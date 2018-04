Sagem my C-5w - netradiční véčko s netradičním ovládáním (první informace)

Pokus Sagemu o mobilní telefon s odklápěcím displejem, tedy o véčko, tady už byl. Jednalo se o model MY 3078. Ten následoval prakticky totožný typ, pouze s druhým displejem, MY 3088. Oba modely neměly nikterak atraktivní design a i jejich výbava za konkurencí zaostávala. Proto jako čerstvou novinku Sagem připravil netradiční véčko s průhledným odklápěcím flipem. Na flipu jsou, taktéž netradičně, rozmístněny navigační a kontextové klávesy. Véčka takovéto koncepce byla k vidění u různých asijských výrobců. I původ této novinky od Sagemu je nutné hledat v daleké Asii.

Tam se před nedávnem tento telefon prodával pod označením Blu Z8 nebo pod vskutku originálním označením Window 98. To vysvětluje i poněkud kostrbaté označení novinky od Sagemu. C = clamshell, neboli telefon rozevírací koncepce, 5 = pořadové číslo produktu a w = window, tedy průhled na displej okénkem na flipu telefonu. Prapodivný původ nového Sagemu se dá vysvětlit tím, že Sagem využívá tamních "bezejmených" společností jako své OEM výrobce. Hlavním partnerem Sagemu v Asii jsou ale predevším čínské společnosti Bird a CEC. Ti výrobky Sagem vyrábějí buďto pod svým vlastním jménem, nebo si od Sagemu odebírají "vnitřnosti" a půjčují si softwarovou výbavu a dlouhodobě spolupracují. Podle našich informací ale model C-5w pochází z Jižní Koreji, stejně jako druhá dnešní novinka - model C-6.

Ovládání na flipu

První, čeho si na novém Sagemu všimnete, je jeho neortodoxní koncepce. Na odklopném flipu jsou vedle průhledu na displej umístněna v kruhu navigační tlačítka, kontextové klávesy pro příjem a odmítnutí hovoru a potvrzovací klávesa. Ačkoliv má nové véčko hlasitý odposlech, není jasné zda se budou moci přijímat či vytáčet hovory i při zavřeném telefonu. Z druhé strany flipu je totiž umístěný reproduktor sluchátka a reproduktor pro zvonění je na zádech telefonu. Na samotném těle telefonu je rovněž čtyřsměrná navigační klávesa doplněna dvěma kontextovými tlačítky. Ovládání doplňuje po straně umístěné dvousměrné tlačítko. Na druhé straně pak naleznete infraport. Originálně řešený vzhled doplňuje neoriginálně vztyčená a vysoká anténa. Informační dioda je umístěna nahoře na přístroji pod anténou.

Chudá výbava pro každého

Svými technickými parametry ale nové véčko od Sagemu o poznání zaostává za svým vzhledem. Sagem tak spadá do kategorie low-end. U novinky my C-5w byl použit známý CSTN displej z modelů my X-5 nebo my X-2, s rozlišením 101 x 80 obrazových bodů a podporou 256 barev. Ten dokáže zobrazit až šest řádků. Displej lze ozdobit obrázky a spořiči ve formátech bmp, jpeg, png a gif.

Window 98 se lišil designem vrchní části flipu.

Ve výbavě nechybí telefonní seznam na 300 položek a pamět na 100 textových zpráv, infraport, GPRS třídy 8 (4+1), 31 vestavěných osmihlasých polyfonních melodií, WAP a dvě hry (Taguin a MegaBox Conquest). Z výbavy lze připomenout kalkulačku, budík, stopky a převodník. Nechybí ani vestavěný modem a možnost synchronizace s počítačem. Chybět bude podpora Javy a MMS a také, očekávaně, Bluetooth. Telefon nepůjde také připojit k počítači pomocí datového kabelu. Duální Sagem my C-5w s rozměry 88 x 44 x 20 milimetrů a hmotností 80 gramů bude disponovat Li-polymerovou baterií o kapacitě 640 mAh, se kterou by měl vydržet tři hodiny hovoru, nebo přes osm dní v pohotovostním stavu.

Po rozevření jsou telefony Sagem my C-5w i Window 98 stejné. Včetně displeje známého už z modelu my X-5.

Sagem my C-5w by se měl na vybraných trzích začít prodávat od září za cenu do 8 000 Kč v jediném barevném provedení - stříbrném. Low-endové véčko netradičních tvarů ale není poslední novinkou, co si na nás Sagem letos připravil. Následovat bude model my C-6, který nabídne také především styl. Ještě do konce roku by také měl přijít low-end s černobýlím displejem my X-1, nový model střední třídy s barevným displejem my X-4 a na závěr roku plně vybavené a taktéž netradičně pojaté véčko my X-8. Na to si budeme muset ale nejspíš počkat až na začátek roku následujícího.

O druhé dnešní novince Sagemu, modelu C-6, se dočtete v tomto článku