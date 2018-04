Sagem MW 3020 – displej jako televize a česká T9 (recenze)

Vzhled

Když se poprvé podíváte na mobilní telefon Sagem MW 3020, hned si vzpomenete na starší řadu telefonů od tohoto výrobce. Ano, tvary jsou skutečně podobné, i když několik odlišností by se našlo. Mobil bude jistě útočit na stejnou uživatelskou skupinu jako jeho předchůdce, Sagem MC 920. Přístroj je jako dělaný do předplacených sad, dokáže uspokojit potřeby nenáročného uživatele, který však chce mít základní balík důležitých funkcí snadno přístupný. A pokud jde o největší klady – česká T9 a velký displej.Jedním slovem – osmička. Někdo by možná řekl sněhulák bez hlavy. Zkrátka Sagem MW 3020 je podobně jako jeho předchůdci těsně pod displejem zúžen, aby se pak v oblasti klávesnice opět rozšířil. Proto také obojí, displej i klávesnice, má dost prostoru, což vede k tomu, že displej je až překvapivě velký a klávesnice je dost prostorná pro pohodlné psaní. Anténa je poměrně malá, nepříliš odkloněná od těla telefonu, takže výrazně nepřekáží.

Pokud jde o barvu telefonu, ta je do značné míry variabilní. Podobně jako u Nokií lze celý přední panel telefonu vyměnit. Výhodou je, že přímo v základním balení naleznete tyto kryty tři – modrý, šedý a stříbrný. Výměna chce sice trochu cviku, ale po několika praktických zkušenostech dostanete ten správný grif. Kladem výměnných krytů je sklo, kryjící displej. To totiž není napevno součástí přístroje, ale je právě na každém krytu. Pokud se vám tedy podaří sklo poškrábat, nemusíte ještě zoufat, stačí vyměnit kryt.

Displej samotný je kvalitní a velký, znatelně větší než u předchozích modelů. Horní řádek s ikonami indikujícími stav mobilu je jasně oddělen od grafické části, na níž se zobrazuje veškeré ostatní dění – v klidu pochopitelně jméno operátora. Na displej se vejde až sedm řádek, což je překvapivě mnoho a Sagem díky tomu získává hodně bodů. Mezi low-endy je totiž tak velký displej stále nezvyklý.

Rozměry: 105 x 45 x 18 mm

Hmotnost: 112 gramů

Baterie

Ovládání

Telefon možná nevydrží to, co někteří nezdolní šetřílkové, ale podle zkušenosti lze říci, že při půl hodině hovorů denně a nějaké té SMS zprávě se budete moct na telefon spolehnout po dobu minimálně tří dnů.Stejně jako vždy u telefonů tohoto francouzského výrobce, i v případě modelu MW 3020 si budete muset na ovládání zvyknout. Nelze říct, že by bylo špatné, ale například proti velmi rozšířené Nokii celkem výrazně odlišné.

K ovládání telefonu využíváte velkou listovací klávesu umístěnou pod displejem. Směry dolů a nahoru rolují položkami v menu, levá a pravá strana pak ruší, respektive potvrzují volbu. Vedle této klávesy naleznete klasická tlačítka s červeným a zeleným sluchátkem. Ta bohužel v menu nijak nespolupracují a nelze tedy červeným sluchátkem vyskakovat z menu, ani o položku výš.

Kromě nepostradatelné numerické klávesnice pak zbývají už jen tři funkční klávesy hned pod displejem. Ta prostřední je napevno určena ke vstupu do WAPu, zatímco levé a pravé můžete přiřadit jeden z těchto příkazů – Tichý chod, Volat číslo, Seznam, Zobrazit volání, Číst textové zprávy, Volat hlasovou schránku. Vzhledem k tomu, že na telefonu není klávesa pro přímý přístup do telefonního seznamu, je vhodné si na jednu z funkčních kláves přiřadit právě tuto funkci. Možná by bylo rozumné, kdyby v klidovém stavu byla nad každou z kláves poznámka, která funkce jim je přiřazena, bohužel tomu tak není. Je tedy vhodnější funkce neměnit příliš často, ať si neděláte v telefonu zbytečný zmatek. Samotné navolení požadované funkce je snadné – stačí stisknout klávesu, rolovat a potvrdit výběr. Pro použití funkce je pak třeba klávesu chvíli podržet.

Menu, SMS, WAP

Menu je řešené podobně jako u Philipsů, tedy klasickým kolotočem. Na Sagemu však nevidíte více položek než jednu, ta je zato vyvedena velkou a pěknou animací. Přehled o tom, kde se v menu ocitáte, udržujete díky malému kruhu s pohybující se kuličkou a číslem, které označuje pozici položky v menu. Jakmile do některé ze základních položek vstoupíte, vše ostatní se již odbývá textově. V jednotlivých položkách menu se také mění funkce kláves pod displejem. Téměř vždy jedna z nich odkazuje na, které vám umožní přístup k potřebným ovládacím prvkům (např. u SMSatd.).

Velkou změnou je pohodlí při psaní SMS. Za to může český slovník v softwaru pro prediktivní psaní T9. Rychlost psaní se tak výrazně zvýší a o jednoduchosti snad ani není třeba mluvit. Ti, kteří si na T9 odmítají zvyknout, budou muset akceptovat nezvyklé psaní, které je na telefonech Sagem již jistou tradicí. Není totiž použit klasický systém – co stisk, to další znak na klávese, ale je třeba klávesu držet a znaky rotují samy. Nelze než doporučit používání T9 – psaní je opravdu znatelně rychlejší. Telefon obsahuje paměť na deset textových zpráv.

Pro WAPování je v telefonu integrovaný nejrozšířenější prohlížeč - Phone.com. Při nastavení nejmenšího písma je vidět celých sedm řádků, pokud použijete střední nebo velké písmo, řádek ubude, je jich potom pět, respektive tři.

Telefonní seznam

Vstoupíte-li do seznamu, uvidíte čtyři jména a můžete listovat. V horní části displeje se zobrazují informace o právě aktivním čísle – zda je uloženo na SIM kartě nebo v telefonu. Také vidíte již z menu známý kruh, v seznamu však není doplněn číslem položky, ale aktuálním počátečním písmenem jména. Ze seznamu můžete nejen volat nebo číslo upravovat, ale také poslat zvolenému člověku SMS. V telefonu je paměť na padesát telefonních čísel.

Tento přístroj podporuje také skupiny volajících, kterým můžete přiřadit různá zvonění a ikony. Udělat si pořádek mezi svými kontakty bude díky tomu snazší.

Zvonění, hands-free a doplňky

Se zvoněním se u Sagemu MW 3020 roztrhl pytel. K dispozici je hned 43 melodií plus dalších pět pozic, které můžete zaplnit vlastní tvorbou. Tento telefon si rozhodně při zvonění s jiným nespletete, neboť zvuk je poměrně nezvyklý, podobný starým pouťovým střelnicím nebo flašinetům. Pokud si vyberete melodii, která neobsahuje příliš vysoké tóny, je zvonění nejen zajímavé, ale i příjemné na poslech. A navíc při něm můžete recitovat pouťovou baladu. Telefon také, jak je to u Sagemů již dávno zvykem, podporuje vibrační zvonění.

Pro některé možná překvapení, pro Sagemů znalé již známá věc – přístroj má vestavěné hands-free. To znamená, že při zapnutí této funkce se hlasitost reproduktoru zvýší tak, abyste slyšeli i s telefonem ležícím před vámi na stole, a stejně tak se zostří příjem mikrofonu.

Nebyl by to správný dnešní telefon, kdyby neobsahoval hry. Sagem MW 3020 má hry tři, dvě se zajímavými českými názvy – Čtverák a Samotář – a jednu zvláštní – Minigolf. První dvě jsou logické, třetí je – řekněme akčně taktická. Vaším úkolem je dopravit jediným úderem míč do jamky, přičemž ovlivnit můžete směr a sílu úderu. Další doplňky jsou celkem známé – kalkulačka, měnový konvertor, budík, stopky.

Dobrý low-end

Sagem MW 3020 je zkrátka typický low-end, který si s sebou přináší některé černé body svých předchůdců – zvláštní psaní SMS, místy nezvyklé ovládání – ale zároveň přináší novinky, které z něj dělají zajímavý telefon. Velký displej, česká T9 a velké množství zajímavých vyzváněcích tónů jsou jeho klady, které by měly převážit hořkou pachuť na jazyku, která se mnoha uživatelům usadila v ústech po servisních problémech s některými starými modely. Telefon se objeví v předplacených sadách a jeho cena by se měla pohybovat okolo pěti tisíc korun. Za tu cenu je Sagem MW3020 vhodnou volbou pro nenáročné uživatele.