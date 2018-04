Sagem MW 3020 – francouzský stříbrňák za pár korun (recenze)

Společnost Sagem se rozhodla jít do nápravy vlastní reputace v našich zemích se vším všudy a snaží se přivést na trh přístroje, mezi kterými by si měl vybrat opravdu každý. Na stránkách internetových obchodů, případně ve výlohách těch kamenných, se můžete setkat s prvním Sagemem s barevným displejem, hlavním letošním francouzským produktem MY X-5, s véčkovým telefonem MY 3078 nebo s levným low-endovým modelem MW 3020, mimochodem posledním Sagemem se starým značením. Tento telefon na první pohled vypadá velmi robustně, jako by jeho designer zaspal dobu, ale dát na první dojem se ne vždy vyplácí. Za cenu do čtyř tisíc korun se nabízí telefon s velkým černobílým displejem, celkem dobrou klávesnicí, českou T9, zábavnými hrami, skladatelem melodií a výměnnými kryty.

Starý známý Sagem

Vzhled modelu MW 3020 nechá velmi vzpomenout na starší, nechvalně proslulé, telefony francouzského výrobce. Jeho tělo působí dosti robustně, vedle nabídky dnešních malých hubených telefonů s barevnými displeji evokuje tento model tak trochu návrat do mobilního pravěku. Dominantní je silná vnější anténa, velký displej a tradiční „sagemovská“ bílá klávesnice se dvěmi přednastavitelnými funkčními tlačítky. Přední kryt, u námi testovaného telefonu v barvě kovově stříbrné, je vyměnitelný, zadní je pevný a leskle černý. Výměnný kryt jde poměrně těžce sundat, což je ale spíše ke chloubě přístroje, protože jeho obal díky tomu nikterak nevrže, všechny části na sobě pevně sedí. Boky telefonu jsou v rovině funkčních tlačítek vmáčknuty do těla přístroje, díky čemuž se mobil nejen dobře drží, ale celému tvaru to přidává na zajímavosti.

Tlačítka telefonu mají poměrně značný rozestup, jsou na vrchní straně rovná a vespod kulatá. Klávesnice je vyrobena z měkčího druhu gumy než je obvyklé, pro navolení hledané funkce nebo čísla musíte klávesu silněji stisknout, ale pokud si na takové přitlačení zvyknete, nebude vám ovládání působit nejmenší problémy. Pro ovládání je k dispozici 18 kláves – 12 z nich je klasických numerických, nad nimi je tlačítko s červeným sluchátkem pro odmítnutí hovoru a vypnutí telefonu, vlevo pro přijmutí hovoru, zapnutí telefonu a aktivaci hlasitého odposlechu. Mezi těmito tlačítky je velká oválná směrová klávesa, kterou vstoupíte do menu a pohybujete se po něm. Těsně pod displejem jsou tři nejmenší tlačítka; dvě krajní slouží pro nastavení vlastní předvolby funkcí, prostředním se dostanete přímo do wapu. Telefon vám možná z fotografií připadá hodně veliký, ale - když vezmeme v potaz jeho rozměry (105 x 50 x 23 mm) a váhu 112 gramů - věřte, že jej snadno schováte do kapsy kalhot nebo saka.

Dvě barvy, vtipné spořiče

Displej je sice dvoubarevný, ale plně grafický a vejde se na něj až devět řádků textu. Písmena a znaky jsou černé, pozadí je šedo-zelené. Kontrast mezi písmeny a okolím je možné nastavit v menu Kontrast zobrazení.

Při prohlížení hlavního menu telefonu se pokaždé zobrazí jen jedna položka, totéž platí i o dalších fázích podnabídek. Každá položka má vedle názvu také několik grafických symbolů, takové obrázky jsou sice zajímavé, ale přehlednosti menu by spíše pomohlo zobrazení více položek najednou - alespoň při prohlížení subpoložek. Menu je prostupné, při jeho procházení se tedy nemusíte vracet, ale pohodlně jím můžete rolovat stále dokola. Displej je se zapnutým podsvícením dobře čitelný ve dne, potmě je to horší, při vypnutém podsvícení je za šera hůře vidět. Čitelnost ve tmě a bez podsvícení se bohužel nedá nikde nastavit, jedině si můžete pomoci zvětšením písma v položce Lupa.

Ačkoli dvoubarevný displej nemá nikterak velké nároky na energii baterie (typu NiMh), má Sagem MW 3020 funkci spořiče displeje. Míhající se obrázky, jejichž načtení můžete nastavit pro libovolný časový úsek nečinnosti, nás velmi pobavily – jsou vtipné a nápadité. Zaujmou především svou jednoduchostí a nápaditým grafickým řešením a pokud vás omrzí kočka chycená do pasti (v menu sice nazvaná jako kojot, ale tím se nenechte zmást), můžete si nastavit svlékajícího se hada nebo letadlo mizící za kopci, případně si navolit textový spořič.

Displej telefonu je celkem povedený, někdy ovšem hůře čitelný, ale zase veliký a graficky nápaditý. Při pohotovostním režimu na něm vidíte stav signálu a baterie a aktuální datum a čas - vše, co potřebujete.

Nahlas i potichu

Model MW 3020 má v sobě, jako také celá řada dřívějších telefonů, vestavěné hands-free. Mikrofon sice kromě vašeho hlasu zaznamenává se značnou intenzitou také okolní ruchy, ale když nemáte telefon přiliš vzdálený od úst, jste na druhé straně dobře slyšet.

Telefon má vlastní telefonní seznam pro 50 kontaktů, jména můžete rozdělit do skupin, ke kterým je možné přidat vlastní zvonění a ikonu. Výhodou telefonního seznamu je, že dokáže zobrazit najednou čísla uložená v paměti telefonu i na SIMkartě, takže pro své kontakty máte k dispozici poměrně dostatečný prostor.

Škoda, že telefon neumí třeba jen čtyřhlasou polyfonii. Příchozí hovor je tak odkázán na ohlášení pouze jednohlasé, v nabídce najdete některé známé „sagemovské“ zvuky, celkem 43 tónů a melodií, další si můžete stáhnout z wapu, nechat si je poslat formou SMS, nebo si je složit ve vestavěném skladateli melodií. Ten působí na první pohled poněkud složitě, ale s využitím nápovědy, která je pod pravým definovatelným tlačítkem, se jistě rychle doberete požadovaného výsledku. Jako poslední možnost vyzvánění můžete využít vibrace, ty jsou dostatečně intenzivní a bručivé.

Deset textovek do paměti

Textové zprávy se i na poměrně měkké klávesnici píší dobře, tlačítka mají totiž dobrý zdvih. Pro rychlejší psaní můžete využít prediktivní vkládání textu T9, které je i v české mutaci, pro zobrazení množství textu na displeji si můžete přepínat mezi režimy aktivace-deaktivace lupy.

Při větším fontu vidíte najednou čtyři řádky textu, při fontu menším řádků sedm. Pokud ovšem nepoužíváte při psaní jazyk T9, musíte se spokojit s typickým „sagemovským“ psaním, kdy nemůžete mezi písmeny překlikávat, ale čekáte, až se k požadovanému znaku telefon sám dobere. Do paměti telefonu si můžete uložit deset textových zpráv, bohužel odeslat s textem obrázek nebo animaci možné není, místo toho ale můžete posílat vlastnoručně vytvořené melodie.

Hry, internet, příslušenství

Další funkce telefonu najdete v hlavních položkách menu pod trochu zavádějícím názvem Příslušenství a Hry. V Příslušenství na vás čeká jednoduchá kalkulačka s převodníkem měny, budíček bez možnosti opakování, odpočítávač času a přednastavené funkce pro automobilové handsfree. Hry má tento Sagem celkem tři; první je Čtverák, což jsou jednoduchá číselná puzzle, další je miniaturní minigolf, ve kterém máte ale problémy spatřit hranou kuličku, a do třetice Solitaire, hru, ve které vyplňujete prostor před nepřítelem nedefinovatelného tvaru.

Pro vstup do wapu slouží pod displejem samostatná klávesnice. Wap sice není nikterak rekordně rychlý, ale pro získání základních informací o počasí, jízdních řádech a zprávách vám plně postačí.

Vrátí se Sagem?

O tom, jestli se telefony značky Sagem objeví opět v předplacených sadách operátorů a zavalí obchody s mobily, budete s největší pravděpodobností rozhodovat právě vy, zákazníci. A už úspěch či propad modelu MW 3020 mnohé napoví. Tento model jako by přicházel dosti pozdě, někteří konkurenční výrobci už například telefony s vnější anténou nebo dvojbarevným displejem vůbec nepřinášejí, ale Sagem to zase nahrazuje nízkou cenou. Když uvážíte, že za méně než čtyři tisíce korun získáte telefon s výměnnými kryty, vestavěným odposlechem, vlastním skladatelem hudby, možná by se dalo o tomto low-endovém modelu uvažovat. Navíc, když se čeští zástupci Sagemu zaručují už za minimální poruchovost telefonů.