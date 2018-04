Sagem my X5-2 - povedený nástupce (recenze)

Sagem my X5-2 je, jak už název napovídá, nástupcem populárního modelu my X-5. To byl první model výrobce, který nabídnul barevný displej. Čas však pokročil a mobilní telefon bez kvalitního barevného displeje dnes nemá na trhu šanci. Jestliže Sagem my X-5 si vystačil s displejem se zobrazením 256 barev, nový Sagem má displej zcela rozdílných parametrů. Zcela jiné je také menu než u předchůdce. Nechybí rovněž integrovaný fotoaparát.

Nový Sagem my X5-2 je po modelu my X-6 dalším telefonem vyšší třídy, který se bude na našem trhu prodávat. Zatímco nový nejvyšší model výrobce, my X-7, se totiž na našem trhu nakonec asi prodávat nebude.

Vzhled - francouzský šarm

Nový Sagem přichází s atraktivním vzhledem, kterému dominuje elegantně řešená klávesnice. Kryt nového Sagemu je vyroben ze speciálního plastu který je příjemný na dotyk. Podobný plast je použitý například na krytu Motoroly V300. Na zádech telefonu se nachází čočka integrovaného fotoaparátu a zrcátko pro pořizování autoportrétů. Zadní kryt telefonu má posuvnou pojistku a tak kryt i vzhledem k použitým měkčeným plastům nevrže. Boky telefonu zdobí elegantně provedené vlnky v jiné barvě, než je zbytek krytu telefonu. Na levém boku telefonu se nachází okénko infraportu. Telefonu nechybí očko pro uvázání poutka, ale je umístěné na spodní části telefonu. Sagem my X5-2 má výměnné kryty a bude se nabízet v několika barevných provedeních. Nový Sagem my X5-2 je o něco větší než Sagem my X-7. Přesné rozměry novinky jsou 106 x 46 x 19 milimetrů. Hmotnost je 97 gramů.

Displej - velký a dostačující

Displej nového Sagemu nabízí stejné rozlišení jako displeje modelů my X-6 a my X-7, tedy 128 x 160 obrazových bodů, ale je na rozdíl od nich pasivní (CSTN). Displej dokáže zobrazit 65 536 barev. Displej nabízí horší zobrazení než displej u modelů my X-6 a my X-7, přesto je jeho kvalita na pasivní displej velmi dobrá. Patří mezi nejlepší pasivní displeje vůbec. I na přímém slunečním světle je dobře čitelný. Na plochu displeje je možné v pohotovostním stavu uložit některou z předinstalovaných tapet nebo do telefonu nahrát novou. Nový Sagem umožňuje vypnutí loga operátora, nebo zobrazení digitálních nebo ručičkových hodin.

Zajímavou funkcí je možnost zvolení náhodné tapety. Při každém návratu do pohotovostního displeje z menu telefonu bude zobrazena jiná tapeta. Spořič displeje představují digitální hodiny, které po displeji „poskakují“. Displej s aktivovaným spořičem vydává příjemné namodralé světlo. Na přímém slunečním světle je však v případě spořiče údaj o čase téměř nečitelný. Telefon nabízí barevná témata (v testovaném telefonu byly tři), které vedle změny barev stavových lišt změní rovněž podklad pod jednotlivá menu. U displeje lze nastavit kontrast v širokém rozsahu.

Baterie - slušná výdrž

Telefon je vybaven baterií typu Li-Ion s kapacitou 920 mAh. Podle údajů výrobce by měl telefon vydržet 12 dní v pohotovostním stavu nebo 5 hodin hovoru. V našem testu vydržel telefon při hojném využívání všech jeho funkcí necelých pět dnů. Telefon nabízí úsporu energie s možností podsvícení pouze displeje a nastavení doby podsvícení. Baterie se nabíhí přibližně dvě hodiny.

Ovládání - klasické i inovované

Stejně jako ostatním mobilním telefonům Sagem, ani novince nechybí dvě programovatelné klávesy. Kontextové klávesy je možné navolit tak aby v klidovém stavu umožňovaly rychlý přístup k vybraným položkám. Takových položek je více a přepínání mezi nimi má na starost navigační klávesa. K potvrzení slouží další stisk kontextové klávesy.

Oproti svému předchůdci má Sagem my X5-2 maticové menu 3x3 ikony. Z hlavního displeje slouží pro vstup do hlavního menu klávesa OK ve středu navigačního tlačítka. Do hlavního menu se dá dostat také stiskem navigační klávesy do všech stran. Podle způsobu vstupu do menu bude na kurzoru jiná ikona. Tedy na příklad při stisku navigační klávesy doleva, bude aktivní ikona umožňující vstup ke zprávám. Pro potvrzení aktivní ikony je nutné stisknout klávesu OK nebo levé kontextové tlačítko. Pravé kontextové tlačítko slouží pro krok zpátky.

V hlavním menu telefonu je možný také pohyb pomocí klávesových zkratek 1 až 9. Jednotlivá podmenu jsou už řešena pomocí řádků nebo pomocí neanimovaných ikon. Naopak ikony matice hlavního menu jsou animované. Menu telefonu je přehledné, což je zásluha především maticového hlavního menu. Další úrovně již mají podobnou strukturu, jako většina ostatních modelů výrobce. Pochvalu zaslouží i velmi dobrá klávesnice a to především kurzorové tlačítko s potvrzovací klávesou uprostřed.

Telefonování - obsáhlý seznam a hlasitý odposlech

K jednotlivému kontaktu v telefonním seznamu je možné přiřadit jméno a příjmení, tři telefonní čísla, dvě e-mailové adresy, internetovou adresu, adresu (ulice, PSČ, město, region, stát), jméno zaměstnavatele nebo firmy a komentář. Nechybí možnost přiřazení vlastní vyzváněcí melodie a obrázku nebo fotografie. Fotografie se při volání dotyčného zobrazí na displeji. Paměť telefonního seznamu je omezená volnou sdílenou pamětí telefonu, která je 4 MB. Nevýhodou je vyhledávání v seznamu jen podle prvního písmene.

Telefon nabízí hlasitý odposlech, jehož kvalita je nadprůměrná, odposlech lze bez problémů použít i za jízdy v automobilu. I při vypnutém hlasitém odposlechu je reprodukovaný zvuk velmi dobrý a případně i dostatečně hlasitý. Naopak vestavěné vyzváněcí melodie, ve formátu MIDI a WAV, příliš kvalitní nejsou. V tomto směru mají konkurenční telefony navrch. Sagem my X5-2 podporuje tři pásma GSM (900/1800 a 1900 MHz).

Zprávy - velký displej pro SMS a MMS

Sagem my X5-2 nabízí textové zprávy, zprávy EMS a multimediální zprávy MMS. E-mailový klient chybí. Ten je však možné donahrát jako Java aplikaci. Na displej Sagemu my X5-2 se při psaní textové zprávy vejde šest řádků textu. Je však možné použít zmenšení a pak se na displej vejde řádků sedm a půl. Nezvyklý počet je dán "překážejícím" stavovým řádkem. Naopak je možné písmo také zvětšit. Potom se na displej vejdou pouze čtyři řádky. Někomu se ale tato funkce jistě bude hodit. Pro T9 nechybí slovník pro nová slova, testovaný telefon ale ještě nebyl vybaven českým menu, takže nemůžeme posoudit, jak se český slovník T9 chová. Sagem my X5-2 nabízí také seznamy doručitelů pro hromadné rozesílání textových zpráv a zpráv MMS.

Telefon nabízí možnost zvolit, zda ukládat odeslané textové zprávy. Telefon má paměť na 100 textových zpráv, paměť na multimediální zprávy MMS má hodnotu 300 KB. Nový Sagem nabízí doručenky pro SMS zprávy. Telefon podporuje několikanásobné textové zprávy a pořadí právě psané zprávy a počet zbývajících znaků do 160 zobrazuje v levém horním rohu displeje. Maximální velikost zprávy MMS je 100 KB. Naopak pochvalu zaslouží klávesnice, která je pro psaní zpráv jako dělaná - má optimální zdvih a dostatečně velké alfanumerické klávesy.

Data, Wap a synchronizace

Nový Sagem nabízí GPRS třídy 10. Telefon má vestavěný hardwareový modem a Wap 2.0. K telefonu je standardně dodáván software WellPhone. Ten umožňuje synchronizaci kontaktů, textových, zpráv a poznámek. Nechybí zálohování telefonního seznamu. Součástí tohoto programu je také program pro správu datového připojení. Z programu WellPhone vedou přímé odkazy na stránky PlanetSagem, kde je možné stáhnout software My Pictures and Sounds (pro vstup na stránky je nutná registrace), který umožňuje stahování pořízených fotografií a jiného obsahu z telefonu, stejně jako jeho nahrávání. Z programu WellPhone je možné také aplikaci My Pictures and Sounds po jejím nahrání přímo spouštět. Sagem my X5-2 pracuje pouze s nejaktuálnější verzí programu My Pictures and Sounds ve verzi 7.06. Fotografie je možné z telefonu odesílat i bez nainstalovaného software (testováno na Windows XP) pomocí infraportu. Telefon podporuje standardy vCard a vCalendar a tak umožňuje snadné rozesílání vizitek a položek z organizéru.

Porovnání se Sagemem my X-5 předchozí generace a s modelem my X-6.

Další funkce - přehledný kalendář a Java

Sagem my X5-2 má přehledný kalendář s měsíčním a týdenním náhledem. K jednotlivému dni je možné přidat psanou nebo hlasovou upomínku. Psané i hlasové upomínky je možné zadávat v několika kategoriích. Délka hlasového záznamu upomínky je maximálně jedna minuta. Nechybí možnost přiřazení alarmu a opakování. Opakování je denní, v pracovních dnech, na víkend, po týdnu, každý druhý týden, měsíčně a každý rok. Počet jednotlivých upomínek je vázán volnou sdílenou pamětí.

Součástí balení je software WellPhone a HF sada.

Kalendář je v telefonu ve složce Organizér. Ve složce Aplikce je ještě úkolovník, rovněž s možností psaného a hlasového zápisu. Jednotlivé položky v úkolovníku je možné přiřazovat do kategorií: Osobní, Volání, Nápad, Dar, Neznámé, Nákup a Pracovní. Nechybí možnost přiřazení alarmu, když každá z kategorii může mít specifické upozornění, které je možné navolit. Počet úkolů je rovněž omezen volnou sdílenou pamětí.

Další položky ve složce Aplikace jsou: Kalkulačka, Převodník měn, Budík s opakováním bez možnosti jednorázového buzení a Odpočítávání. Do složky aplikace je možné nahrát Java aplikace, které se v menu objeví jako nové položky. Nové Java hry je možné nahrát do složky Hry. V telefonu se nacházejí stejné Java hry jako u vyššího modelu my X-7, tedy Gulo´s Tale a Siberian Strike. V telefonu nechybí složka Multimédia, do které se ukládají pořízené fotografie a nahrané zvukové záznamy. Sdílená paměť nového Sagemu má hodnotu 4 MB. Telefon podporuje formáty iMelody, MIDI, Wav, wbmp, bmp, gif, animované gif, png a jpeg.

Fotoaparát - průměrná kvalita a rozsáhlý editor

Fotoaparát nového Sagemu my X5-2 používá na rozdíl od modelů my X-6 a my X-7 CMOS snímač (výše uvedené modely používají čip CCD). To má za následek nižší kvalitu pořízených fotografií. Ta není nijak oslnivá. Fotoaparát nabízí čtyřnásobné digitální přiblížení. Při pořizování fotografií jsou na výběr dvě rozlišení: Mobile Format a High resolution. Nechybí časovač, funkce umožňující fotit za zhoršené viditelnosti nebo nastavení zvuku spouště. Zvuk je možné vypnout. Možnost pořizovat videozáznamy na rozdíl od modelu my X-7 chybí.

Sagem my X5-2 se může pochlubit rozsáhlým editorem pro úpravu pořízených fotografií. Mezi jednotlivými funkcemi editace nechybí zostření, výřez, přidání rámečku, nastavení kontrastu a další. Po chvíli nacvičení je možné pomocí editoru pořízenou fotografii upravit tak že je kvalitnější.

Sečteno podtrženo

Fotogalerii displejů, pořízené fotografie a ukázky software pro práci s PC naleznete ve druhé části recenze zde.

Sagem my X5-2 je povedený nástupce i u nás docela populárního Sagemu my X-5. Oproti svému předchůdci se vlastně jedná o telefon jiné kategorie, což dokládá lepší displej a přítomnost integrovaného fotoaparátu. Výraznější slabiny telefon nemá, pár drobností k vylepšení by se ale našlo. Na našem trhu bude nový Sagem svádět souboj asi především s Nokií 3200 a nově také s Nokii 3220, Sony Ericssonem T630 i T610 a Siemensem C65 a CX65. S konkurencí se Sagem může směle pustit do boje. Na našem trhu to bude mít těžké, ale jinde v Evropě se mu docela daří, stejně jako jiným modelům výrobce.

Důležitým faktorem úspěchu nového Sagemu bude jeho cena. Ta by se měla pohybovat okolo 8 000 Kč za nedotovaný telefon. Což je možná s ohledem na silnou konkurenci trochu nadsazená cena, její výše ale zatím není definitivní. Sagem my X5-2 by se měl na našem trhu začít prodávat od září.