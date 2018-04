Sagem my X-2 - levné barvy z Francie (minirecenze)

Sagem my X-2 patří do nové řady mobilních telefonů označených písmenem X. Po zdařilém my X-5, který jako první Sagem nabídnul barevný displej a design odlišný od svých předchůdců, přišel poněkud rozporuplný model my X-3, který nabízel starý vnitřek v novém kabátě. Poté následoval multimediální model s integrovaným fotoaparátem my X-6. To už byl značný mezník ve výrobní linii telefonů Sagem. Sagem my X-2 má sice zatím nejnižší číslici ve svém názvu, to ale neznamená, že by na tom byl z uvedených telefonů nejhůře, co se týče výbavy. Ta je prakticky shodná s modelem my X-5. Sagem my X-2 je vlastně zmenšený model my X-5 v novém obalu. Žádnou novinku ve výbavě nehledejte. Nenašli byste ji.

Barvy na krytu i na displeji

Začněme u vzhledu. Ten je oproti usedlému a elegantnímu X-5 o něco rozvernější. Základní tvar trochu zaobleného kvádru doplňuje dvoubarevný kryt (v našem případě kovově modrý vršek a stříbrný dolní kryt baterie). Klávesy jsou vyvedeny ve stejné stříbrné barvě jako spodní kryt. Všechny klávesy jsou kvalitně žlutě podsvícené. Stříbrná, i když v jiném odstínu, je i obruba displeje. Novinka ctí firemní rozmístění navigačních a kontextových kláves pod displejem do oválu. U my X-2 jsou do polo-oválu střiženy i alfanumerické klávesy. Ty jsou spojeny po třech do čtyř řad. Ke klávesám míří největší výtka. Jsou drobné, a ačkoli na první pohled působí dojmem, že jsou tvrdé, opak je pravdou. Jsou vyrobeny z měkké pěny a při jejich domáčknutí hlasitě cvaknou. Naštěstí Sagem upustil od psaní SMS podržením kláves a stylu kláves je uzpůsobena jak rychlost psaní, tak i rychlost menu. V telefonu samozřejmě nechybí ani vkládání textu T9 (v námi testovaném předprodejním vzorku ovšem chyběla čeština). Jinak je zpracování my X-2 na úrovní. Jako u jednoho z prvních Sagemů jeho kryt nijak nevrže - je ze silného a tvrdého plastu. Kryty by se měly vyrábět v pěti základních barvách a dají se lehce měnit. Není problém barevné variace krytů mezi sebou kombinovat. Sagem my X-2 s rozměry 99,4 x 44,8 x 20,5 milimetrů a hmotností 89 gramů v kapse moc neucítíte.

Displej - 256 barev v této třídě zatím stačí

Pasivní displej (CSTN) s rozlišením 101 x 80 obrazových bodů, rozměry 29,3 x 25,3 milimetrů a podporou až 256 barev je shodný s tím, který je montován do modelů my X-5 (m). Nebyl tedy použit displej z avizovaného Sagemu my X-5e, který podporuje až 4096 barev. Nízký počet zobrazených barev ale v tomto případě není moc na škodu. Vedle nezpochybnitelného vlivu na nízkou cenu telefonu je dobře čitelný a barvy jsou syté a výrazné. Na jeho plochu se vejde až osm řádků textu, pak si ale budete muset pořídit lupu, nebo se spolehnout na ostříží zrak, pokud jím tedy disponujete. Máte-li opačný problém, můžete využít tzv. lupu, která dokáže písmo zvětšit. Telefon podporuje obrázky ve formátech bmp, jpeg, png a gif (i animované). Obrázků telefon pojme až 30, spořičů displeje až pět a ikon do zpráv až 40. Telefon disponuje sdílenou pamětí 240 kB.

Volání, zprávy a další funkce

Telefon je duální, podporuje tedy obě evropská pásma GSM 900 a 1800. Kapacita telefonního seznamu Sagemu my X-2 je podle telefonu 200, podle údajů výrobce 250 míst. Důvodem rozporu může být, že jsme měli k dispozici prototyp. K jednomu jménu lze přiřadit pouze jedno číslo. Nechybí skupiny, těch může být až 15. K jednotlivé skupině jde přiřadit specifické vyzvánění, ikonu a nastavit vibrace. Na příchozí hovor může upozornit osmihlasá polyfonní melodie ve formátech - iMelody, Midi, Wave nebo HiFi. Další melodie jdou do telefonu stáhnout pomocí WAPu nebo kabelu. V telefonu nechybí hlasitý odposlech.

Textovky jsou fajn

Sagem my X-2 disponuje pamětí na 100 textových zpráv. Text zprávy je možné různě formátovat a nechybí vkládání obrázků a zvuků. Vložené obrázky jsou pěkně barevné a zdařile animované, zvuky vtipné. Při psaní zprávy se na displej standardně vejdou tři řádky textu, a to s lupou i bez (velikostí displeje se vyloženě mrhá). Je také možné zvolit velikost a tloušťku písma (font bold) a aktivovat lupu, pak se na displej vejdou řádky dva a velikost písma by měla vyhovovat i lidem se slabším zrakem. Nechybí samozřejmě ani prediktivní vkládání textu T9 se slovníkem. Telefon podporuje i dlouhé zprávy, které jsou přehledně indikovány číslem zprávy a počtem zbývajících znaků v levém horním rohu displeje. Na závěr nutno připomenout, že se Sagem oprostil od dřívějšího psaní pomocí podržení klávesy. I tak je ale psaní, bez zapnuté podpory vkládání T9, na drobných klávesách nepohodlné. S podporou T9 je to o poznání lepší.

Menu telefonu může být vyvedeno ve čtyřech barvách: růžové, bílé, oranžové a tyrkysové. Ve výbavě nového Sagemu nechybí kalkulačka se základními funkcemi, budík (funguje i při vypnutém telefonu), odpočítávání a konvertor měn. Nechybí ani jedna hra - Picture puzzle.

Bez GPRS

Ač má Sagem WAPový prohlížeč, nemá GPRS. To je dnes již trochu zvláštní kombinace. Telefon proto nemá datový modem. Telefon nemá ani infraport, a proto případnou synchronizaci (software Wellphone) a instalaci vyzváněcích melodií a obrázků na displej, obstarává kabel. Ten může být vedle provedení se sériovým portem také USB. Je ovšem možné, že výrobce uvede model s tradičním označením d, který by měl po vzoru svých předchůdců obsahovat jak GPRS, tak i infraport. Bluetooth u této kategorie telefonů asi nikdo nečeká. A pokud čeká, tak ho X-2 do sytosti zklame.

Podle údajů výrobce by měl telefon se standardní Li-Ion baterií o kapacitě 860 mAh vydržet v pohotovostním režimu okolo 14 dní, což je podle nás velmi optimistický údaj. Doba hovoru je podle výrobce pět hodin. Jak bylo napsáno, námi testovaný telefon byl předprodejní vzorek, tak tato čísla nemůžeme potvrdit.

Barvy v peněžence

Sagem se tedy v poslední době snaží bodovat. Což se mu, zejména v rodné Francii a u některých západoevropských operátorů, docela daří. Nové modely se svým vzhledem a výbavou snaží být konkurenceschopné, což dokazují modely my X-5 a my X-6. Někdy to ovšem nevyjde, viz. model my X-3, nebo dvojice retrospektivně laděných véček MY 3078 a MY 3088. Na českem trhu by se Sagem my X-2 měl objevit v září s cenou oficiálně deklarovanou jako: „pod pět tisíc korun“. Očekáváme však, že cena bude nižší a bude se jednat o nejlevnější telefon s barevným displejem na trhu. Závěrem lze tedy říct, že Sagem my X-2 je sympatický telefon pro méně náročné zákazníky, jehož hlavní předností by měla být cena.