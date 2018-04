Sagem my X5-2 - pokrok o skok (dojmy)

Sagem omlazuje svoji výrobní řadu a rozhodl se některé nové modely odlišit pořadovým číslem dva. Výjimku tvoří model my X-7, který jakoby zakládal novou kategorii. Nástupce s pořadovým číslem 2 se dočkal úspěšný model my X-5, který byl prvním modelem v nabídce výrobce s barevným displejem a odstartoval úspěšné tažení Sagemu za zákazníky. Vedle nového designu pokročil nový model znatelně dopředu i po stránce výbavy. Oproti svému předchůdci je novinka my X5-2 zcela jiný telefon.

Sagem my X5-2 nelze ani tak poměřovat se svým předchůdcem, modelem my X-5 (respektive my X-5m), jako spíše s novým vrcholným modelem my X-7. Se současnou vlajkovou lodí ve flotile Sagemu toho totiž nástupce populární iks-pětky má společného mnohem více. Za prvé je to nový barevný displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů a podporou 65 536 barev. Papírově tedy shodné parametry s displejem Sagemu my X-7. Displej je ale pasivní a má menší úhlopříčku. Oproti CSTN displeji předchůdce s rozlišením 101 x 80 obrazových bodů a podporou zobrazení 256 barev to je ovšem více než znatelný rozdíl. Další výraznou inovací je přítomnost integrovaného fotoaparátu se čtyřnásobným digitálním přiblížením. Ten je na rozdíl od modelů my X-7, ale i staršího my X-6, vybaven čipem CMOS oproti CCD. Rozlišení však nabízí stejné - VGA (640 x 480 obrazových bodů). Sagem my X5-2 se liší od my X-7 také absencí podpory nahrávání a přehrávání videa.

Další zásadní inovací je podpora Javy MIDP 2.0 (v telefonu jsou předinstalované dvě hry). Paměť telefonního seznamu nového Sagemu by měla mít kapacitu 1500 vícepoložkových kontaktů. Mezi inovace lze zařadit i menu telefonu, které není vertikální jako u předchůdce nebo modelu my X-6, ale nabízí rastr s devíti ikonami jako u modelu my X-7. Novinkou, u mobilních telefonů Sagem doposud nevídanou, je umístění potvrzovacího tlačítka doprostřed čtyřsměrné navigační klávesy.

Sagem my X5-2.

Rozměry nového Sagemu my X5-2 jsou 106 x 46 x 19 milimetrů a hmotnost je 85 gramů. Novinka je tedy skoro stejně velká jako předchůdce (105 x 46 x 20 milimetrů), je však o sedm gramů lehčí. Nový Sagem je třípásmový a nabídne datovou podporu GPRS třídy 10. Datová podpora se bude moci využít mimo jiné pro Wap 2.0. Telefon samozřejmě podporuje multimediální zprávy MMS. Další výbavu tvoří infračervený port, polyfonní vyzvánění, hlasitý odposlech a sdílenou paměť s kapacitou 4MB. Hlasový záznamník, který nabízí model my X-7 chybí. S baterií prozatím neznámé kapacity a typu by měl nový Sagem vydržet, dle údajů výrobce, až 12 dní na příjmu nebo pět hodin hovorového času. Sagem my X5-2 by měl dorazit na pulty prodejen v létě, za cenu okolo šesti a půl tisíce Kč.

Design novinky je svěží a jedná se o jeden z nejelegantněji navržených Sagemů vůbec. Sagem my X5-2 nabízí výměnné kryty, které se budou dodávat v několika barevných kombinacích.

Sagem my X5-2 se může pochlubit jednou z nejlepších klávesnic celé výrobní řady výrobce. Novinkou je potvrzovací tlačítko OK ve středu čtyřsměrné navigační klávesy. Kontextové klávesy jsou vtipně zakomponovány do designu čela telefonu. Dalším zajímavým detailem je pruh, který vychází z krajních svislých řad alfanumerické klávesnice. Ten v dolní části displeje zakrývá jeho rohy. Čitelnosti a přehlednosti to nic neubírá.

Sagem my X5-2 se dobře drží v ruce a svojí velikostí navazuje na svého předchůdce. Na boku telefonu se nacházejí prolisy, které korespondují s celkovým vzhledem telefonu.

Při přímém porovnání s vyšším modelem my X-7 se ukazuje menší velikost displeje i jeho horší zobrazování. Nový Sagem my X5-2 má stejné menu jako vyšší model, tedy matici 3 x 3 ikony. Na rozdíl od vlajkové lodi Sagemu, má model my X5-2 nápaditější vzhled. Rozměry obou telefonů jsou prakticky shodné, Sagem my X5-2 je ale o poznání lehčí. Se svými 85 gramy je jeho hmotnost o 21 gramů menší, než hmotnost Sagemu my X-7.

Na zádech telefonu se nachází čočka integrovaného VGA fotoaparátu a zrcátko pro pořizování autoportrétů.