Sagem my C-2 - nejlevnější barevné véčko (recenze)

Nové véčko od francouzského výrobce Sagem vzniklo ve spolupráci s čínskou společností Bird. V podstatě se jedná pouze o model Bird SC01, který se objevil jako první mobil výrobce prodávaný i pod značkou Sagem. Na telefonu ale jeho původ není vůbec vidět. Vzhled telefonu má daleko od některých asijských designových experimentů a uživatelské prostředí a menu telefonu je shodné s ostatními telefony Sagem. Zde je patrná uzká spolupráce Sagemu s Birdem. Nové véčko neoslní svojí výbavou, která nabízí pouze základní funkce, ale především svojí cenou. Jedná se totiž o nejlevnější véčko s barevným displejem na našem trhu. Navíc mnoho soupeřů na trhu nemá, většina véček je dražších a o těch s barevným displejem to platí dvojnásob.

Vzhled

Sagem my C-2 je elegantní véčko sympatických rozměrů. Tvůrci vsadili při jeho navrhování na módní hrany, které zjemňují oblé prolisy na vrchu telefonu. V zavřeném stavu na telefonu upoutá zrcátko na vrchu telefonu, na kterém je holografické logo výrobce a typové označení. Na bocích telefonu jsou umístěné dvě lišty, z nichž ta na levé straně má v sobě zakomponována navigační tlačítka. Na levé straně kloubu véčka je místo pro indikační vícebarevnou diodu. Na vrchu telefonu se nachází anténa, která by však mohla být o trochu menší a k její výrobě mohlo být použito hodnotnějších plastů. Sagem my C-2 se nabízí v jediné, krémově-stříbrné, barvě.

Po rozevření telefonu se naskýtá pohled na jasně modře podsvícenou klávesnici, která je opticky odlehčená prohyby a zakulacením v dolní části. Okolo displeje je opět použito zrcátko, stejné jako na vrchu telefonu a s holografickým logem výrobce.

Rozměry Sagemu my C-2 bez antény jsou 82 x 42 x 23 milimetrů, hmotnost je rovných 90 gramů. Objem je 79 centimetrů krychlových.

256 barev stačí

Sagem my C-2 používá stejný displej jako všechny ostatní barevné Sagemy nižších řad. Jeho rozlišení je 101 x 80 obrazových bodů a dokáže zobrazit 256 barev. Displej je pasivní (CSTN), přesto se jedná o jeden z nejlepších displejů s podporou zobrazení 256 barev. Na displej se vejde až šest řádků, včetně kontextových ikon a stavového řádku. Při psaní textových zpráv se vejdou řádky tři, a to se zapnutou i vypnutou lupou (zvětšením). Na displej je možné ve formě tapety nebo spořiče ukládat předinstalované nebo stáhnuté obrázky ve formátech BMP, JPEG, GIF a PNG. Paměť pro tapety, spořiče a melodie má kapacitu 240 KB. Displej zobrazuje logo operátora, které není možné vypnout, a nabízí možnost zobrazení analogových nebo digitálních hodin. U displeje je možné v širokém rozsahu nastavovat kontrast. Displej nabízí také několik barevných témat prostředí.

Na displej v klidovém stavu je možné uložit některý s předinstalovaných obrázků. Další je možné stáhnout z wapu. Hodiny je možné nastavit v analogovém, nebo digitálním zobrazení. Zobrazení hodin je možné zcela vypnout, logo operátora však ne.

Při psaní textových zpráv je možné použít zvětšení (lupu). Bez použití zvětšení se na displej vejdou rovněž jen tři řádky - čtvrtý se zobrazí z poloviny a text je nutné domýšlet. Do textových zpráv EMS je možné vložit jednoduché animace, obrázky nebo melodie.

Styl a ztvárnění menu je stejné jako u ostatních mobilních telefonů Sagem nižších tříd. Jediný rozdíl je v možnosti nastavit příjmutí hovoru otevřením a ukončení hovoru zavřením telefonu.

V Sagemu my C-2 nechybí hra Čtverák, jejímž cílem je přesunout kostky ve správném pořadí.

Baterie

Nové véčko od Sagemu je vybavené baterií typu Li-Ion s kapacitou 700 mAh, se kterou by podle údajů výrobce měl telefon vydržet osm až 10 dní v pohotovostním stavu, nebo až tři hodiny hovoru. V našem testu nám telefon vydržel bez vypínání na noc šest dní.

Jelikož nové véčko není čistokrevný Sagem, ale převzatý výrobek od společnosti Bird, má jiný konektor na nabíjení. Standardně dodávaná cestovní nabíječka je proto také označena nálepkou, která upozorňuje, že je možné ji použít pouze pro tento telefon.

Trochu chaotické ovládání

U nového véčka od Sagemu nechybí dvě programovatelné kontextové klávesy, ke kterým je možné přiřadit v menu telefonu specifickou funkci, která se spouští jejich stiskem v klidovém stavu. Zbytek ovládání je ovšem poněkud krkolomný. Telefon má k ovládání určeno, vedle zmiňovaných dvou kontextových kláves, tlačítko jasně označené popiskem MENU a pod ním umístěné navigační tlačítko pro horizontální pohyb. Na levém boku jsou dvě tlačítka pro pohyb vertikálním směrem. Do menu telefonu se z hlavního displeje vstupuje buď stiskem klávesy MENU, nebo stiskem bočních kláves. První položkou po stisku jedné z těchto kláves je telefonní seznam. Tlačítko pro horizontální pohyb (na hlavní klávesnici) je v této době nefunkční. Po jednotlivých položkách menu se pohybujete pomocí klávesy MENU, a to jen směrem dolů. K pohybu oběma směry slouží boční tlačítka. Umístění navigačních kláves na levém boku bude asi více vyhovovat levákům, kteří je mohou ovládat palcem. Potvrzení se provádí klasicky pravým kontextovým tlačítkem, levé slouží k opuštění.

Telefonování

Telefonní seznam nového véčka od Sagemu pojme 300 jednopoložkových záznamů. Kontakty je možné přiřazovat do maximálně 15 skupin, z nichž šest je v telefonu přednastavených. Skupiny je možné libovolně pojmenovat a přiřadit k nim libovolnou ikonu a melodii nebo nastavit vibrační upozornění. V telefonním seznamu je možné vyhledávat pouze pomocí prvního písmene. Nastavit je možné přijetí hovoru otevřením telefonu a nabízí se také možnost nastavit ukončení hovoru zavřením telefonu.

Na hovor upozorní melodie ve formátech iMelody, Midi nebo Wave. Nejkvalitnější vyzvánění poskytují melodie ve formátu Wave, pro melodie Midi totiž telefon neposkytuje dostatečnou podporu jednotlivých hlasů v melodii. Sagem my C-2 disponuje hlasitým odposlechem. Nové véčko je duální - 900/1800 MHz.

Textové zprávy

Sagem my C-2 podporuje pouze zprávy SMS a EMS. Podpora multimediálních zpráv chybí. Při psaní textových zpráv se na displej vejdou tři řádky. Telefon nabízí také možnost použít lupu (zvětšení písma), i poté se na displej ale vejdou opět tři řádky textu. Textové zprávy je možné různě formátovat a upravovat (např. tučné písmo, zarovnání na střed atd.) a díky podpoře EMS je možné do zprávy vložit animaci, jednoduchý obrázek nebo melodii. Sagem my C-2 disponuje pamětí na 100 textových zpráv a nabízí slovník T9 s možností přidávat nová slova. Telefon podporuje psaní dlouhých textových zpráv, ale v průběhu psaní neukazuje ani počet napsaných nebo zbývajících znaků ani pořadí právě psané zprávy. O počtu zpráv je uživatel informován až po odeslání.

Další funkce

Další výbavu nového véčka od Sagemu obstarává Wap 1.2.1 bez datové podpory GPRS. Při prohlížení wapových stránek se na displej vejde pět řádků, s použitím lupy čtyři. Dále nechybí jedna vestavěná hra, která se jmenuje čtverák a je známá i z ostatních modelů Sagemu. Hra nabízí čtyři úrovně o 9, 16 nebo 25 polích, které je nutné seřadit ve správném pořadí. Čtvrtá úroveň nabízí grafický obrázek. Telefon nedisponuje Javou ani herním systémem Ex-En, a tak se další hry do telefonu nedají nahrát.

Srovnání se Sagemem my C-5.

Dále nechybí jednoduchá kalkulačka s převodníkem měn, budík, který budí opakovaně a i při vypnutém telefonu, a stopky. Záhadná je položka Data, která nabízí nastavení rychlosti při připojení k osobnímu počítači. Zmínka o ní je i v českém manuálu. Telefon totiž tuto funkci podle specifikace nenabízí a vzhledem k jinému konektoru je otázkou, zda bude možné datový kabel zakoupit. Infraport v telefonu chybí.

Srovnaní nového véčka od Sagemu se Samsungem SGH-E100.

Sečteno a podtrženo

Sagem my C-2 je pohledné véčko se základní výbavou, které uspokojí méně náročné zákazníky. Dojem kazí krkolomné ovládání a absence některých maličkostí, které by měly být dnes samozřejmostí. Plusem je cena, elegantní vzhled a dobře čitelný displej. Oficiální distribuční cena nového véčka Sagem my C-2, které se již na našem trhu prodává, je necelých 4 500 Kč včetně DPH. Někteří prodejci nový Sagem nabízejí i levněji. Konkurence v této cenové hladině a třídě recenzovaného telefonu chybí. V současnosti se za podobné peníze (za cenu pod 5 000 Kč) nabízí pouze Philips 330, který však má černobílý displej. V budoucnu by novému Sagemu měla dělat konkurenci Motorola V150.