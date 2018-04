Sagem my-G5 - barevný telefon na hraní (první informace)

Sagem chystá kompletní obměnu svého sortimentu mobilních telefonů. První představenou novinkou, která se již i prodává, je mobil s barevným displejem my-X5. Pokud by se vám ale jeho decentní design zdál příliš usedlý, připravil pro vás Sagem mírně modifikovanou verzi označenou jako my-G5. Rozdíl mezi oběma telefony je patrný již na první pohled, novinka má velmi netradiční klávesnici, která je speciálně navržena pro hraní her. Další funkce přímo kopírují model X5, takže se můžete těšit i na barevný displej, vnitřní paměť na SMS a kontakty či další zajímavé a užitečné funkce. A pokud se těšíte i na MMS zprávy, pak se jistě poohlédnete po verzi my-G5m, která právě MMS zprávy podporuje.

Sagem my-G5 má naprosto stejné rozměry (105 x 46 x 20 mm) a hmotnost (92 gramů) jako jeho vzor, model my-X5. Jak by také ne, když se vlastně jedná o téměř identické telefony. Oba modely mají i stejný tvar, který se vyznačuje mírně zaoblenými hranami a integrovanou anténou. Stejně jako u modelu X5 bude možné u novinky měnit přední a zadní kryty, v této chvíli ovšem není známo, jestli bude možné měnit kryty i mezi oběma modely. Tuto možnost by asi někteří zákazníci rádi využili, aby mohli zaměnit ryze účelový kryt určený speciálně na hraní her za nějaký civilnější. Přecejen originální kryt má tlačítka rozmístěna a označena speciálně pro pohodlné hraní her - například označení kontextových kláves jako „A“ a „B“ nebo tlačítek pro příjem a ukončení hovoru křížkem a trojúhelníkem by mohlo při běžném provozu majitele mást. Naopak při hraní her si majitel telefonu bude libovat, že nemusí potřebné klávesy složitě hledat. Toto řešení Sagemu však není úplně originální, již několik měsíců nabízí Nokia speciální kryty „na hraní“ pro své modely 3410 a 3510. Ty jsou ale k dostání jen jako příslušenství, mimo speciální akce je přímo s telefonem nedostanete.

Aby mělo vůbec smysl hrát na novém Sagemu hry, vybavil jej výrobce podporou systému In Fusio, pomocí kterého lze do telefonu stahovat nové a nové hry. Bohužel systém In Fusio musí podporovat i operátor a takového u nás zatím nenajdete. Je to možná škoda, protože In Fusio podporuje více výrobců mobilů (Philips, Panasonic, Trium a další), takže by se asi jednalo o populární službu. Ovšem In Fusio není jedinou možností, jak si na Sagemu zahrát hru. Již od výrobce v něm tři hry najdete přímo a další bude možné dohrávat pomocí Java aplikací, které telefon také podporuje. Díky infraportu je možné některé hry hrát i mezi dvěma telefony najednou.

Hry však nejsou jedinou předností nového Sagemu. Ten dále nabízí vše, co umí i model X5. To znamená, že telefon má barevný displej (256 barev, rozlišení 101 x 80 obrazových bodů), nabízí polyfonní melodie (formáty iMelody, Midi, Wave), GPRS (4+1 timeslot) a v neposlední řadě i vnitřní paměť na kontakty (300 pozic) a na SMS zprávy (100 pozic). Díky barevnému displeji si majitelé telefonu jistě rádi pohrají s obrázky (ve formátech JPG, BMP, GIF), které lze použít jako tapety a spořiče displeje nebo je lze posílat i jako EMS zprávy a v případě verze my-G5m i jako multimediální zprávy (MMS). Zatím není jasné, jestli běžná verze G5 bude podporovat přenos dat pomocí GPRS i pro data, nebo jen pro WAP, jak je tomu u základní verze modelu X5 (zde data mimo WAPu podporuje až model X5d).

O Sagemu v poslední době moc slyšet nebylo a to platí především o našich končinách, odkud Sagem zhruba před rokem potichu odešel. Stará a v některých případech notně poruchová řada telefonů 9xx/3xxx se pomalu stává minulostí a Sagem připravuje kompletní obměnu své nabídky. Modely my-X5(d) a my-G5(m) představují momentálně lepší low-endové přístroje, které díky barevnému displeji jdou s dobou. Jejich výbava nabízí přesně to, co zákazníci v tomto segmentu trhu očekávají, takže by Sagem neměl mít s odbytem problémy. Levnější řadu telefonů představuje model my-X3, který se právě chystá vstoupit na trh (zhruba společně s modelem G5) a později bude doplněn i nejjednodušší řadu X1. Naopak stylové zákazníky by měla zaujmout dvě véčka - MY 3078 a 3088; to první se již prodává a to druhé by se mělo na trh dostat před koncem letošního roku. Sagem chystá i špičkové modely s fotoaparátem, ale na ty si budeme muset počkat až do příštího roku.

Pokud vás nový model G5 zaujal, budete si pro něj asi muset zajet nejdříve na Slovensko - je totiž zatím speciálně určen pro operátora Orange, který právě na Slovensku působí. Později je možné, že se telefon začne prodávat i na volném trhu. U nás nové zastoupení společnosti Sagem plánuje nejdříve uvést model X5, jehož recenzi stejně jako recenzi véčka MY 3078 pro vás připravujeme.