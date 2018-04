Sagem my C-4 - vysouvací stylovka pod 4000 Kč (recenze)

Operátor T-Mobile po dlouhé době do své nabídky zařadil telefon značky Sagem. Nový model my C-4 sice bude v nabídce operátora patřit mezi nejlevnější telefony, jinak ale patří mezi stylové mobily a může se pochlubit i vcelku bohatou výbavou. V předplacené sadě Twist bude nový Sagem stát 3 799 Kč, jako dotovaný bude stát pouhou korunu. To je v obou případech velmi atraktivní nabídka, ve stejných cenových relacích najdeme v nabídce T-Mobile většinou jen nejjednodušší mobily. Telefon bude v prodeji v průběhu měsíce září.

Sagem my C-4 se odlišuje od ostatních telefonů výrobce i zcela novým pojetí menu, které padá na vrub spoluprací s čínským výrobcem Bird, který telefon také prodává pod vlastní značkou. Je pravděpodobné že se s novým pojetím setkáme i u dalších nových telefonů Sagem. Sagem s Birdem spolupracuje dlouhodobě a jak se zdá, jedná se o spolupráci úspěšnou.

Vzhled - francouzsko-čínská stylovka

Vzhled nového Sagemu je poplatný jeho vysouvací koncepci. Přesto se od svých konkurentů v segmentu vysouvacích telefonů vymyká svými podlouhlými oblými tvary. Linii telefonu pouze narušuje anténa, která není integrována do těla telefonu. Za pozornost stojí i barevné provedení nového stylového Sagemu, který se bude dodávat výhradně v červeno-stříbrné kombinaci.

Barevné provedení doplňuje černě orámované okolí displeje s logem výrobce pod displejem a s logem operátora nad ním. Na vrchu telefonu se nachází otvor na provlečení poutka. Zejména v zavřeném stavu vyniknou oblé linie telefonu, které po rozevření trochu narušuje alfanumerická klávesnice s hranatými klávesami. Rozměry Sagemu my C-4 v zavřeném stavu jsou 89,7 x 44,5 x 22,9 milimetru. Telefon je tedy téměř stejně velký jako známý Siemens SL55, pouze je o osm milimetrů vyšší. K výšce telefonu je také nutné připočítat anténu, která na rozdíl od německého konkurenta není integrována do těla telefonu. Hmotnost novinky z Francie je 92 gramů.

Displej - nejlepší pasivní displej na trhu?

Sagem my C-4 má pasivní (CSTN) displej s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů, který dokáže zobrazit až 65 536 barev. Displej je poměrně malý, má velikost 28 x 28 milimetrů, ale při svém rozlišení nabízí velmi jemný rastr. Přestože se jedná o pasivní displej, jsou jeho zobrazovací schopnosti velmi dobré. I na přímém slunečním světle je velmi dobře čitelný a nabízí kvalitní zobrazení barev. Bez nadsázky lze displej nového Sagemu označit za jeden z nejlepších pasivních barevných displejů na trhu.

Na displeji lze aktivovat některé ze čtyř barevných témat, které mimo barevného zobrazení mění i podklad pod jednotlivými položkami menu. Jelikož je telefon výhradně určen pro operátora T-Mobile, je v nabídce i barevné téma tohoto operátora v tradičním růžovo-bílém provedení. Na úvodním displeji v pohotovostním stavu je možné deaktivovat logo operátora, stejně jako nastavit kontrast displeje. Na displej se při standardním nastavení velikosti fontu písma vejdou při psaní textových zpráv čtyři řádky.

Baterie - průměrná výdrž

Nový stylový Sagem používá baterii typu Li-Ion s kapacitou 580 mAh. Výrobcem udávané hodnoty výdrže zatím nejsou k dispozici. V našem testu vydržel Sagem my C-4 bez vypínání na noc a při přibližně půl hodinovém volání okolo čtyř dnů v pohotovostním režimu.

SIM karta má v telefonu poměrně nezvyklé místo.

Ovládání - tradiční vzhled menu

Sagem my C-4 nemá žádný ovládací prvek na bocích telefonu. Všechny ovládací prvky jsou umístěné na čele telefonu, respektive jsou k dispozici po jeho vysunutí. Ovládací prvky nového Sagemu v zavřeném stavu tvoří čtyřsměrná navigační klávesa bez potvrzovací funkce a dvě kontextové klávesy, dále klávesy pro příjem a ukončení hovoru a tlačítko pro přímý přístup na Wap. Jednotlivé funkční klávesy jsou rozmístěné do půlkruhu okolo navigační klávesy, což podle našeho názoru pomáhá k dobré ovladatelnosti. Po vysunutí spodní části telefonu je k dispozici alfanumerická klávesnice s jasným bleděmodrým podsvícením, která má optimální rozmístění a zdvih kláves.

Nový stylový Sagem my C-4 využívá v modelové rodině výrobce zcela nové seřazení menu. Menu vychází z menu staršího modelu my X-6. V telefonu tedy nenajdeme maticové menu 3 x 3 ikony známé z nových modelů my X5-2 a my X-7. Úvodní obrazovka nabízí známé zvolení vybraných položek pomocí kontextových kláves.

Klávesnice nového Sagemu nabízí dobré rozložení, velikost a zdvih kláves.

Stiskem navigační klávesy vzhůru se vstupuje do složky zprávy, stiskem dolů do složky kontakty. Pohyb v menu je vertikální s potvrzením vstupu levou kontextovou klávesou a opuštěním pravou. Všechny položky v menu jsou doprovázeny animovanou ikonou. Oproti modelu my X-6 jsou jednotlivé položky menu jinak seřazené.

Telefonování - vyzváněcí melodie o třídu lepší

Kapacita telefonního seznamu nového stylového Sagemu je omezena pouze celkovou sdílenou pamětí telefonu, která má kapacitu přes 4,5 MB. K jednotlivému kontaktu je možné přiřadit příjmení, jméno, tři telefonní čísla, e-mailovou adresu, jméno zaměstnavatele a přiřadit obrázek nebo fotografii, která se zobrazí když dotyčný zavolá. Nechybí také možnost zapsání poznámky. Specifickou vyzváněcí melodii k jednotlivým kontaktům přiřadit nelze. Kontakty je pak možné řadit do skupin volajících, kterých je celkem 15 z toho devět přednastavených, u každé s možností vlastní editace. Ke skupinám je možné přiřadit vedle specifické melodie a názvu také ikonu a možnost nastavení vibrací. Když jsme u vyzvánění, nelze opomenout jeho kvalitu, kterou jsme u mobilů Sagem ještě neslyšeli. Nový Sagem my C-4 totiž nabízí šedesátičtyřhlasé polyfonické vyzvánění ve formátech MIDI, AMR a WAV. Některé melodie se neliší od melodií v ostatních modelech výrobce (to platí i o jejich kvalitě), většina je však zcela nových a s průměrnou kvalitou v předešlých modelech je nelze srovnávat.

Do telefonu lze donahrát nové melodie pomocí datového kabelu nebo přes Wap. Novou melodii je možné nahrát také pomocí vestavěného rekordéru - hlasového záznamníku. V telefonním seznamu je možné vyhledávat pouze podle prvního písmena, což není příliš praktické. Kontakty ze SIM karty a z paměti telefonu se zobrazují současně. Telefon disponuje aktivním otvíráním, kdy je možné hovory přijímat a ukončovat vysunutím a zasunutím telefonu. Obě funkce je možné ale i deaktivovat. Podle specifikace výrobce by v telefonu neměl chybět hlasitý odposlech. V menu telefonu však tato položka chybí. Je pouze možné hlasitost zvýšit nad standardní nabídku. Hlasitost však není příliš vysoká.

Nový Sagem my C-4 je vyšší než známý Siemens SL55. Ostatní rozměry jsou podobné.

Zprávy - malý font, velký font

Při psaní i čtení textových zpráv se na displej nového Sagemu vejdou standardně čtyři řádky textu. Písmo je však možné zmenšit vypnutím takzvané lupy. Potom se na displej vejde řádků pět. Při psaní je také možné zvolit jiný formát písma a text různě formátovat. Při zvolení velkého fontu se na displej vejdou tři řádky opravdu velkého písma, se kterým by neměli mít potíže ani uživatelé se slabším zrakem. Písmo je také možné zmenšit. Pak se na displej vejde šest řádků velmi drobného písma. Jelikož telefon podporuje formát EMS, je možné do textové zprávy vkládat jednoduché animace, obrázky nebo melodie. Do textové zprávy je také možné vložit kontakt z telefonního seznamu nebo událost z kalendáře. Telefon pro pohodlné psaní nabízí vkládání textu T9 a disponuje také slovníkem pro nová slova. Textové zprávy se píší s diakritikou, odesílají se však bez ní. Nechybí doručenky.

Ačkoliv telefon nedisponuje fotoaparátem, podporuje multimediální zprávy MMS. Do zprávy MMS je možné, vedle přidání vlastní melodie nebo obrázku, také nahrát vlastní zvukovou složku. Do MMS zprávy je také možné vložit kontakt z telefonního seznamu a události z kalendáře. Multimediální zpráva může mít více stran (až 10) a celková velikost zprávy může dosahovat 100 Kb. Paměť nového Sagemu na textové i multimediální zprávy je omezena celkovou volnou sdílenou pamětí telefonu.

Data - na počítač jen s kabelem

Telefon nabízí datové přenosy GPRS třídy 10, které je možné využít pro Wap (1.2.1) nebo pro připojení na internet. Sagem my C-4 má vestavěný modem. Telefon však nemá infračervený port a k počítači je jej možné připojit pouze pomocí datového kabelu USB. Tuto možnost jsme však neměli možnost vyzkoušet, kabel jsme neměli k dispozici. Datový kabel pravděpodobně není součástí standardního balení. S jeho pořízením můžou nastat problémy, jelikož telefon má odlišný konektor, než ostatní modely výrobce.

Konektor nového Sagemu je jiný, než jaký používají ostatní modely výrobce.

Další funkce - zábava a práce

Ostatní funkce jsou v novém Sagemu rozděleny do dvou složek: Kalendář a My Media. Kalendář nabízí měsíční, týdenní a denní náhled. Události do kalendáře je možné přidávat v několika kategoriích: Schůzka, Schůze, Narozeniny, Událost, Prázdniny a Cesta. K některým kategorií událostí je možné přidat název, popis, datum, čas začátku, čas konce, nastavit budík a případně navolit opakování. Opakování může být každodenní, v každý pracovní den, každý víkend, každý týden, každých 14 dní, každý měsíc nebo roční. Budík může budit den před událostí, hodinu před událostí, půl hodiny nebo pět minut před událostí. Buzení je samozřejmě možné i v přesně zadaný čas.

Porovnání se Sagemem my X-6.

Sagem my C-4 Fotogalerii displejů naleznete zde

V menu My media jsou složky pro vlastní obrázky a melodie a složky pro hry a aplikace. Aplikace zahrnují úkolovník, kde je možné úkol zapsat nebo nahrát jako zvukovou poznámku, jednoduchou kalkulačku, převodník měn, budík a časovač. Do složky aplikace je možné stáhnout další Java aplikace. Úkoly v úkolovníku je možné řadit do jednotlivých kategorií. Jednotlivé úkoly je možné opatřit datem splnění a budíkem. Počet úkolů je omezen sdílenou pamětí telefonu. V telefonu jsou dvě předinstalované hry Java (MIDP 2.0), další se ukládají do složky Moje hry. První hra Bubble Trouble je variace na Tetris a druhá hra Gulo´s Tale je plošinovka známá i z ostatních modelů výrobce. Přes fyzicky malý displej je zobrazení a tedy i hratelnost her dobrá.

Sečteno podtrženo

Sagem my C-4 je povedený stylový telefon, který díky své ceně nemá na našem trhu konkurenci. Operátor T-Mobile, který telefon exkluzivně nabízí, jej má v nabídce za symbolickou korunu při upsání na dobu určitou, nebo jej nabízí v předplacené sadě za 3 799 Kč. Kdo se bojí všudypřítomných odkazů na služby poskytované operátorem, který telefon nabízí, nemusí mít strach. Telefon nabízí pouze přímý odkaz na T-zones, který je možné změnit a odkazy v multimediální složce telefonu (obrázky, melodie). Nechtěný vstup na Wap se dá lehce eliminovat. Jediné co operátora připomíná, je jeho logo nad displejem telefonu.

Konkurenční vysouvací telefony jsou mnohem dražší než nový Sagem. Nejblíže mu je již postarší Siemens SL55, který se ale i tak prodává dráž, než nový Sagem. Nový Siemens SL65 je třikrát dražší než Sagem a nový Samsung E800/E820 je ještě dražší. Oba tyto telefony jsou samozřejmě lépe vybavené, mají především integrovaný fotoaparát. U většiny funkcí s nimi ale nový Sagem překvapivě dokáže držet krok.