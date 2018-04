Sagem my X-7 - povedený nástupce (recenze)

Sagem se do produkce mobilních telefonů pořádně opřel a prezentuje jednu novinku za druhou. Prozatímní vrchol jeho modelové řady tvoří model my X-7, pokud tedy nepočítáme nový smartphone s operačním systémem Microsoft my S-7. Sagem my X-7 se měl původně jmenovat my X6-2. Toto pojmenování by plně vystihovalo funkce a určení telefonu, jelikož se jedná se o vylepšeného nástupce populárního modelu my X-6. Změny jsou patrné na první pohled. Design telefonu je tradičnější, což doplňuje nabídka barevných variant, ve kterých se bude nový Sagem nabízet. Nejzásadnější změnou, co se funkční stránky týká, je podpora nahrávaní videa a zejména podpora Javy MIDP 2.0. To ale není vše. Rozdíl mezi předešlým modelem a novinkou zahrnuje dále Wap 2.0, ikonovou matici hlavního menu a podporu odesílaní příloh ve formátu vCalendar.

Barevné varianty, ve kterých se bude nový Sagem nabízet. Zleva doprava: Light Blue, Agathe Blue, Chrome Alu, Warm Alu a Silk Pink.

Začněme ale po pořádku, vzhledem a velikostí novinky. Sagem my X-7 je o 10 milimetrů menší na výšku než předchozí model my X-6. Ostatní parametry jsou shodné: šířka 46 milimetrů, hloubka 22 milimetrů a hmotnost je také stejná - 106 gramů. Vzhled telefonu se výrazně změnil. Je elegantnější, i když to je jistě subjektivní dojem, a nabízí syté, bíle podsvícení. Kryt telefonu je také lépe zpracovaný, i když i u nového telefonu nepatrně povrzává. To je způsobeno použitými tvrdými plasty a systémem uchycení krytů s pojistkou na zadní straně telefonu. Oproti barevným provedením předchůdce se novinka nabízí pouze v krémových barvách. Základních barev je pět a spektrum sahá od variací modré barvyu až po růžový nádech. Kryty Sagemu my X-7 jsou výměnné.

Oproti předchůdci s titěrnými klávesami a nepříliš pohodlným čtyřsměrným navigačním tlačítkem nabízí nový Sagem klávesnici s rozměrnými klávesami a stejně tak rozměrné navigační tlačítko. U klávesnice novinky však platí, že přednost dostala vizuální stránka před praktičností. Jednotlivé klávesy jsou vyrobené z tvrdého materiálu a nabízejí malý zdvih doprovázený slyšitelným cvaknutím. Nejlépe se klávesnice nového Sagemu ovládá nehty. To platí zejména při psaní textových zpráv. Kontextové klávesy jsou navíc docela malé. Sagem my X-6 měl sice klávesy malé, ale subjektivně se na nich psalo lépe. Další novinkou je přehození funkčních kláves. Sagem my X-6 měl klávesy pro zapnutí a ukončení hovoru a potvrzovací klávesu na levé straně. U nového Sagemu je tomu naopak.

S novým hlavním menu v matici 3 x 3 ikony je spojený i odlišný vstup do menu. Jestliže Sagem my X-6 nabízel při stisku navigační klávesy dolů ikonu telefonního seznamu a při stisku nahoru SIM toolkit, u novinky je tomu jinak. Stiskem navigační klávesy novinky dolů se opět dostaneme na ikonu telefonního seznamu, stiskem nahoru na ikonu Wap, stiskem vpravo na ikonu Multimédia a stiskem vlevo na ikonu Zprávy. Pro rychlejší přístup k nejvíce používaným funkcím nechybí v novém Sagemu, stejně jako u předešlých modelů, programovatelné kontextové klávesy. Ty jsou funkční v klidovém stavu a stejně jako u starších modelů je možné jim přiřadit specifickou funkci, která se potvrzuje dalším stiskem. Položek k rychlému přístupu nabízí programovatelné klávesy více - po stisknutí navigační klávesy nahoru nebo dolu. V hlavním menu telefonu, tedy na matici 3 x 3 ikony, fungují klávesové zkratky logicky přiřazené ke klávesám alfanumerické klávesnice. Tedy po stisku klávesy 5 se spustí pátá položka v pořadí - fotoaparát.

Porovnání s předešlým modelem my X-6. Nový Sagem má nejen jiný design a novou klávesnici, ale inovace se dočkal i úvodní displej a celé menu.

Sagem my X-7 nabízí stejný displej jako předchůdce my X-6. Ten je aktivní (TFT) s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů a podporou zobrazení až 65 536 barev. Displej přes hrubší rastr nabízí kvalitní zobrazení. Nový Sagem umožňuje nastavit na displej některou z přednastavených tapet nebo spořičů. Další tapety je možné do telefonu snadno donahrát přes infraport nebo pomocí programu My Pictures and Sounds.

Sagem my X-7 nabízí i různá barevná témata menu telefonu. Témat je celkem pět, z nichž dvě jsou oproti předchozímu modelu nová. Nastavením barevných témat se nemění pouze barva, ale také pozadí jednotlivých menu a podmenu. Displej v klidovém stavu nabízí možnost zobrazení digitálních či analogových hodin, nebo zobrazení bez hodin - stejně jako předchůdce. Novinkou je možnost vypnutí loga operátora. Logo operátora je jinak tvořeno menšími a tenčími písmeny než u předchůdce. Oproti předchůdci má novinka i barevné znázornění stavu nabití baterie na hlavním displeji. Jak se telefon postupně vybíjí, mění se barva od zelené přes oranžovou k červené. Stav je znázorněn také klesající hladinou v ikonce baterie.

Fotogalerii displejů naleznete ve druhé části článku.

Telefonní seznam nového Sagemu nabízí 500 míst v telefonu na vícepoložkové kontakty. V telefonním seznamu je možné vyhledávat pouze podle prvního písmene. Jeden vícepoložkový kontakt pojme dvě jména, tři čísla, e-mailovou adresu, informace o zaměstnání a poznámku. Ke kontaktům je možné přiřadit obrázek nebo pořízenou fotografii, která se objeví na displeji telefonu, když vám dotyčný volá. Mínusem je nemožnost přiřadit jednotlivému kontaktu vlastní vyzvánění. To je možné pouze skupinám volajících. Těch nabízí nový Sagem až 15 s možností libovolného pojmenování. Šest skupin je v telefonu již přednastavených. Sagem my X-7 je třípásmový (900/1800 a 1900 MHz). Kontextové klávesy slouží v průběhu hovoru pro zesílení/zeslabení zvuku. Nechybí hlasitý odposlech, který je nadprůměrně kvalitní.

Nenechte se zmást nápisem MyX-6 na klávesnici po sundání krytu a samotných kláves. Telefon pravděpodobně využívá některé komponenty z předešlého modelu. Vysvětlením může být také fakt, že jsme testovali předprodejní vzorek, nebo původně plánované označení my X6-2.

Sagem my X-7 má paměť na 100 textových zpráv. Na displej telefonu se při psaní i čtení textových zpráv vejde šest řádků textu při zapnutém zvětšení (lupě), při vypnutém zvětšení osm. Pro usnadnění psaní je připraveno prediktivní vkládání textu T9 se slovníkem pro nová slova. Námi testovaný telefon však nedisponoval českou lokalizací a tak v tuto dobu nevíme, jak to bude s diakritikou v textových zprávách. Počet znaků a pořadí právě napsané zprávy se zobrazuje v levém horním rohu displeje. V telefonu nechybí podpora multimediálních zpráv, do kterých je možné vložit zvuk, vložit nebo pořídit fotografii, stejně jako uložený obrázek. Do MMS je možné vložit také videonahrávku, vizitku nebo položku z kalendáře.

Vyzvánění nového Sagemu my X-7 mělo podle oficiálních parametrů oproti předchůdci doznat změn. V našem krátkém testu jsme si ale žádného výrazného zlepšení nevšimli, i předinstalované melodie jsou stejné. Sagem tradičně podporuje vyzvánění ve formátech MIDI a WAV, z nichž ten druhý nabízí kvalitnější využití šestnáctihlasé polyfonie telefonu. Přesto Sagem nabízí asi nejméně kvalitní vyzvánění na současném trhu. Telefon má čtyři stupně a také postupné zvyšování hlasitosti. Maximální hlasitost však není příliš výrazná. Je však možné, že to byla vada pouze námi testovaného předprodukčního vzorku.

Sagem my X-7 nabízí datovou podporu GPRS třídy 10. GPRS je možné použít pro datové přenosy, při použití telefonu jako modemu nebo pro Wap 2.0. Wap je díky rozměrnému displeji přehledný. I při využití wapového prohlížeče je možné použít lupu pro zvětšení písma. Pro synchronizaci s osobním počítačem je standardně dodáván software WellPhone. Pro připojení nový Sagem nabízí infraport nebo datový kabel. Ten ovšem není součástí standardního balení.

Paměť nového Sagemu má hodnotu přes 4,5 MB a je sdílená pro všechny položky. V telefonu nechybí úkolovník s několika kategoriemi záznamů, jednoduchá kalkulačka s převodníkem, odpočítávání a budík s opakováním, který budí i při vypnutém telefonu. Další funkce je možné do telefonu nahrát ve formě Java aplikace. Organizér nabízí přehledný kalendář s měsíčním, týdenním a denním náhledem. Jednotlivé uložené položky z kalendáře je možné odesílat pomocí infraportu nebo MMS. Výbava nového vrcholného Sagemu pokračuje hlasovým záznamníkem, který je schopen zaznamenat poznámku o délce maximálně 30 sekund.

Nový Sagem my X-7 konečně nabízí Javu (MIDP 2.0). V telefonu jsou předinstalované dvě hry - Gulo´s Tale a Siberian Strike. První je povedená a graficky pěkně zpracovaná plošinovka s dobrou hratelností. Druhá hra je známá střílečka se stíhačkou v hlavní roli, opět velmi dobře graficky zpracovaná s dobrou hratelností. Zejména u druhé jmenované hry je ovšem nutné si zvyknout na tvrdou klávesnici. Další Java aplikace je možné ukládat buď mezi hry nebo do složky Aplikace, kde se objeví v nabídce vedle standardních položek.

Výdrž Sagemu my X-7 je podle údajů výrobce 12 dní v pohotovostním režimu nebo čtyři hodiny a čtyřicet minut hovoru. V našem testu vydržel Sagem my X-7 při hojném využívání všech jeho funkcí přes pět dní bez vypínání na noc. Energii je možné uspořit nevyužíváním fotoaparátu, nenahráváním videa a nepříliš častým spouštěním Java aplikací, zejména her. Spořit je možné i vhodným nastavením telefonu. Ten nabízí možnost vypnout podsvícení, mít podsvícený pouze displej, nebo displej včetně klávesnice a tři úrovně takzvaného ekonomického módu.

Ve standardním balení Sagemu my X-7 se vedle telefonu a nabíječky nachází synchronizační software Wellphone (ten se nám ovšem nepodařilo spustit kvůli nepřijmutí licenčního kódu) a HF sluchátko. Program na stahování fotografií a videa z telefonu a pro nahrávání nových tapet, spořičů a vyzvánění My Pictures and Sounds je nutné stáhnout z internetových stránek PlanetSagem. Přístup na tyto stránky je možný až po zaregistrování.

Sagem my X-7 by se měl na našem trhu začít prodávat v nejbližší době za cenu, která by neměla přesáhnout 10 000 Kč. V dohledné době přineseme delší zkušenosti s telefonem v prodejní verzi a lokalizovaném do češtiny.

V druhé části recenze se můžete dočíst o funkcích vestavěného fotoaparátu s možností pořizovat vidosekvence a prohlédnout si pořízené fotografie a displeje telefonu.