Sagem my X-4 a my C-4 - elegán a vysouvací stylovka (první informace)

Sagem vedle vrcholného modelu my X-8 (dnešní článek zde), připravuje i nové modely střední třídy. Sagem my X-4 je telefon klasické koncepce, který svojí výbavou spadá pod nový model my X5-2. Sagem my C-4 je telefon vysouvací koncepce s podobnou výbavou jako model my X-4. Druhý jmenovaný model má své kořeny ve výrobním programu čínského Birdu, který s francouzským Sagemem dlouhodobě spolupracuje.

Sagem my X-4.

Sagem my X-4 je nový model střední třídy, který zaujme svým nevšedním designem. Vzhled telefonu navazuje na model my V55, který je určen výhradně pro operátora Vodafone. Výbava nového Sagemu my X-4 je oproti modelu my X5-2 chudší o integrovaný fotoaparát. Stejně jako vyšší model nabídne novinka pasivní (CSTN) displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů s podporou zobrazení 65 536 barev. Ačkoliv nový model nenabízí integrovaný fotoaparát, je schopen přehrávat video a podporuje multimediální zprávy MMS. Nový Sagem my X-4 podporuje dvě pásma GSM 900 a 1800 MHz (existuje i americká varianta pro pásma 850 a 1900 MHz) a také GPRS. Nový Sagem má vestavěný modem, lze jej tedy použít pro přístup na internet. Ve výbavě se dále nachází Wap 2.0, Java 2.0 a klient pro Instant Messaging. Rozměry nového Sagemu jsou 104 x 46 x 18 milimetrů. Novinka my X-4 by se měla objevit v prodeji již v září letošního roku.

Sagem my C-4 a Bird S310, který mu posloužil za vzor.

Sagem my C-4 je model vysouvací koncepce, který bude na trhu konkurovat například Siemensu SL55. Nový vysouvací Sagem pochází od čínského výrobce Bird, který obdobný model nabízí, ale s poněkud nevzhlednou klasickou anténou. Nový Sagem bude mít anténu integrovanou do těla telefonu. Telefon podporuje dvě pásma GSM 1800 a 1900 MHz. Výbava telefonu je obdobná jako u modelu my X-4. Rozměry Sagemu my C-4 jsou 90 x 44,5 x 23 milimetrů a hmotnost je 92 gramů. Kdy se tento model objeví na trhu zatím není známo.