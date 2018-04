Sagem my X-7 - fotogalerie pořízených snímků a displejů

Předností multimediálních telefonů Sagem je jejich fotoaparát. Díky použitému snímači CCD patří fotografie pořízené těmito Sagemy spolu se Sharpem GX20, respektive GX23, mezi nejkvalitnější. Stejně jako předchůdce, nabízí nový Sagem my X-7 rozsáhlý editor pro úpravu pořízených fotografií, ve kterém po zacvičení lze upravit snímek ve velmi dobré kvalitě. Sagem my X-7 jako první telefon tohoto francouzského výrobce nabízí možnost pořízení videonahrávek. Při vstupu do menu fotoaparátu budete proto dotázáni zda si přejete pořídit fotografii nebo videonahrávku ve formátu 3GPP. Maximální délka videonahrávky se pohybuje okolo 30 sekund v závislosti na velikosti.

Sagem my X-7 nabízí možnost pořizovat fotografie na výšku nebo na šířku stiskem navigační klávesy vpravo. Fotoaparátu nechybí možnost přiblížení, potom ale snímek výrazně ztrácí na kvalitě. Přiblížení není jako u většiny ostatních telefonů výřez ale stále snímek s maximálním rozlišením. Stiskem vlevo se volí použití nočního a dalších režimů. U fotoaparátu lze použít samospoušť v trvaní 5, 10 nebo 15 sekund a lze rovněž zvolit jeden z pěti zvuků spouště.

Fotoaparát Sagemu my X-7 je vybaven, stejně jako u Sagemu my X-6, posuvnou krytkou. Pokud jste krytku zapomněli odsunout a spustili jste fotoaparát, ukáže se hlášení známé už z předchozího modelu. Toto hlášení se ale může objevit i při pořizování snímků ve velmi tmavém prostředí - Sagem my X-7 není vybaven bleskem ani svítilnou. Na novém Sagemu nechybí zrcátko pro pořizování autoportrétů, umístěné pod čočkou fotoaparátu.

Po pořízení fotografie se vás telefon zeptá zda si přejete snímek uložit v maximálním rozlišení nebo takzvaném mobilním formátu. U videa je možné pořizovat sekvence bez omezení velikosti nebo ve formátu MMS. Videonahrávky je možné pořizovat ve dvou kvalitách - Vysoké a Long Duration (nižší kvalita a větší délka). Stejně tak je možné zvolit nahrávání videa se zvukem nebo bez něj. Uložení fotografií i videa v maximálním rozlišení trvá docela dlouho.

Ukázky fotografií pořízených Sagemem my X-7:

Videonahrávky ve formátu 3GPP je možné stahnout zde (120KB). Videonahrávku ve velikosti "MMS" zde (38,7KB).

Displeje Sagemu my X-7:

Software pro nahrávání tapet spořičů a melodií do telefonu a pro stahování pořizených fotografií z telefonu My Sounds and Pictures:

Recenzi Sagemu my X-7 si můžete přečíst zde.