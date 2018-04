Sagem MW 936 zmizel po anglicku?

Je tomu necelý týden, kdy se na pultech prodejen objevil nový mobilní telefon MW 936 v Twistové sadě a nabídce dotovaných telefonů Paegas. Cenově lákavý low endový mobil přivábil potenciální zákazníky, kteří začali zkupovat sady a podepisovat smlouvy na prodejnách s mobilní komunikací. Čtyři dny na to Radiomobil a.s. oznámil s okamžitou platností ukončení distribuce a prodeje tohoto přístroje.

Sagem MW 936 - duální telefon s plně grafickým displejem, podporující GSM banking, toolkit i WAP. Vibrační vyzvánění, hlasitý odposlech plus klasické funkce, které se dnes implementují téměř do všech mobilních telefonů. Celkem lákavá nabídka, vezmeme-li v potaz i cenovou relaci, ve které se Sagem pohybuje. Na internetových stránkách Paegas se s informacemi o tomto telefonu nyní setkáme jen s poznámkou, že telefon již není v nabídce.

Stahování telefonu z trhu bylo zapříčiněno technickými problémy s tímto modelem, o kterých se v žádných oficiálních zprávách nedočtete. Podle uživatelů, kteří si ke své lítosti stačili telefon zakoupit, se jedná většinou o takové věci jako je zamrznutí přístroje nebo samovolné vypínání, podobně jako se s tím setkáváme u prototypů. Vzhledem k tomu, že se nejednalo pouze o ojedinělé případy, rozhodl se Radiomobil stáhnout Sagem MW 936 z prodeje a do své nabídky jej již nezařadit. Na druhou stranu víme, že se těchto telefonů do oběhu příliš nedostalo. Přesto, že se nejedná o stoprocentní poruchovost, byl Radiomobil vcelku pohotový a s modelem se již na jeho prodejnách nesetkáme. Zákazníci, kteří Sagem MW 936 nereklamovali, mají zřejmě to štěstí, že ruka náhodným výběrem zvolila správně a telefon je plně funkční. O to zajímavější je fakt, že majitel telefonu je vlastníkem vzácnosti, se kterou se nějaký čas na veřejnosti budeme vídat jen zřídka.

Podobné technické problémy provázely uvedení na trh i předchozí model Sagem MC 920. Zřejmě se nejednalo o poruchovost v takovém měřítku, protože telefon na trhu zůstal a zuby nehty se drží prodejců.

Těžko odhadovat, jaký dopad bude mít tato událost na samotný Sagem, každopádně došlo k chybě, která vedla až k tak radikálnímu řešení jako je právě stažení telefonu z trhu kvůli technickým problémům.