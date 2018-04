Sagem MW 3052 GPRS – Třetí do party (preview)

Sagem po nepříliš zdařilých telefonech „devítkové“ řady uvádí na trh nové modely, které spojuje čtyřčíselné označení začínající trojkou. Prvním uvedeným byl nejjednodušší model MW 3020, který je již několik týdnů k dostání v předplacených sadách některých západoevropských operátorů, stejně jako jeho sourozenec MW 3040. Dalším přístrojem v řadě je MW 3042, telefon střední třídy, jehož preview jsme vám přinesli minulý týden. Mezi novinky patří i komunikátor WA 3050, který by měl v blízké budoucnosti (po upgradu softwaru) umět i GPRS. Stejnou funkcí bude vybavena i dnes představobaná novinka, Sagem MW 3052, která však bude cenově daleko přístupnější než komunikátor WA 3050.

Model MW 3052, který by měl být dostupný na začátku letošního podzimu. MW 3052 vychází z telefonu MW 3042, kterému je nejen velmi podobný, ale přebírá i většinu z jeho funkcí. Hlavním rozdílem však bude podpora GPRS. V tomto případě tedy bude evidentně platit analogie s jeho předchůdcem - MW 959 GPRS, který je jinak velmi podobný s modelem MC 959 R.

Specifikace GPRS u Sagemu MW 3052 bude s největší pravděpodobností shodná s typem MW 959 GPRS. K dispozici budou 3 timesloty pro stahování a jeden pro vysílání dat, což znamená maximální rychlost stahování 57 kbps ve třídě Class B. Telefon bude umět všechny čtyři varianty kodovacího schématu, tedy CS1 až CS4. Na nový model telefonu se tato konfigurace nezdá příliš vysoká, ale i v současnosti je reálná rychlost ve většině GSM sítí výrazně pod maximální možnou hodnotou koncových terminálů. V praxi je třeba počítat s průměrnou rychlostí 30 kbps a v nejbližší době se nedá očekávat výrazné zvýšení této hodnoty. Na původně avizované rychlosti výrazně přesahující 100 kbps si zřejmě budeme muset ještě nějakou chvíli počkat a chyba zjevně nebude jen na straně výrobců terminálů. Sagem MW 3052 bude samozřejmě vybaven hardwarovým modemem a bude podporovat i faxové přenosy. Kde jsou rychlá data, tam nemůže chybět ani WAPový prohlížeč od firmy Phone.com ve standardu 1.1, ale s ohledem na datum uvedení na trh se konfigurace ještě může změnit na verzi 1.2. Otazník visí nad infračerveným portem. Informace z jednotlivých zdrojů se liší, ale jeho absence by srážela zařazení telefonu o kategorii níže, než kam by jej výrobce zjevně rád zařadil.

Vzhled telefonu se od základního modelu MW 3042 liší jen v detailech, jako je povrchová úprava, barevné provedení a potisk tlačítek. Nový střídmější a hranatější tvar telefonu přidal Sagemu na solidnosti, kterou však musí ještě potvrdit konečné provedení a použité materiály. Ve výbavě přístroje nebude chybět interní paměť na 100 telefonních čísel a 10 SMS zpráv jako u základního modelu a stejně tak nebudou zájemci o tento telefon ošizeni o tři hry, vibrační vyzvánění a 40 melodií. Telefon bude podporovat skupiny volajících, jejichž rozlišení napomůže právě dostatečný výběr vyzváněcích tónů, ale i vlastní skladatel. Kalkulačka a budík jsou v dnešní době již naprostou samozřejmostí. Tou se již stává i prediktivní vkládání textu T9 včetně podpory českého slovníku. Struktura menu s grafickými animacemi vychází z již prodávaného low-endu MW 3020 a stejně tak můžeme počítat s možností výměny předního panelu. Výdrž Li-Ion baterie zatím nebyla uvedena, ale neměla by se výrazně lišit od modelu MW 3042, který svému majiteli poskytne až 207 hodin provozu v pohotovostním režimu. Rozměry telefonu jsou 105 x 50 x 23 milimetrů a hmotnost by měla o pár gramů překročit hodnotu desetiny kilogramu, což je o málo více než u MW 3042.

Sagem se snaží dokázat, že patří ve vývoji a produkci telefonů s GPRS mezi světovou špičku. Této pozice se snažil dosáhnout již modelem MW 959 GPRS. Ten byl dlouhou dobu spolu s Motorolami P7389i a P260 jediným komerčně dostupným GPRS telefonem na trhu. Model MW 959 GPRS vycházel z modelu nesoucího označení MC 959 (R), ale právě bez dovětku GPRS - ani jeden nebyl nikdy na českém trhu oficiálně dostupný. Dalším bodem Sagemu v jeho GPRS kampani bude komunikátor WA 3050. Tento smartphone se již v některých zemích západní Evropy prodává, ale právě GPRS bude jeho součástí až po uvedení nové verze programového vybavení telefonu na konci letošního léta.

Třetí GPRS telefon od Sagemu s označením MW 3052 GPRS by se mohl stát jedním z prvních low-endových telefonů vybavených paketovým přenosem dat GPRS. Konkurovat mu budou s největší pravděpodobností například přístroje Motorola T 192 nebo Philips Fisio 318. Kdo z nich bude na trhu první, je otázka, na kterou najdeme odpověď s prvním spadaným listím letošního podzimu. Pokud se Sagemu podaří přesvědčit své zákazníky o výrazném zlepšení kvality svých telefonů, a to především po stránce softwarového vybavení, tak má před sebou MW 3052 zajisté světlou budoucnost. O úspěchu bude samozřejmě rozhodovat i cena, která by s trochou optimismu mohla tuto novinku zařadit i do některé z předplacených sad. Pak by se GPRS mohlo dočkat naplnění původních ambicí.