých deset tisíc na pováženou.

Uvidíme, jestli se novému tuzemskému zastoupení Sagemu podaří protlačit telefon některému z operátorů. Pokud ne, bude se muset Sagem X5 spolehnout na přízeň zákazníků ve volném prodeji, kde by varianta bez podpory dat mohla stát zhruba 8 000 Kč a varianta s daty přibližně o 1 500 Kč více. Přímými soupeři X5 budou Panasonic GD67, Philips Fisio 820 a zanedlouho i Nokia 3510i. Kterého si vyberete případně vy, je ale jen na vás.