Sagem MC840 (recenze)

Dnes pro vás přinášíme další informace o mobilním telefonu Sagem MC840. Tentokráte se na něj podíváme trošku podrobněji.

Nejprve bych rád podotknul, že telefony firmy Sagem již od prvních sérií, dodávaných na náš trh, měly originální design a každá série byla svým způsobem originální. Zajisté si pamatujete na Sagemy 7xx s flipem nebo bez něj. Tyto telefony se u nás prodávají bohužel daleko méně, než Nokie, Ericssony, Motoroly a jiné a to je, dle mého názoru, docela škoda.

Minulý týden jsem psal, že telefony MC840 se budou dodávat s Li-ION bateriemi, ale ty budou k dostání oficiálně až od 1.7. Do testu nám byl ale zapůjčen kus s NiMH baterií, takže vám budeme muset poskytnout bohužel informace o hmotnosti a výdrži s poněkud jinými hodnotami.

Zajisté si vzpomínáte, jak Patrick před pár měsíci psal o Sagem RC820, který se mu díky své baterii kolébal na stole, jako Plaváček v peřejích. Naproti tomu Sagem MC840 je vybaven ultratenkou Ni-MH baterií, která mne velmi překvapila a na stole sedí, jako přibitý. Tedy pokud vám někdo nezavolá, pak totiž začne díky zapnutému vibračnímu zvonění pochodovat po stole.

Vezměme to ale všechno popořadě.

Jako první věc bych chtěl upozornit na to, že telefon patří cenově do střední třídy, ale svými funkcemi do střední až vyšší třídy.

Funkce telefonu

Nuže, začneme od píky. Hlavní funkcí přístroje je nepopiratelně možnost telefonování. Tuto funkci zvládá telefon výborně, takže přejděme dále.

Tento telefon podporuje jak GSM900, tak DCS1800. Tato vlastnost se tedy nazývá dualita.

Posílání a přijímání SMS také nemusíme zdůrazňovat. Zde bych se ovšem pozastavil nad malým nedostatkem. Tím je způsob psaní zprávy, při němž musíte držet klávesu a každou vteřinu vám skočí jiné písmenko. Po "objetí" kolečka se přepnou malá a velká písmena a po druhém kole vám naskočí číslo. Je to poněkud zdlouhavé, ale lze s tím vyžít.

Telefon podporuje vibrační zvonění, které je u testovaného kusu, je naprosto dokonalé. Žádné vrnění zubařské vrtačky, ani není tak slabé na to, abyste jej nevnímali. Prostě akorát. Pokud si telefon ale položíte na stůl, musíte počítat s tím, že po spuštění zvonění začne telefon dělat pořádný rámus. K vibrátoru je možné zvolit i některou ze šestnácti melodií. Máte také možnost zapnutí současné vibrace se zvoněním nebo zapnutí zvonění až po několikerém zavibrování.

Další jedinečností, kterou oplývají hlavně telefony Sagem je i hlasité handsfree, které se aktivuje dalším stiskem zeleného tlačítka (přijetí hovoru) během mluvení. Tím se přepne telefon na hlasitý odposlech. Opětovným stiskem se zapne zpět klasický, "tichý" mód.

Přístroj je obohacen o funkce, které umí pracovat s EFR a o SIM Toolkit. MC840 je jako většina předchozích vybaven pamětí na 100 telefonních čísel a 20 krátkých textových zpráv pro uchování přímo v telefonu. To má menší nevýhodu, která se projeví tak, že při zapůjčení, či výměně telefonu (třeba za účelem opravy), v něm zůstávají staré SMS zprávy. Může se tedy stát, že pokud budete mít něco se Sagemem a dáte ho z ruky, může si někdo přečíst vaše zprávy. Někdy to není vůbec příjemné zjištění ...

Hmotnost telefonu je podle dodaných materiálů 137 gramů. Rozměry jsou 132x50x26 milimetrů. Photovostní režim je udáván kolem 60-90 hodin s NiMH baterií, což mohu potvrdit. Ovšem s mým telefonováním vydrží maximálně 48 hodin. Hovořit můžete 1 a tři čtvrtě hodiny. Docela se tomu divím, jelikož si myslím, že jsem s ním hovořil i déle.

Funkce GSM phase II jsou již dnes samozřejmostí, takže o nich raději nebudu hovořit, ale spíš pochválím hodiny, datum, budík, kalkulačku a konverzi měny.

U veškerých hovorů se vám zobrazuje kdy byly uskutečněny. Dále bych zdůraznil budík, který je pro mou osobu opravdu jedinečný, jelikož užívá tóny, které mě zatím vždy dokonale probraly. Například Nokia 5110 měla nastaven budík a já jsem se probudil sám, s hodinovým zpožděním a budík byl vypnutý. Tohle se mi zatím se Sagemem nestalo.

Vypadá to, že MC840 má samá superlativa, ale brzy s nimi skončím. Jen ještě napíši, že telefon má třířádkový plně grafický displej. Ale kromě úvodního loga ve formě mapy kontinentů jsem na něm neshledal žádné větší rozdíly oproti minulým verzím. I písmenka jsou dokonce stejně tvarovaná a rychlost překreslování odpovídá standardu Sagemů - tudíž je nevalná. Jsou chvíle, kdy opravdu proklejete telefon když potřebujete rychle něco najít v menu, ale to teprve čeká, až se rozbalí na displeji. Tyto okamžiky nastaly i u mně, ale byly to spíše vyjímky, než pravidla.

Mimochodem, když jsem se zmínil o menu, tak musím upozornit, že jeho struktura se sice kapánek změnila, nicméně pohyb pomocí klávesy uprostřed pod displejem a jeho jiná koncepce, než u ostatních telefonů zůstaly. Mohlo by se zdát, že je menu těžkopádné, ale například mně se v něm pohybuje velmi příjemně. Záleží na tom, zdali si chcete zvyknout nebo zda se o to ani nepokusíte.

Kapitolou samou pro sebe by byla podpora datových přenosů. Telefon má totiž vestavenou PC kartu, takže jej stačí připojit k počítači sériovým kabelem a nainstalovat standardní modem ve Windows. Je to vcelku příjemná věc, obzvlášťe, když jste na cestách a máte s sebou notebook a potřebujete si rychle přečíst poštu.

Já jsem si dovolil zapůjčit kabel k Psionu a musím říci, že komunikace mezi telefonem a Psionem 5 je ještě lehčí než u Windows. O tom ale napíši příště a nyní jen řeknu, že podpora datových přenosů je u Sagemu MC840 opravdu dokonalá a zatím jsem se nesetkal s případem nekompatibility. K telefonu lze sehnat kabel k propojení s PC, Psionem a nebo Palm Pilotem.

Co říci závěrem? Tento telefon, který bude za pár dní k sehnání s Li-ION baterií rozhodně zařaďte mezi eventuální kandidáty na koupi, pokud uvažujete o nákupu telefonu. Je opravdu příjemný do ruky, umí data a například EFR, či SIM toolkit, ale je trošku obtížné si zpočátku zvyknout na ovládání a na psaní SMS obzvlášť. Já jsem toto vyřešil pomocí pěkného prográmku na Psiona, o kterém napíši v nejbližší době, jenž umožní velmi pohodlnou a přehlednou správu vašeho telefonního seznamu, či SMS. Na Psionu se pak SMSky píší o mnoho lépe na klávesnici, než když čekáte, až vám oběhne runda písmenek, abyste se dočkali například velkého "C".

Telefon je k dostání u firmy Sagem CS Agence s.r.o. za cenu 13 849 včetně DPH, která dle mého mínění není přehnaná za tak nadupanou mašinku. Hlavní využití MC840 bude alespoň z mé strany, jako datový komunikátor, který používám k Psionu 5 pro přístup na internet. Jeho design jej ale předurčuje i k tomu, aby jej používaly ženy, kterým by se jistě zalíbil.