Sagem my C-4 - fotogalerie displejů

Sagem my C-4 má podobné schéma menu jako starší multimediální model my X-6. Novému modelu naopak chybí maticové hlavní menu s uspořádáním 3 x 3 ikony, které nabízí nové modely my X5-2 nebo my X-7. Další položky menu jsou řazeny vertikálně a jsou doprovázeny barevnou animovanou ikonou. Displej nového Sagemu je poměrně malý (28 x 28 milimetrů) a má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů. Displej je pasivní (CSTN) a dokáže zobrazit až 65 536 barev. Na to že je displej pasivní, je obraz velmi dobrý. Barvy jsou syté, dostatečný je o kontrast a jas. Displej Sagemu my C-4 patří mezi nejlepší pasivní barevné displeje na našem trhu.

Hlavní displej nového Sagemu nabízí, stejně jako ostatní modely výrobce, možnost přímého vstupu k vybraným položkám.

Ke kontaktu je možné přiřadit 3 telefonní čísla, e-mailovou adresu, jméno zaměstnavatele a poznámku. Nechybí možnost ke kontaktu připojit obrázek (fotografii), který se zobrazí při příchozím hovoru.

Zobrazení vytáčení a volání.

Psaní a editace textové zprávy. Editor multimediálních zpráv MMS, do kterých je možné přímo nahrát zvukovou poznámku.

Měsíční, týdenní a denní náhled kalendáře.

Editace a náhled na událost v kalendáři.

Zobrazení paměti telefonu, wapový prohlížeč a nahrávání vlastní melodie.

Vzhled menu je možné upravit nastavením barevných témat. Nechybí možnost nastavení kontrastu.

V telefonu je možné aktivovat úsporný režim, a vypnout podsvícení klávesnice. Pro kontextové klávesy v pohotovostním stavu je možné přiřadit různé vychozí funkce.

U nového Sagemu je možné aktivovat příjem hovoru vysunutím a ukončení hovoru zavřením telefonu. Telefon je možné připojit k počítači pouze pomocí datového kabelu.

V menu vlastních melodií a obrázků jsou odkazy na stažení přes Wap.

V telefonu jsou předinstalované dvě Java hry.

Další položky menu, jako je úkolovník, se nachází v menu My Media.

Úkoly je možné zapisovat, nebo nahrát jako zvukový záznam.

V telefonu nechybí jednoduchá kalkulačka, převodník měn, budík a odpočítávání.