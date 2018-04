Sagem my C2-2 – barevné skorovéčko (první informace)

Francouzský výrobce Sagem vytěžil ze spolupráce s čínským výrobcem Bird další model, který se pomalu začíná nabízet na vybraných evropských trzích. Novinka my C2-2 má podobnou konstrukci jako již nějaký čas prodávaný model my C-5w. Nejedná se tedy o klasické véčko, ale o telefon s odklápěcím flipem, který má v sobě zabudované průhledové okénko. Okénko umožňuje i v zavřeném stavu kontrolovat displej a tato koncepce umožňuje u modelu my C-5w i použití omezeného počtu funkcí při zavřeném telefonu. Na rozdíl od modelu my C-5w však nový model my C2-2 nemá na odklápěcím flipu a ani po stranách žádné ovládací prvky a tak je telefon ovladatelný jen otevřený. Tato nezvyklá i když originální koncepce tedy u nového Sagemu umožňuje pouze kontrolu času a informace o volajícím. Flip je také možné aktivovat tak, aby bylo možné jeho otevřením přijímat hovory.

Nový Sagem my C2-2 používá displej známý už z modelu my X-5, tedy displej s rozlišením 101 x 80 obrazových bodů. Displej je pasivní a na rozdíl od základního modelu řady my X-5 dokáže zobrazit 4096 barev. Provedení menu a ovládání se dvěmi programovatelnými klávesami je shodné jako u ostatních modelů tohoto francouzského výrobce.

Výbava nového Sagemu obsahuje budík, časovač, kalkulačku, převodník a vestavěnou hru. Telefon nenabízí podporu Javy. Vedle standardních textových zpráv jsou podporovány pouze rozšířené zprávy EMS. Podpora multimediálních zpráv chybí. Telefon také nemá hardwarový modem a chybí mu i GPRS, přesto je v jeho nabídce Wap 1.2.1. Paměť telefonního seznamu pojme 250 kontaktů. Telefon podporuje formáty BMP, PNG, GIF a JPEG pro tapety a spořiče displeje a formáty iMelody, MIDI a WAV pro vyzváněcí melodie. Paměť telefonu je skromná a činí 240 KB. Telefon disponuje šestnáctihlasým polyfonním vyzváněním. Rozměry Sagemu my C2-2 jsou 85 x 44 x 21 milimetrů a hmotnost je 80 gramů. Telefon používá Li-Ion baterii s kapacitou 650 mAh. S touto baterií dokáže vydržet 340 hodin v pohotovostním stavu nebo tři hodiny hovorového času.

Bird S1160, který posloužil za vzor novému Sagemu.

Z výše napsaného vyplývá, že Sagem my C2-2 je low-endový telefon pouze s nejzákladnějším vybavením. Jeho konstrukce je originální a telefonu nelze upřít svůj vlastní styl. Sagem my C2-2 se na západ od našich hranic již prodává, zda se objeví i u nás zatím není rozhodnuto. Vzhledem k jeho výbavě by se dala očekávat podobná cena se kterou je na našem trhu prodáváno véčko Sagem my C-2. U britského Vodafone se telefon prodává v předplacené sadě, jejíž cena je v přepočtu 2 900 Kč.