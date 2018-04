Sagem MC3000 - nový mobil z Francie (preview)

Již brzy bude na trhu nový produkt společnosti Sagem - mobilní telefon s typovým označením MC3000. Jedná se o klasický low-end, určený pro nenáročné uživatele. Po designové stránce je nový Sagem téměř totožný s nedávno představeným modelem MW3020 (značná podobnost je zde také se staršími typy MC920 nebo MW 936). Sagem MC3000 byl představen minulý týden na mezinárodní GSM konferenci ve francouzském Cannes.

Design

Již na první pohled je jasné, že jde o další Sagem, který je typický svými až trochu přehnaně zaoblenými tvary. Zda-li je telefon pěkný či ne, záleží na individuálním vkusu. Malá obměna ve vzhledu nových modelů by však výrobci určitě prospěla. Naopak malé rozměry a hmotnost přístroje (105 x 50 x 23 mm a 112 g) jsou pro nový Sagem rozhodně bodem k dobru. Na velikosti zkrátka záleží a pro mobilní telefony to platí obzvlášť (i když v opačném slova smyslu než bývá zvykem). Sagem MC3000 schováte pohodlně do kapsy u kalhot nebo košile, ale také do dámské kabelky. Hlavní ovládací prvek přístroje tvoří navigační třísměrové tlačítko.

MC3000 nabízí stejně jako jeho nedávný předchůdce (MW3020) možnost výměny předního krytu, což uvítají především ti z vás, kteří mají rádi neustálé změny. Plně grafický osmiřádkový displej potěší zase milovníky SMS zpráv.

Výdrž baterie

Funkce

Ostatní funkce

Dualband (GSM 900 / 1800 MHz)

SIM toolkit / GSM banking

Skupiny volajících

Prediktivní vkládání textu (T9)

Kalkulačka

Konvertor měn

Čas, datum

Budík

Telefon má ve standardní výbavě NiMH baterii, která dle údajů uváděných výrobcem vydrží 140 hodin v pohotovostním režimu nebo 105 - 225 minut hovoru. Nakolik jsou tyto parametry přesné, budeme moci objektivně posoudit až po praktické zkušenosti z přístrojem.Z výčtu funkcí Sagem MC3000 může nabídnout 43 druhů vyzvánění a další tři melodie si můžete sami vytvořit či přijmout ve formě textové zprávy.Již standardní funkcí Sagemů je hlasité hands-free, které tedy nechybí ani u tohoto modelu. Pokud nebudete chtít být rušeni, můžete zvolit režim vibračního vyzvánění. Paměť telefonního seznamu nabízí místo pro uložení 40 telefonních čísel a 10 SMS zpráv. Není to sice mnoho, ale mějte na paměti, že uživatelé této třídy mobilů (low-end) nekladou přílišné nároky na kapacitu paměti.

Co se týče internetu, na první pohled se může zdát, že výrobce udělal v této věci krok zpět. Ovšem společnost Sagem se stále drží své strategie. Vyrábí řadu Sagemů MW - přístroje s WAPem a řadu MC - jakési jednodušší verze mobilů řad MW (zářným příkladem toho je právě Sagem MC3000 versus MW3020).

Podle předběžných odhadů výrobce bude Sagem MC3000 uveden na náš trh v průběhu letošního jara. Cena zatím sice ještě nebyla stanovena, ale české zastoupení Sagemu slibuje, že bude velice příznivá. Tak se tedy nechme překvapit.