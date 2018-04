Sagem my X-8 - 1,3mpx fotoaparát, mini-SD karty, Bluetooth (první informace)

Francouzský výrobce Sagem připravuje na podzim letošního roku premiéru svého doposud nejvybavenějšího telefonu. Model my X-8, jak se bude novinka jmenovat, svoji výbavou předčí i nový smartphone my S-7, který využívá operační systém Microsoft Smartphone 2003. Nový Sagem totiž na rozdíl od tohoto modelu nabídne Bluetooth nebo 1,3 megapixelový fotoaparát.

Sagem už model s označením my X-8 připravoval. Tenkrát se jednalo o exkluzivní stylové véčko, které mělo nabídnout slušnou funkční výbavu (více zde). Toto véčko bylo pozoruhodné i svoji koncepcí, která umožňovala telefon otevřít o 180 stupňů. Z véčka se tak stal normální, i když poněkud dlouhý, mobilní telefon. Nový telefon stejného označení už přichází s klasickou koncepcí, ne nepodobnou modelu my X-6.

Výbava, jak již bylo napsáno, bude velmi bohatá. Telefon nabídne barevný aktivní TFT displej s rozlišením QVGA (320 x 240 obrazových bodů) s podporou zobrazení 262 000 barev. Integrovaný fotoaparát má rozlišení 1,3 megapixelu a dokáže pořizovat také videozáznamy. Fotoaparát bude vybaven CCD snímačem, který by měl zaručovat vysokou kvalitu fotografií. Nebude chybět přehrávač skladeb ve formátu MP3, který využije paměťové karty typu mini-SD. MP3 skladby bude možné použít také jako vyzváněcí melodie. Telefon nabídne připojení pomocí Bluetooth nebo USB datového kabelu. Chybět by neměl ani infračervený port. Dále ve výbavě nebude chybět GPRS třídy 10, Wap 2.0 nebo Java MIDP 2.0.

Přesné rozměry nového Sagemu zatím nejsou známy, neměly by však být větší než jaké mají modely my X-6 nebo my X-7, přední kryt telefonu by měl být kovový. Sagem my X-8 se bude vyrábět ve dvou verzích: euro-asijské a americké, které se budou lišit podporou odlišných pásem GSM. Evropská varinta bude podporovat pásma 900/1800/1900 MHz, americká 850/1800 a 1900 MHz. Telefon se bude nabízet v několika barevných variantách. Cena telefonu zatím nebyla stanovena, s ohledem na výbavu a současnou konkurenci ji odhadujeme na přibližně 15 000 Kč.