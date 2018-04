Sagem Mistral 10 (GSM a DECT)

V srpnu minulého roku jsme zveřejnili preview na přístroj Sagem Mistral 10. Podle tehdejších informací se na našem trhu tento telefon vůbec neměl objevit, ale od té doby se situace změnila. Firma Compex Brno přístroje dovezla, zařídila homologaci a nyní se přístroj dostává do prodeje. Co všechno nabízí? Jeho hlavní předností je kombinace GSM a DECT. Vzhledově na něm vůbec nic nepoznáte, protože vypadá jako klasické mobilní telefony Sagem řady RC. Pouze malá kruhová nálepka s nápisy GSM a DECT naznačuje, že Mistral umí ještě něco víc.

V balení byla základnová stanice s nabíječkou, sluchátko a druhá nabíječka. Přestože manuál je pouze servisní, nepředstavuje žádný problém, protože ovládání je velmi intuitivní.

Základna

Je celá v černé barvě. Na pravé straně naleznete krátkou pevnou anténku a pod ní tlačítko, které aktivuje paging. Při delším stisku pak zahájí přihlašování sluchátka. Vedle tlačítka jsou dvě zelené kontrolky, které signalizují nabíjení a probíhající hovor. Střed základny vyplňuje kruhový reproduktor pro hlasitý odposlech. V zadní části objevíte konektory pro napájecí a telefonní kabel. Oba kabely mají jiné koncovky. Základnu je také možné zavěsit na stěnu.

Sluchátko

Má ocelově šedou barvu. V horní části má pevnou anténku. Typové označení sluchátka je DMC 830. Kontrolka bliká pomalu nebo rychle, případně mění barvy podle toho, v jakém stavu se telefon nachází. Displej je čtyřřádkový a zeleně podsvícený. Horní řádek obsahuje symboly:

baterie - nabití akumulátoru (4 dílky)sluchátko - probíhající hovorreproduktor - hands-freeobálka - SMSzvonek - budík nebo minutkasignál (5 dílků)

Zbývající řádky displeje pojmou dvanáct znaků a pokud je zadávané číslo delší, neroluje, ale přelije se do dalšího řádku, takže ho vidíte celé. V klidovém stavu na displeji vidíte jméno sítě (GSM) a jméno základny (DECT). Poslední řádek zobrazuje datum a čas. Pokud je ovšem klávesnice uzamčena, datum a čas zmizí a překryje ho informace o nutnosti odemčení.

Pod displejem jsou dvě programovatelná tlačítka. Při krátkém stisku definujete jejich funkci, při dlouhém stisku se tato funkce provede. Nelze přehlédnout velkou oválnou navigační klávesu, kterou ovládáte přístroj. Vertikálně funguje jako šipky, které umožní procházet menu nebo telefonní seznam. Horizontální pohyb vlevo ruší prováděnou akci nebo vás vrací o úroveň výš v menu. Tímto způsobem lze také smazat napsaný znak. Při delším stisku se přístroj vrátí do pohotovostního stavu. Stisk pravé strany potvrzuje vybranou volbu. Potvrzení nebo storno vždy signalizuje hláška.

Červené tlačítko ukončuje hovor nebo při delším stisku vypne sluchátko. Zelené tlačítko naopak sluchátko zapne nebo vytáčí zadané číslo. V základním postavení zobrazí seznam posledních odchozích a příchozích hovorů (s datem a časem) a v průběhu hovoru aktivuje hlasité hands-free.

Při zapnutí telefonu se nejdříve objeví mapa světa, která je nahrazena textem, který uživatel může sám nastavit. Nejdříve proběhne přihlášení k základně (DECT) a pak k síti (GSM). Bez SIM karty bohužel není možno přístroj použít, a tak nelze provozovat DECT samostatně. V tomto okamžiku se na displeji objeví hláška "SIM ABSENT" a můžete vytočit pouze 112. Celou zadní část přístroje tvoří akumulátor, v němž je také ukryt vibrátor. Pokud akumulátor vyjmete, vidíte dvě sady kontaktů. V akumulátoru je uložen totiž i DECT.

Telefonování

Telefonovat můžete několika způsoby. Lze preferovat určitý kanál (GSM nebo DECT), kterým budou hovory přicházet a odcházet. Pokud některý kanál upřednostníte, je to na displeji znázorněno šipkou u jména sítě. Ideální je ovšem zapojit oba kanály. A jak fungují odchozí hovory, pokud používáte oba kanály? Lze nadefinovat až deset předvoleb (6 číslic), které jednoznačně určují, že takto začínající číslo půjde kanálem GSM. Pokud číslo takto nezačíná, hovor půjde kanálem DECT.

Příkladpředvolba: 420602volba +420602xxxxxx - kanál GSMvolba 0602xxxxxx - kanál DECT

Ale to ještě není vše. Můžete uskutečnit třetí typ hovorů, a to hovory interní. Pokud máte k základně připojeno více sluchátek, lze zadat pouze číslo sluchátka a stisknout zelené tlačítko. Je ale třeba vědět, kolik sluchátek a pod jakými čísly je k základně připojeno.

Při telefonování je možno použít telefonní seznam. Buď ten na SIM kartě nebo v přístroji (100 pozic).

Příchozí hovor lze přijmout stiskem zeleného tlačítka, případně lze nastavit příjem libovolným tlačítkem. Jestli hovor přichází z GSM nebo DECT kanálu, případně se jedná o hovor interní, to poznáte podle melodie. Pro každý kanál lze nastavit jinou.

Další vlastnosti

Sagem Mistral 10 je duální telefon pracující v pásmu 900 a 1800 MHz, který podporuje EFR. Umožňuje konferenční hovor až s šesti účastníky.

Poměrně důležitou funkcí je budík a časovač (minutka). Bez kalkulačky by to asi nebylo ono. Zvládá čtyři základní matematické operace. Plus a mínus je dostupné na programovatelných klávesách pod displejem, násobení a dělení najdete na hvězdičce a mřížce. Nezbytná funkce pro ty, kteří cestují, je také převodník měn.

Pro vyzvánění můžete vybrat jednu ze čtrnácti melodií ve čtyřech hlasitostech. V některých situacích je vhodné použít tzv. tichý režim, kdy jsou veškeré zvuky (zvonění, pípání kláves...) potlačeny a příjem hovorů či SMS zpráv je signalizován pouze vibrátorem. Tento režim je na displeji znázorněn symbolem (..).

Při procházení menu si můžete všimnout, že nabídka DECT není v čestině a některé volby fungují jen s originální základnou. Existuje zde i nabídka záznamníkových operací, která bohužel není dostupná a pravděpodobně předpokládá jiný typ základny.

Test v terénu

Do testování jsme zapojili tři základny (maximálně čtyři) a tím pádem prověřili GAP. Použili jsme originální základnu Mistral 10, dále Siemens Gigaset 3000 a Alcatel First 10. Vše fungovalo naprosto bez problémů. Pokud se k základnám jednou přihlásíte, můžete se mezi nimi pohybovat a ke které se přiblížíte, tak její jméno se objeví na displeji. Základny si můžete pojmenovat, aby to bylo přehlednější (např. firma, domov, provozovna...)

Přihlášení k základně je poměrně jednoduché. Ve většině případů stačí stisknout dlouze tlačítko pro paging a zároveň na sluchátku aktivujete volbu registrace. Ta je ale chráněna PINem, bez kterého není možno přihlášení sluchátka dokončit. Je pochopitelné, že při připojení k jiným základnám není možno využívat všechny jejich vlastnosti. Například u základny Siemens 3000 nelze přeposílat telefonní seznam do Mistralu.

SMS

Telefony Sagem používají odlišný způsob psaní, než je na mobilech obvyklé. Stisknete příslušné tlačítko a držíte. Znaky začnou naskakovat a až se objeví ten správný, tlačítko uvolníte. Nejdříve naskakují velká písmena, pak malá a nakonec číslice. Pokud píšete malá písmena, při dalším psaní si to přístroj pamatuje a dál už pokračuje v psaní malých písmen. Kromě seznamu SMS zpráv na SIM kartě je k dispozici ještě dvacet pozic v přístroji. Pokud jsou v telefonu zprávy, na displeji je to znázorněno symbolem obálky, která bliká tehdy, když jste si zprávu ještě nepřečetli. Datové a faxové spojení lze uskutečnit pouze prostřednictvím PCMCIA karty, což už se dnes nenosí.

Baterie

O baterii v manuálu mnoho napsáno nebylo, ale při slabším volání a s nočním vypnutím telefon vydržela přibližně čtyři dny. Stav baterie je signalizován na displeji a také se ozve varovné pípnutí, pokud už baterie "mele" z posledního.

Dosah signálu DECT

Jak je uvedeno v dokumentaci, dosah je 300 metrů ve volném terénu a pouze padesát metrů v budovách. Ovšem v zastavěné oblasti, kde ostatní DECTy ještě fungují, Mistral je již bez signálu. To je ale naprosto nedůležité, protože máte k dispozici kanál GSM. Signalizace síly signálu na displeji je ale pouze pro kanál GSM a že jste mimo dosah základny, poznáte pouze podle toho, že z displeje zmizí její jméno. Když se k ní zase přiblížíte, jméno na displeji nenaskočí hned, ale chvíli to trvá. Ve volném terénu jsme dosáhli spojení ještě na hranici 350 metrů, ale přímá viditelnost je opravdu nutná, jinak se signál ztratí.

Tabulka parametrů

Standard GSM dual, DECT/GAP Rozměry sluchátka 132x50x26 Hmotnost 154 g Display - počet znaků, řádků 12/4 Paměť (čísel/míst) SIM/100 telefon SMS SIM/20 telefon Typ baterie Ni-MH Dosah - volný terén 300 m Dosah v uzavřeném prostoru 50 m Melodie 14 Hlasitosti vyzvánění 4 Vibrační baterie Ano HF Ano

Závěr

Sagem Mistral 10 je bezpochyby zajímavý telefon. Ačkoliv nemá poslední vymoženosti jako je WAP nebo GPRS, je to věcička pro ty, kteří chtějí telefonovat doma v kanceláři i v terénu s jediným přístrojem. Při ceně kolem čtrnácti tisíc korun si ho ovšem nemůže dovolit každý.

Děkujeme firmě Compex Brno.