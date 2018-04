Sagem my C-5w - véčko s okénkem (minirecenze)

Nové véčko od Sagemu na první pohled upoutá netradiční koncepcí. Vrchní odklápěcí flip totiž postrádá obvyklý druhý displej, místo toho nabízí průhledové okénko na displej vnitřní. Možnost téměř kompletně ovládat mobilní telefon rozevírací koncepce v zavřeném stavu také není běžná a o možnosti volání a přijmutí hovoru v zavřeném stavu ani nemluvě. Podobnou koncepci nabízeli již v minulosti například korejští výrobci Maxon/Sewon, a to i na evropském trhu. Ačkoli Sagem s uvedenými společnostmi úzce spolupracuje a nové véčko je Made in Korea, vyhledání jeho kořenů je dost složité. Nejdříve se na asijských trzích objevil telefon s označením Window 98 (ne, nejednalo se o smartphone s operačním systémem od Microsoftu), ten se od budoucího Sagemu lišil čelním zpracováním odklopného flipu. Pak následoval už identický model Blu Z8, který se od testovaného Sagemu odlišoval pouze jiným barevným zpracováním. Výrobci obou zmiňovaných modelů jsou „no name“ a vystopovat tedy pravý původ nového véčka Sagemu je značně nesnadné.

Tolik kláves jste ještě neviděli

Vzhled Sagemu my C-5w v zavřeném stavu je oproti jiným véčkům nezaměnitelný. Všemu dominuje průhledové okénko na vnitřní displej. Displej je starý známý už z modelu my X-5, tedy CSTN s rozlišením 101 x 80 obrazových bodů a podporou 256 barev. Displej je dobře čitelný i přes okénko v zavřeném stavu - samozřejmě podsvícený. Pod okénkem se nacházejí do kruhu uspořádaná čtyři směrová tlačítka. S nimi je možné pohodlně procházet menu i u zavřeného telefonu. Ovládací prvky na čele telefonu doplňují dvě kontextové klávesy - potvrzovací a korekční. Ty v klidovém stavu fungují i jako tlačítka rychlé volby, které je možné nadefinovat. Nechybějí ani důležitá tlačítka pro příjem a zapnutí telefonu a pro odmítnutí hovoru a vypnutí telefonu. Venkovní tlačítka nejsou podsvícená, ale dobře se hledají i po paměti. Boční tlačítko na levé straně telefonu slouží pouze k regulaci hlasitosti. Regulovat hlasitost lze samozřejmě i oběma (venkovními i vnitřními) navigačními klávesami. A proto se boční tlačítko využije pouze při přiložení telefonu k uchu a regulaci hlasitosti během hovoru. Okénko infraportu je umístěno na pravé straně, pod anténou najdeme informační diodu a na zadní straně telefonu je umístěný reproduktor pro vyzvánění. Na vrchu přístroje nechybí očko k přivázání poutka.

Sagem my C-5w nabízí možnost volání i se zavřeným telefonem. Venkovní ovládací klávesy nabízejí mimo čtyř navigačních tlačítek i tlačítka pro zapnutí/přijmutí hovoru, vypnutí/zavěšení, potvrzovací tlačítko a tlačítko mazání/návratu. Do menu se vstupuje stiskem navigačních kláves nahoru nebo dolu, potvrzovací a mazací tlačítka jsou v klidovém stavu programovatelná.

Aktivní flip

Po otevření flipu, který je aktivní, se nabízí jasně modře podsvícená klávesnice. Tu doplňují stejně jako zvenku rozložené funkční klávesy a nepodsvícené oválné čtyřsměrné tlačítko. Jednotlivé klávesy jsou malé, ale díky dobrému vyprofilování se ovládají docela dobře. To se ovšem nedá říci o navigační klávese, která se velmi špatně mačká zejména směrem nahoru.

Sagem my C-5w a Sagem my X-5d vypadají na první pohled naprosto odlišně. Ve skutečnosti nabízejí prakticky to samé.

Rozměry netradičního véčka jsou trochu větší, než by se od podobně vybaveného telefonu dalo čekat - 88 x 44 x 20 milimetrů. Hmotnost je standardní - 80 gramů. Sagem my C-5w bude k dostání pouze v jediné, stříbrné barvě.

Porovnání s cenově srovnatelným Philipsem 330.

Telefonujte se zavřeným telefonem

Koncepce nového Sagemu umožňuje vcelku unikátní možnost volání i při zavřeném telefonu. Přes použití vestavěného hlasitého odposlechu je ale úroveň hlasitosti takto provedeného hovoru poměrně nízká. Reproduktor je totiž umístněný pouze z vnitřní strany flipu. To ale nepozná volaný nebo volající na druhé straně, jelikož mikrofon je umístěn dole pod alfanumerickou klávesnicí a tedy není úplně „zavřený“ flipem. Ze zavřeného telefonu se dá i volat, ale samozřejmě pouze čísla uložená v telefonním seznamu. To platí i pro čtení textových zpráv. Stejně tak je možné odesílání předdefinovaných nebo uložených textových zpráv. Psaní textových zpráv je, díky použití stejného softwaru a menu, stejné jako u ostatních „barevných“ Sagemů (my X-5, my X-2). To znamená že na displej se vejdou při psaní tři řádky s možností zvětšení pomocí tzv. lupy. Nechybí rozšířené textové zprávy EMS s povedenými animacemi a zvuky. Nechybí podpora prediktivního vkládání textu T9, ale pouze v angličtině. Telefonu totiž chybí česká lokalizace, se kterou se ani nepočítá. Při psaní se již nemusí držet klávesa pro požadovaný znak, na rozdíl od starších telefonů této značky.

Sagem my C-5w je asi jediný telefon výrobce, který je Made in Korea.

Paměť telefonu čítá 300 položek v telefonním seznamu s možností přiřazení pouze jednoho čísla ke jménu. Jednotlivé položky lze třídit až do 22 skupin s možností vlastního pojmenování a přiřazení vlastního zvonění a ikony. Telefon disponuje také pamětí na 100 textových zpráv. Odklopný flip lze aktivovat zvlášť pro přijmutí otevřením i odmítnutí hovoru zavřením.

Provedení menu i jeho nabídka je shodná s ostatními barevnými Sagemy nižší třídy. V menu Sagemu my C-5w pouze přibylo nastavení aktivace flipu - pro otevření i zavření.

Polyfonní melodie a dobrý displej

V telefonu je Li-polymerová baterie s kapacitou 640 mAh, která by měla vydržet až tři hodiny hovoru nebo osm dní v pohotovostním stavu. Novému véčku nechybějí stejné možnosti personalizace jako ostatním barevným Sagemům: možnost uložit obrázek na plochu displeje nebo nahrání vlastní melodie. Přes podporu pouze 256 barev je zobrazení kvalitní i v porovnání s telefony s podporou většího počtu barev (např. některé telefony Siemens nebo Motorola). Na příchozí hovor nebo zprávu upozorní jedna z 31 osmihlasých polyfonních melodií. Nastavit vyzvánění je možné s podporou vibrací nebo postupného zesílení. Do telefonu je také možné nahrát vlastní vyzváněcí melodie ve formátech iMelody, Midi nebo Wave. Přidávání vlastních obrázků a melodií je možné pouze pomocí vestavěného infraportu. Telefon totiž vzhledem ke svému nejasnému původu disponuje odlišným konektorem, a tak je použití kabelu nemožné. S jiným konektorem je spojena i nutnost pořídit si novou nabíječku, ty staré jsou příliš široké.

Pohled na navigační a funkční tlačítka - vnitřní a venkovní. V zavřeném stavu je možné hrát i jednu z vestavěných her - Picture puzzle.

Jak už bylo napsáno, nové véčko má shodně řešené menu jako ostatní barevné Sagemy (s výjimkou modelu my X-6). Je tedy možné zvolit jednu ze čtyř barevných variant zobrazení menu. Barevná varianta označená jako bílá zlepšuje kontrast a čitelnost displeje i na přímém slunci.

Konektor pro nabíjení je odlišný od ostatních Sagemů, není jej proto možné použít pro datový kabel. Pod anténou se nachází informační vícebarevná dioda.

GPRS a dvě barevné hry

V telefonu nechybí WAP, podpora GPRS třídy 8 (4+1), jednoduchá kalkulačka, konvertor měn, časovač a budík. Ten budí opakovaně, tedy do své deaktivace, a budí i při vypnutém telefonu. Dále jsou v telefonu vestavěné dvě hry známé i z dalších Sagemů: MegaBox Conquest a Picture puzzle. První z her je možné ovládat pouze při otevřeném telefonu. Druhá se dá hrát, s výjimkou úrovně Sweetheart, i při zavřeném telefonu. Podpora Javy tradičně chybí a v testovaném telefonu nebyl instalován ani herní systém in-fusio.

Jisté obavy vzbuzuje výdrž odklápěcího flipu - působí křehce. Při pohledu z boku vyniknou netradiční tvary netradičního véčka.

Zhodnocení

Nové véčko Sagem my C-5w se může pochlubit zajímavým vzhledem, unikátní koncepcí a výbavou, která odpovídá horní hranici low-endové kategorie. V tomto ohledu zamrzí hlavně chybějící podpora Javy a multimediálních zpráv (MMS). S ohledem na odklopný flip s množstvím ovládacích prvků se také naskýtá otázka životnosti takto koncipovaného telefonu.

Sagem my C-5w je unikátní telefon originální koncepce, se kterou jsme se na našem trhu dosud neměli možnost seznámit. To se ale také pravděpodobně nezmění. S oficiálním prodejem na našem trhu se nepočítá, a tak zbývá pouze šedý dovoz. A to je škoda, tento Sagem by jistě byl osvěžením našeho trhu, kde stále není výběr véčkových telefonů příliš široký.