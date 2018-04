Sagem my C-2 - low-endové barevné véčko

Nové véčko vzešlo ze spolupráce francouzského Sagemu a čínské společnosti Bird. Jedná se vlastně o převzatý model Bird SC01. Na rozdíl od jiné nedávno uvedené novinky Sagemu, modelu my C-5w, je my C-2 véčko klasické koncepce a tvarů. Svojí výbavou se řadí mezi véčka nejnižší třídy, co dokazuje i absence druhého venkovního displeje na vrchu telefonu.

V zavřeném stavu se může novinka od Sagemu s rozměry 82 x 42 x 23 milimetrů, pochlubit elegantními tvary. Po rozevření na nás čeká dobře známý displej s rozlišením 101 x 80 obrazových bodů a podporou 256 barev. Tento displej začal Sagem poprvé montovat do svého modelu my X-5 a vejde se na něj až šest řádků textu. Na něj je možné tradičně umístit vlastní obrázky, nebo si stáhnout nový spořič. To je možné díky Wapovému prohlížeči, kterým nový Sagem disponuje. Další výbava zahrnuje textové zprávy SMS a EMS, hlasitý odposlech a polyfonní vyzvánění s možností nahrání vlastní melodie. Ovšem to půjde pouze pomocí Wapu, případně datového kabelu - nový Sagem my C-2 nemá infraport. V novém véčku také nechybí jedna vestavěná hra, další je možné do telefonu nahrát. Hry jsou dodávané společností in-fusio a jsou tedy ve standardu Ex-En. Hmotnost novinky se standardní baterií, zatím neznámého typu i kapacity, je rovných 90 gramů. S touto baterií nový Sagem vydrží tři hodiny hovoru nebo osm až deset dní na příjmu.

Cenu, ani to, zda se bude toto nové véčko Sagemu u nás prodávat, zatím nevíme. V každém případě by právě elegantní vzhled a především nízká cena měla být hlavním trumfem nového modelu. Na něj však už čeká konkurence, v čele s novou Motorolou V150.