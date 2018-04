Sagem MW 939 – přesvědčí vás? (preview)

Fancouzská firma Sagem přichází se svým novým modelem mobilního telefonu MW 939. Oproti jeho starším kolegům by měl být funkcemi o příčku výše. Uvidíme, zda si již výrobce vyřešil problémy, které se v poslední době Sagemům lepily na paty a se nedokonalého firmware.

Při pohledu na nový Sagem nelze přehlédnout, že novinkou je odklápěcí aktivní flip. Po jeho vychýlení do maximální možné polohy můžete nechat MW 939 prostě stát na stole (nebo jinde) bez použití nejrůznějších stojanů. Rozměry 16,5x45,5x18,5 centimetrů a hmotnost 117 gramů nejsou u Sagemů ničím výjimečným, předchozí typy měly podobné parametry.

Změnu zaznamenáte při prozkoumání zeleně podsvíceného, plně grafického displeje. S osmi řádky textu, kterými disponuje, se již dá velmi slušně pracovat. Tuto přednost oceníte zejména při listování ve WAPových stránkách a při pročítání SMS zpráv.

Umístění pogumovaných kláves pod displejem je téměř shodné s předchozími typy RC922, MC922, MC920, MW936. I tady jsou na jedné velké klávese umístěna směrová tlačítka (nahoru, dolů) a funkční klávesy OK a C (korekční tlačítko). Po levé a pravé straně jí dělají společnost tlačítka ve tvaru závorek, která plní funkci přijímání a pokládání telefonních hovorů. Čím Sagem vyniká, je klávesa pro přímý vstup do WAPu. Je umístěna pod displejem a označena zavináčem.

Vestavěné handsfree a vibrace si Sagem dávno osvojil, a tak se s těmito funcemi se setkáme i u MW939. Zásobárna krátkých textových zpráv v telefonu na 10 záznamů již také není novinkou, ale jistě uvítáte telefonní seznam s možností uložit 100 telefonních čísel.

Na výběr dostanete ze 40 vyzváněcích tónů, které můžete přiřadit jednotlivým skupinám volajících.

Se standardní baterií přístroj vydrží dvě a třičtvrtě hodiny hovoru a 165 hodin pohotovostní doby.

Pokud se budete se Sagemem MW939 nudit, můžete si zahrát hry, což je další novinka.

Telefon je duální, podporuje technologie EFR i WAP, SIM toolkit i GSM banking. To co řadu z vás bude zřejmě zajímat nejvíce je podpora T9 v češtině. Jak jsme již jednou informovali, Sagem s příchodem nového modelu plánuje do prediktivního psaní český slovník. Pokud se mu to podaří, bude mít Sagem výhodu, která se jistě projeví na zájmu kupujících.