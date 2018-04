Sagem my C-6 - nové véčko míří výš (první informace)

Vedle čínských společností Sagem také spolupracuje s výrobci z Jižní Koreje, konkrétně se společnostmi Maxon a Sewon. Tyto dvě značky sídlící v jihokorejském Soulu toho mají hodně společného. Prvním viditelným plodem vzájemné spolupráce mezi společnostmi Maxon-Sewon a Sagem je nové véčko Sagem my C-6. Tato spolupráce by mohla být patrná na další novince - véčku my C-5w. A to proto, že podobně koncipované modely s průhledným flipem vyrábí i společnost Sewon. Ale původ tohoto véčka je obestřen tajemstvím (viz tento článek). A tak opravdu viditelným krokem spolupráce těchto firem je až nové véčko my C-6. Novinka je totiž pouze mírně vzhledově upravený model MX-7600 právě od společnosti Maxon. Po technické stránce se oba modely prakticky neliší.

Krok vzhůru

Véčko není u Sagemu žádná novinka, dva takto koncipované modely nabízí již delší dobu. Jedná se o modely MY 3078 a MY 3088. Novým véčkem, vzešlým ze vzájemné spolupráce se společnostmi Maxon-Sewon, ale Sagem rozhodně míří výš. Nový telefon se řadí do kategorie stylových, čemuž odpovídá i jeho výbava.

Nový Sagem my C-6 se od svého vzoru - Maxonu MX 7600 - nijak neliší. Alespoň podle jediných dostupných fotografií, které Sagem zveřejnil, tomu tak je.

Plno barev na velikém displeji

Nové véčko o rozměrech 85 x 46 x 21,5 milimetrů a hmotnosti 85 gramů nabízí velký barevný TFT displej s podporou 65 536 barev. Ten má rozměry 38 x 31 milimetrů a rozlišení 128 x 160 obrazových bodů a vejde se na něj až šest řádků textu. Hlavní displej doplňuje druhý, černobílý (STN), umístněný na vrchu telefonu. Ten má rozlišení 84 x 40 obrazových bodů. Na pozadí hlavního displeje je možné uložit obrázek ve formátech bmp, jpeg, png nebo gif. Ve stejných formátech je možné nastavit i animovaný spořič displeje. Obrázků se do telefonu vejde až 30 a dále pět animací. Telefon sice nepodporuje multimediální zprávy (MMS), ale obrázky lze do telefonu instalovat pomocí zpráv EMS, WAPu, infraportu, případně pomocí sériového datového kabelu. Telefon nenabízí Bluetooth, ani možnost dokoupení USB datového kabelu. Nové véčko je také možné synchronizovat s počítačem a nabízí také vestavěný modem. Pro přenos dat je připravena podpora přenosu GPRS třídy 8 (4+1). Sagem my C-6 podporuje pouze dvě GSM pásma (900 a 1800 Mhz).

Výbava pouze stylová

Novému Sagemu chybí organizér i možnost pořízení hlasové poznámky, stejně tak i hlasitý odposlech. Nechybí však budík, stopky, kalkulačka a převodník. V telefonu jsou také dvě hry. Java podporována není, za to nechybí podpora stahování her InFusio, kterého by jsme se mohli dočkat i u nás. Paměť telefonního seznamu nabízí 300 míst. Pro textové zprávy a zprávy EMS je připraveno v telefonu 100 míst a lze využít prediktivního slovníku T9. Oproti svému předobrazu, telefonu Maxon, nový Sagem nabízí pouze osmihlasé polyfonní melodie - stejně jako ostatní telefony se značkou Sagem. Maxon nabízí 16hlasou polyfonii. Melodie mohou být ve formátech iMelody, Midi nebo Wave a do telefonu se jich vejde až 80. Se standardní Li-Polymerovou baterií s kapacitou 750 mAh, vydrží nové véčko 150 hodin v pohotovosti a šest a půl hodiny hovoru. K telefonu je dodávána také baterie s vyšší kapacitou (Li-Ion, 950 mAh).

Nový Sagem my C-6 je především stylový telefon. V jeho výbavě asi nejvíce chybí podpora Javy, stejně jako podpora zpráv MMS. Telefon se bude nabízet v několika barevných kombinacích, které v sobě spojují oranžovou, modrou, fialovou s kovově stříbrnou nebo perleťově bílou. Zatím není známo, jestli se Sagem my C-6 bude prodávat i u nás a popřípadě za jakou cenu. Pokud o něj projeví zájem operátoři, je pravděpodobnost prodeje na našem trhu velká, pokud ne, asi se s ním u nás nesetkáme.

O druhé dnešní novince - Sagemu C-5w se dočtete v tomto článku.