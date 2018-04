Sagem my X5-2 - displeje, fotoaparát, práce s PC

Displej Sagemu my X5-2 je podle specifikace výrobce pasivní CSTN. Na pasivní displej je však velmi kvalitní a je dobře čitelný i na přímém slunečním světle. Oproti TFT aktivním displejům modelů my X-6 a my X-7 je však kvalita zobrazení o něco nižší. Displej nového Sagemu je také fyzicky menší, než displeje výše zmiňovaných modelů. Rozlišení displeje Sagemu my X5-2 je 128 x 160 obrazových bodů. Displej dokáže zobrazit až 65 536 barev.

Na displej v klidovém stavu je možné uložit libovolnou tapetu nebo pořízenou fotografii. Nechybí možnost zapnutí zobrazení hodin v analogovém nebo digitálním provedení. Možné je také vypnutí zobrazení loga operátora. Kontextovým klávesám je možné přiřadit některou z funkcí.

Hlavní menu telefonu je tvořené maticí 3 x 3 ikony.

K jednotlivým kontaktům je možné přiřadit několik položek včetně obrázku/fotografie volajícího.

Menu nastavení vyzvánění s možností nahrání vlastní melodie.

Jako tapetu je možné zvolit nahodný výběr, který se při návratu z menu telefonu na hlavní displej vždy mění.

Menu kalendáře se zadáváním psané nebo mluvené poznámky.

Přehled sdílené paměti telefonu.

Psát textové zprávy je možné v několika velikostech fontu písma.

Do textové zprávy je možné vkládat vedle obrázků a zvuků EMS také vizitku nebo položky z kalendáře. Prostředí editoru multimediálních zpráv MMS.

V telefonu jsou dvě předinstalované hry: Gulo´s Tale a Siberian Strike.

Prostředí složky Multimedia pro vlastní obrázky a melodie.

Ve složce Aplikace je úkolovník...

...a kalkulačka s převodníkem.

Wapový prohlížeč je díky poměrně rozměrnému displeji přehledný.

Fotoaparát

První část recenze Sagemu my X5-2 naleznete zde.

Fotoaparát Sagemu my X5-2 je narozdíl od modelů my X-6 a my X-7 se snímačem CCD osazen CMOS snímačem. To se projevuje na kvalitě fotografií. Fotografie jsou rozmazané a barvy jsou nejasné. Jestliže modely my X-6 a my X-7 patří mezi telefony s nejkvalitnějšími integrovanými fotoaparáty s rozlišením VGA, u modelu my X5-2 to neplatí. Novinka patří kvalitou pořízených fotografií do podprůměru. Sagem my 5-2 narozdíl od modelu my X-7 také nanabízí možnost pořizovat videozáznamy.

Menu fotoaparátu. Fotografie je možné pořizovat v "mobilním" nebo "velkém" rozlišení.

Prostředí fotoaparátu.

Pořízené fotografie je možné jemně zostřit nebo upravit více.

Ukázky pořízených fotografií a ukázky možné editace fotografie v telefonu.

Fotografie je možné pořizovat i na šířku.

Software pro práci s PC

Pro stahování pořízených fotografií z telefonu a nahrávání tapet a melodií je připraven program My Pictures And Sounds. Pro Sagem my X5-2 je potřeba verze 7.06. Program se nedodává v balení s telefonem. Lze ho však stáhnout ze stránek PlanetSagem (nutná registrace). Odesílání a nahrávání fotografií, obrázků a melodií je možné i bez tohoto programu (Windows XP).

Hlavní nabídka programu WellPhone.

Prostředí pro správu kontaktů, textových zpráv a poznámek.