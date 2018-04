Sagem MY-X3(d) - low-end na francouzský způsob (první dojmy)

Sagem v loňském roce začal s kompletní obměnou své nabídky mobilních telefonů. Jako první představil elegantní model X5 s barevným displejem, se kterým se mu podařilo získat u zákazníků značný úspěch. Tento model jsme již recenzovali, stejně jako první francouzské véčko, model 3078. Mezi poslední přírůstky nové modelové řady Sagemu patří další véčko s označením 3088 a právě nejjednodušší model X3. V letošním roce pak nabídku doplní minimálně inovovaný model X5e a multimediální model X6. I o nich jsme vás již informovali; dnes se podrobněji podíváme na základní model X3, který jsme měli možnost krátce vyzkoušet.

Předem musíme zdůraznit, že existují dvě verze tohoto modelu, o čemž svědčí i písmeno „d“ v závorce v nadpisu článku. Verze X3d má od běžné verze navíc datový modem a taktéž infraport. Je to analogická situace s vyšším modelem X5, který momentálně existuje taktéž ve dvou verzích, které se od sebe odlišují úplně stejně jako modely X3 a X3d. My jsme měli možnost vyzkoušet vyšší verzi X3d, ale až na výše zmíněné dvě funkce navíc se od běžné verze nijak neliší. V této chvíli se jedná o zahájení prodeje tohoto modelu v České republice, zatím ve volném prodeji. Není však ještě rozhodnuto, jestli se budou prodávat obě verze, nebo jen ta jednodušší. Stejně tak není rozhodnuto o ceně telefonu, ale s ohledem na cenu v zahraničí lze odhadnout cenu základní verze X3 na zhruba 4 300 Kč, verze X3d s infraportem a datovým modemem by mohla stát přibližně o 700 Kč více. (V textu budeme uvádět jen označení X3.)

Nový design

Sagem X3 není podobný starším modelům této značky a ani vyššímu modelu X5. Přesto s ním má téměř shodné rozměry (106 x 46 x 20 mm a 92 gramů) a i stejný způsob výměny krytů. Stačí povolit pojistku ve spodu zadní části přístroje a sundat zadní kryt. Ten se neodsunuje, ale sundává podobně jako přední výměnné kryty na telefonech Nokia. Stejné je to pak i s předním krytem Sagemu. V případě krytu baterie jde sice o poněkud netradiční řešení, díky němu ale telefon nijak neskřípe a kryt perfektně drží. Pod krytem mimo baterie (Li-Ion; 720 mAh) a místa pro SIM kartu nic převratného vidět není, podíváme se tedy na zevnějšek přístroje. Ten je vždy dvoubarevný, v našem případě v kombinaci černé a stříbrné, ale existuje množství barevných variant. Stříbrná je většina telefonu, černý je podklad klávesnice a okolí displeje. Kláves je na telefonu požehnaně, vedle dvanácti alfanumerických má telefon dvě běžná tlačítka pro příjem a ukončení hovoru, tři kontextové klávesy a centrálně umístěný kříž se směrovou klávesou a tlačítky pro potvrzení a odmítnutí zvolené položky. Funkční tlačítka jsou poměrně malá a blízko sebe, takže obsluha telefonu vyžaduje určitý cvik. Nejhůře jsou na tom tři kontextové klávesy, které jsou oproti centrálnímu kříži poněkud utopené a jejich stisk je tak dost obtížný.

Modrá je dobrá

Sagem X3 má obrovský (96 x 64 obrazových bodů) modře podsvícený displej, který je velmi dobře čitelný. Běžný font je poměrně malý, což platí hlavně v menu textových zpráv, v hlavní nabídce telefonu je použito tučnější písmo. Telefon ale nabízí změnu velikosti fontu, takže například při čtení SMS zpráv si lze vybrat mezi třemi, nebo čtyřmi řádky textu na jeden displej. Hlavní menu telefonu má devět položek (případný SIM toolkit je pod číslem nula). Snadnému pohybu v hlavním menu a dalších dvou úrovních každé položky napomáhá grafický ukazatel, který i píše číselné označení zvoleného menu. U níže zanořených položek menu je již zobrazení různé a záleží na zvolené funkci. Ovládání je poměrně snadné, nejdůležitější je zvyknout si na kontextové a směrové klávesy a na tlačítka pro potvrzení, či odmítnutí funkce. Ač velmi podobné, zdálo se nám ovládání modelu X5 přívětivější a rozhodujícím faktorem byly právě funkční klávesy. Výhradu máme k psaní SMS zpráv. Pokud používáte prediktivní vkládání textu T9 (testovaný vzorek neměl české menu, a ani českou T9, prodejní verze bude samozřejmě mít oboje), je vše v pořádku. Pokud však budete chtít psát běžným způsobem, musíte si zvyknout na tradiční vlastnost telefonů Sagem, kdy znaky nevybíráte na jedné klávese postupnými stisky, ale držením tlačítka, dokud se požadovaný znak nezobrazí. Poněkud nepraktické... řešením je používat systém T9.

Slušná výbava

Ačkoliv je Sagem X3 low-endový přístroj, má vcelku bohatou paletu funkcí. Začít můžeme u telefonního seznamu, který má kapacitu 255 položek. Ty nejsou vícepoložkové, ale lze je třídit do šesti skupin volajících. V nich lze volit vyzváněcí tón, vibrace a ikonu. Do telefonu se vejde i 50 SMS zpráv, což je pro potenciální skupinu zákazníků jistě potěšující informace. Nechybí ani podpora EMS zpráv, tedy textovek, do kterých lze vkládat obrázky a melodie. Těch telefon nabízí velké množství, některé jsou obyčejné, jiné polyfonní. Kvalita je na slušné úrovni, především zvuky zvířat a několik melodií se docela povedlo. Další melodie a obrázky lze do telefonu stahovat přes wapový prohlížeč. Výhodou Sagemu X3 je podpora GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot, které lze v základní verzi využít jen pro wap, ve verzi X3d i pro datové přenosy. V případě X3d najdete na pravém boku telefonu i infraport a v základním balení i datový kabel.

Hry a další funkce

Sagem X3 nabízí i množství dalších funkcí. Z těch pro potěšení jmenujme animovaný spořič displeje, skladatel melodií a dvě hry. V jedné obkličujete jednu a více potvůrek, druhá je klasické přesouvání osmi kostek v prostoru pro kostek devět. Pokud se vám to podaří podle posloupnosti, vyhráli jste, a pak můžete zkusit další dvě varianty, které jsou náročnější. Z praktických funkcí můžeme zmínit budík, stopky, kalkulačku a převodník měn. Kalendář a jiné kancelářské aplikace byste v tomto modelu hledali marně.

Uspěje v konkurenci?

Sagem X3 je vcelku atraktivní mobil se slušnou paletou funkcí a v případě verze X3d s vlastnostmi, které chybí mnoha daleko dražším telefonům. Cena uvedená v textu se nám zdá adekvátní především u lépe vybavené verze X3d, která by se mohla stát populární pro toho, kdo chce s telefonem využívat datové přenosy a připojení přes infraport, a přitom nechce za telefon příliš utrácet. Základní varianta by to podle nás na našem trhu měla těžší. V cenové relaci mezi čtyřmi až čtyřmi a půl tisíci korun je na trhu velké množství telefonů, které v některých případech nabízejí více funkcí, v jiných případech zase atraktivnější design. Sagem X3 má od všeho trochu a jistě bude zpestřením našeho trhu. Jakmile bude jasno, která verze se u nás bude prodávat, podrobíme ji testování a s výsledkem vás seznámíme v recenzi.