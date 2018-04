Sagem MC940, MC950, MC850 GPRS (preview)

, aktualizováno

Sagem dohání konkurenci mílovými kroky. Alespoň co se designu týká, není co vytýkat a nejeden vlastník Nokie se po tomto telefonu určitě ohlédne. Co se menu týká, uvedl Sagem na trh modely, které mejí menu rychlejší a v novém kabátě, takže dávají staré koncepci ovládání nová křídla. S nimi se Sagem zavděčí snad i dosavadním reptalům, kterým vadilo jeho ovládání.