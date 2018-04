Sagem MY 3088: francouzská elegance v krabičce (recenze)

Mobilní telefony značky Sagem nemají v našich krajích příliš dobrou reputaci. Přestože se již několik let u nás přístroje tohoto fancouzského výrobce v podstatě neprodávají, především na západ od našich hranic jsou mobilní telefony Sagemu stále v nabídkách mobilních operátorů i prodejců mobilních telefonů. A nejedná se o žádná ořezávátka, ale o skutečně konkurenceschopné mobilní přístroje.

Vzhled

Testovaný Sagem MY 3088 je telefon véčkové koncepce. Již na první pohled zaujme tento přístroj svojí hranatostí. Je doslova krabičkoidní a nebýt poměrně dlouhého klacíku externí antény, byl by dojem kvádru dokonalý. Snad jediným zaobleným útvarem je kromě samotného kloubu horní částí telefonu pouze nízký lem okolo malého stavového displeje.

Kromě něj jsou na přední straně pouze dva výřezy pro zvonítko. Na levém boku telefonu je dvousměrné kurzorové tlačítko a úplně nahoře je stavová dioda, která vás svým blikáním upozorňuje na nejzákladnější stavy: pokud má telefon signál, bliká v několikasekundových intervalech zelenou barvou. Naopak pokud baterie mobilu již slábne, změní se barva v červenou. Pamatuji doby, kdy byly blikající diodkou vybaveny snad všechny mobilní telefony, a je škoda, že od jejího použití výrobci stále častěji upouštějí.

Na spodní straně je konektor pro dodávanou hands-free sadu a pro připojení nabíječky. Zapomeňte tedy na možnost připojení datového kabelu či dalšího příslušenství. Na horní straně telefonu najdete ouško pro snadné upevnění stále více modní šňůrky na krk. Celou zajdní stěnu telefonu tvoří baterie, pod kterou najdete slot pro malou SIM kartu. SIM karta se proti vypadnutí zajišťuje malinkým plíškem, který v našich očích nevzbuzoval příliš důvěry.



Po otevření telefonu získáte přístup k samotné klávesnici mobilního telefonu. Tlačítka jsou hodně velká s dostatečnými rozestupy - dalo by se tedy předpokládat, že psaní textu bude radostí. Není však všechno zlato, co se třpytí. Klávesnice Sagemu MY 3088 totiž ztrácí hodně na použitelnosti zapuštěním tlačítek na úroveň okolního povrchu, tudíž na klávesnici bez neustálé kontroly prstu zrakem mnoho nenapíšete. Chybí zde dokonce obligátní hmatová značka na tlačítku s pětkou.



Pod displejem najdete dvě softwarová tlačítka, jejichž funkce se v průběhu práce s telefonem mění, přičemž ta aktuální je napsána ve spodním řádku displeje. Prostřední tlačítko má napevno přednastavenu funkci spuštění wapového prohlížeče. Potvrzení a odmítnutí hovoru se provádí dvojicí tlačítek se stylizovaným zeleným a červeným sluchátkem, potvrzení či zrušení volby menu provedete tlačítky OK a C. Všechny klávesy i oba displeje jsou podsvíceny světle zelenou barvou.



Displej

Vnější displej je grafický a nabízí dostatečné rozlišení. Kromě informací o síle signálu a úrovni nabití baterie zobrazuje pouze akutální infomace, jako je čas a datum, počet nepřečtených textových zpráv a počet zmeškaných hovorů. Při příchozím hovoru jste informováni o jménu či telefonním čísle toho, kdo vám právě volá. Bohužel nelze vnější displej použít pro zběžné pročtení příchozí zprávy a jste tak nuceni celý telefon otevírat.





Podsvícení displeje i klávesnice je dostačující.



Vnitřní displej je již o poznání větší; nabízí také větší rozlišení. Stejně jako menší zobrazovač vnější nepodporuje ani vnitřní displej zobrazení více odstínů šedé barvy. Připsány k dobru však oběma budiž velmi dobrý kontrast i čitelnost.

Baterie

Lithium Iontová baterie blíže nezjištěné kapacity (některé zdroje hovoří o 750 mAh) dokáže udržet telefon při životě až 250 hodin v pohotovostním režimu nebo zvládnout až sto dvacet minut telefonního hovoru. Při praktickém používání vydržel telefon při občasném volání a posílání několika textovek denně asi půl týdne bez zásuvky. Nabití baterie na plnou kapacitu trvá přikládanou cestovní nabíječkou asi dvě hodiny.



Ovládání

Ovládání tohoto mobilního telefonu je mírně zmatečné. Přestože menu telefonu je uspořádáno velmi přehledně, samotné ovládání je velmi nezvyklé a nesourodé. Budete-li chtít proniknout do tajů ovládání Sagemu MY 3088, budete mu muset obětovat poměrně hodně svého času.











Do hlavního menu telefonu vstoupíte (poněkud nelogicky) stisknutím bočního kurzorového tlačítka. Tímto tlačítkem se také v menu pohybujete, volbu položek provedete stisknutím tlačítka OK na hlavní klávesnici. Ačkoli se vám nyní zdá tento postup jednoduchý, v praxi si na něj budete dlouho zvykat. Poměrně dlouhou dobu se totiž budete instinktivně snažit vcházet do menu prostředním tlačítkem pod displejem, které spouští pouze wapový prohlížeč.



Vstoupíte-li úspěšně do menu, nemáte stále ještě vyhráno. Určité funkce totiž nelze potvrdit OK tlačítkem, ale pouze softwarovou klávesou pod displejem. Musíte být zkrátka stále ve střehu. Na ovladatelnosti také nepřidá absence naší mateřštiny.

Telefonování

Kvalita hlasového hovoru je na velmi dobré úrovni a kvalita příliš neklesá ani při evidentně slabém signálu mobilní sítě. Pro vytáčení telefonních čísel můžete použít také vnitřního telefonního seznamu, jehož kapacita je dvě stovky jednopoložkových záznamů. V samotném přehledu kontaktů se mísí čísla z vnitřního seznamu s čísly uloženými na SIM kartě, což významně urychluje výběr toho správného čísla.







Položkám ve vnitřním telefonním seznamu lze připřadit skupinu a příchozí volání lze podle toho také filtrovat. Jednotlivým skupinám lze také přiřazovat odlišná vyzvánění. Mobilní telefon nabízí třicet jednohlasých melodií a místo pro pět melodií vlastních.

SMS zprávy

Textové zprávy se na Sagemu MY 3088 kvůli zapuštěné klávesnici nepíší příliš pohodlně. Telefon obsahuje slovník umožňující prediktivní zadávání textu s využitím technologie T9, který není pro našince příliš použitelný. Ve výčtu jazyků podporovaných tímto mobilem totiž češtinu ani slovenštinu nenajdete, tudíž se budete muset spokojit s běžným (a patřičně pomalým) vyťukáváním textové zprávy.







Díky titěrnému fontu můžete celou textovou zprávu zobrazit na displej telefonu a vyhnout se tak nutnosti s textem rolovat. Text je tak zobrazen na sedmi řádcích. Máte-li horší zrak, můžete aktivací funkce zoom zvětšit text, který tak bude zobrazen na čtyřech řádcích. Samozřejmostí je možnost vyžádání doručenky, zamrzí naopak podpora alespoň pro EMS rozšíření běžných textovek.







V Sagemu můžete přímo v paměti telefonu uchovávat až sto textových zpráv. Zprávy jsou primárně ukládány přímo do vnitřní paměti, kde je lze také dávkově mazat. Mobilní telefon dokáže ukázat přehled toho, kolik paměti je ještě volných.

Data, WAP

Datové funkce tento telefon nenabízí, spokojit se budete muset pouze s wapovým prohlížečem zobrazujícím stránky poměrně drobounkým písmem na šesti řádcích. Sagem podporuje WAP ve verzi 1.2 a jako nosič dat se využívá běžného vytáčeného připojení. Rychlost wapování pouhých 9,6 kb/s není příliš vysoká a absence GPRS dat skutečně zamrzí. Vždyť i ty nejlevnější současné mobily již paketová data zvládají.

Další funkce

Picture Puzzle - v několika úrovních máte za úkol seskládat obrázek rozbitý do malých čtverečků.

- v několika úrovních máte za úkol seskládat obrázek rozbitý do malých čtverečků. Mini-golf - na několika jamkách můžete dokázat své golfové umění.

- na několika jamkách můžete dokázat své golfové umění. MegaBox Conquest - vaším úkolem je přehradit raketce cestu.

Jaký je?

Dalších funkcí již příliš mnoho nenajdeme. Kromě kalkulačky, budíku (umí opakované buzení!) a časovače zbylo v mobilu pouze místo pro tři hry.

Mobilní telefon Sagem MY 3088 je vzhledově určitě zajímavý přístroj, který má velkou šanci najít si svou skupinu uživatelů. Hodně zamrzí absence naší mateřštiny i nepříliš povedená tlačítka hlavní klávesnice. Přesto přeze všechno je tento Sagem mobilem, který stojí za to používat.



Základní informace



Mobilní telefon Sagem MY3088

Cena: 6 746 korun



Sítě: GSM Dual Band

Váha (v gramech): 85

Rozměry (VxŠxH): 76x45x22

Barva: silver

Displej: fullgrafic 96x64 pixel

Paměť: 100 SMS/ 200 Contacts

Baterie: Li-Ion

Hovorový čas (v hod.): 2

Pohotovostní doba (v hod.): 250

Hovory: Ano

Konferenční hovory: Ano

Vibrační vyzvánění: Ano

Kalkulačka: Ano

Budík: Ano

SMS: Ano

GPRS: Ne

HSCSD: Ne

IrDA: Ne

Bluetooth: Ne

WAP: Ano