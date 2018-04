Sagem my C-4: vysouvací stylovka za korunu (preview)

Sagem se před lety vytratil z nabídek našich operátorů. Nyní se tam vrací a to hned s velmi zajímavým telefonem za výhodnou cenu. Sagem my C-4 bude dostupný v průběhu září u T-Mobile a to jak mezi dotovanými telefony, tak i v nabídce předplacených sad. V obou případech bude patřit mezi nejlevnější mobily, přitom se jedná o stylový telefon s bohatou výbavou. Jako dotovaný bude stát pouhou jednu korunu, ke které ale bude nutné přičíst aktivační poplatek. Možná je tedy zajímavější jeho cena v předplacené sadě Twist, kde bude stát 3 799 Kč. Stane se tak čtvrtým nejlevnějším telefonem v předplacených sadách T-Mobile.

Další vysouvací mobil na trhu

Model my C-4 převzal Sagem od svého čínského partnera, společnosti Bird. Jelikož ale Sagem Birdu dodává vnitřní součásti telefonů, je menu přístroje a i jeho ovládání velmi podobné a často i stejné jako u jiných modelů výrobce. Sagem my C-4 je telefon vysouvací koncepce, která je stále populárnější. V posledních dnech se na našem trhu začaly prodávat dva další mobily této koncepce, Samsung E800/820 a Siemens SL65. Oba ale patří do úplně jiné cenové relace než nový Sagem.

Stříbrno-červený

Sagem my C-4 se bude dodávat v jediném barevném provedení - stříbrno-červeném. Stříbrný je předek horní části a celá alfanumerická klávesnice. Červený, respektive metalicky červený, je celý zbytek telefonu, vyjma antény, která je černá se stříbrnou čepičkou. Zpracování telefonu je perfektní, pouze vysouvací mechanismus jde trochu ztuha. Telefon ale drží jak v otevřeném tak zavřeném stavu a obě části proti sobě nemají žádnou vůli. Pochválit můžeme i použité materiály. Sice je hned na první pohled patrné, že je celý telefon plastový, ale v této cenové kategorii ani nic jiného očekávat nelze.

Klávesnice dole, klávesnice nahoře

Telefon lze ovládat jak v zavřeném, tak otevřeném stavu. Zámek klávesnice je pak automatický, s možností nastavení prodlevy. Na horní části telefonu jsou všechny funkční klávesy, na spodní pak kompletní alfanumerická klávesnice. Ta nabízí poměrně velké klávesy, na kterých se docela dobře píše. Trochu horší je to s funkčními tlačítky, která jsou poměrně tuhá a málo vyprofilovaná. Nevýhodou je i absence potvrzovací klávesy uprostřed ovládacího kříže. Přes tuto kritiku se telefon ovládá poměrně pohodlně.

Výborný displej

Barevný displej telefonu je pasivní, tedy alespoň tak to tvrdí výrobce. Když jej ale vyzkoušíte, budete si myslet, že se jedná o displej aktivní. Displej je totiž velmi dobrý, má výborný jas i kontrast a i sytost barev je velmi dobrá. Displej je poměrně jemný, je ale i docela malý. Jeho úhlopříčka je 38 milimetrů a na telefon by se vešel displej větší. Rozlišení displeje je 128 x 128 obrazových bodů a displej dokáže zobrazit 65 000 barev. Na displej se vejde až osm řádek textu, pro práci jich ale je k dispozici většinou jen pět.

GPRS a modem

Výbava nového Sagemu je docela bohatá. Telefon sice nemá integrovaný fotoaparát, ale jinak v jeho výbavě nic podstatného nechybí. GPRS je třídy 10 a telefon má vestavěný hardwarový modem. Pro spojení s počítačem chybí jak Bluetooth, tak infraport, k dispozici ale bude datový kabel USB a i synchronizační software. V této chvíli ale nevíme, zda se oboje bude s telefonem dodávat, nebo jestli se bude jednat jen o příslušenství.

Slušně velká paměť

Telefon podporuje všechny typy textových zpráv: SMS, EMS i MMS. V případě SMS je k dispozici prediktivní slovník T9, který v případě češtiny sice na displeji píše s diakritikou, ale zprávu odesílá bez ní. A to je dobrá zpráva pro všechny příznivce textových zpráv. V telefonu najdete doručenky, telefon při psaní odpočítává znaky a ukazuje i jakou zprávu již píšete. Do paměti telefonu se vejde 100 SMS a v případě MMS je k dispozici sdílená paměť přístroje, která má kapacitu přibližně 4,5 MB. Její volná část záleží i na množství uložených obrázků, melodií a kontaktů.

Další výbava

Ke každému kontaktu lze přiřadit několik čísel, e-mail, poznámku a i fotografii. Kontakty pak lze třídit do šesti skupin volajících. Ke kontaktu pak lze přiřadit i fotografii, která se zobazí při příchozím hovoru. V novém Sagemu najdeme i Javu MIDP 2.0, širokou paletu běžných kancelářských aplikací jako je budík, kalendář, kalkulačka, nebo hlasový zápisník. Vyzváněcí melodie jsou polyfonní a telefon má i hlasité handsfree.

Velmi výhodná cena

Sagem my C-4 je atraktivní mobil s bohatou výbavou a velmi příznivou cenou. K v nadpisu uvedené jedné koruně u dotovaného telefonu je nutné přičíst aktivační poplatek. I tak se ale s dotovanou cenou nový Sagem zařadil mezi mnohem hůře vybavené telefony. I doprodávaná Nokia 3510i stojí jako dotovaná 499 Kč (všechny ceny včetně DPH). Pro mnoho zájemců bude zajímavější nový Sagem v předplacené sadě Twist, kde bude stát 3 799 Kč a to včetně DPH. I to je velmi výhodná cena a to nejen s ohledem na výbavu telefonu, ale i jeho styl a provedení. Původní odhady ceny se přitom pohybovaly v rozmezí pěti až šesti tisíc korun. Recenzi Sagemu my C-4 vám přineseme, jakmile budeme mít k dispozici prodejní verzi telefonu.