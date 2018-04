Sagem MW X1 – další mobil pro drsňáky (preview)

Sagem nezůstává ve výrobě mobilních telefonů pozadu v žádné oblasti. Nejprve začal implementovat do svých výrobků WAPové prohlížeče, poté představil telefony podporující technologii GPRS (MW 979 GPRS, MW 959 GPRS) a nyní na trh přináší přístroj z kategorie odolných telefonů (outdoorů).

Outdoorových telefonů je na světě zatím jen málo. Takové těžkooděnce dnes vyrábí pouze Ericsson (R310s), Siemens (M35i) a Nokia (6250). Proto je zajímavým momentem to, že se do výroby těchto voděvzdorných, prachuvzdorných a nárazuvzdorných telefonů pustil výrobce low-endových přístrojů - Sagem. Činí tak prostřednictvím nového modelu MW X1.

Vzhled

Sagem MW X1 má rozměry 140 x 57 x 20 milimetrů a váží 180 gramů. Tyto parametry se od ostatních outdoorových telefonů příliš neliší. Tvarem se velmi podobá Sagemu MC 920 a pokud se na něj podíváte, nemůžete se zmýlit. Je to klasický Sagem tak, jak jsme na něj zvyklí. Barevné provedení nápadně kopíruje Siemens M35i ve žluté.

Telefon je vyzbrojen tuhým plastem s gumovým těsněním lemujícím obvod telefonu. Guma chrání přístroj před vniknutím vody a prachu. Stejně tak pogumovaná jsou tlačítka telefonu. Další novinkou je integrovaná anténa.

Funkce

Telefon je duální, podporuje technologii EFR, SIMtoolkit tedy i GSM banking. WAP začal Sagem implementovat do svých přístrojů teprve nedávno, ale s největší pravděpodobností hodlá tuto technologii implementovat do všech nových mobilů. V Sagemu MW X1 je vestavěn WAPový prohlížeč 1.1.

Další funkce telefonu

vibrace

vestavěné handsfree

prediktivní psaní T9

vestavěné svítidlo (!)

vestavěný teploměr

barometr

hodiny, budík, stopky

Baterie a výdrž

Telefon je dodáván se standardní NiMH baterií 800 mAh, u které výrobce uvádí pohotovostní dobu 300 hodin a 150 minut hovoru. Do telefonu můžete ale vložit i vysokokapacitní NiMH baterii 2 300 mAh, se kterou telefon vydrží až 600 hodin pohotovostní doby a 200 minut hovoru. Hmotnost celého telefonu se tak ale zvýší o celých 38 gramů, tedy na 218 gramů a šířka telefonu se s výkonější baterií zvětší o 5 milimetrů, tedy na 25 milimetrů.

Telefon je prozatím dostupný pouze na asijském trhu, ale víme, že by se časem měl objevit i u nás. Sagemu patří obdiv za to, že se pustil do výroby telefonu outdoorové kategorie. Taková výroba totiž není vůbec jednoduchá, je k ní potřeba speciálních plastů, které nejsou vždy jednoduše dostupné (vzpomeňme Siemens M35i).

Na druhou stranu spousta uživatelů v České republice pojmula vůči telefonům této značky velkou nedůvěru, takže má co napravovat. Možná je ale na čase dát Sagemům novou šanci.