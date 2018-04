Sagem MC 920 (recenze)

Dnes se podíváme na jeden nový přírůstek na našem trhu a to Sagem MC 920. Jde o malý, designově velmi příjemně řešený telefon. Je jakýmsi nástupcem předchozího modelu RC 922, od kterého se ovšem liší nejen vzhledem, ale, a to především, dual-bandem.

Jako obvykle u Sagemu, vzhled telefonu, stejně jako jeho "usazení" v ruce je na vysoké úrovni. V tomto případě snad nejde o tak nezvyklý design, jako u starším modelů, tedy ono zešikmení horní hrany telefonu, ale i nový "hruškovitý" tvar není právě typický. Zúžení pod diplejovou částí a následné lehké rozšíření v dolní části vytváří ve středu telefonu vhodnou prohloubeninu, která přesně sedne mezi palec a prostředník. Telefon tedy může jen těžko vyklouznout z ruky.

Pod displejem najdeme tři programovatelná tlačítka, ke kterým se podrobně dostaneme později. Křížová ovládací klávesa, obstarávající veškerý pohyb v menu, je umístěna uprostřed mezi "zeleným" a "červeným" sluchátkem. Vzhledem k tomu, že v tomto místě se přístroj již zužuje, není zde právě místa nazbyt, což může lidem z mohutnějšími prsty dělat trochu problémy, jelikož příkazy OK a C z křížové klávesy nelze nahradit "sluchátky".

Z profilu se jeví telefon poměrně ploše, ačkoliv je díky lehkému prohnutí jakoby širší. To ovšem není příliš na závadu, neboť tento tvar dobře sedí na tváři i v ruce, stejně tak je přesně tvarován do zadní kapsy džínsů. Jen anténka by mohla více korespondovat se sklonem telefonu, neboť trčí v jakoby uhýbavém úhlu od osy přístroje.

Věnujme se teď trochu číslům, ukazujícím další kvality telefonu. Velikost 117x46x19 mm hovoří v oblasti skladnosti za vše, hmotnost 117g nehrozí, že by vám v případě umístění na opasek přístroj stahoval kalhoty.

Co se baterie týče, s přístrojem je dodáván NiMH 500 mAh akumulátor. Udávané hodnoty jeho výdrže jsou 130 hodin v pohotovostním režimu a 300 minut pro hovor. Za slabšího provozu a bez používání zabudovaného hands-free telefon bez problémů vydržel čtyři dny, ovšem při ostrém provozu, při zapnutí vibrace a občasném použití hands-free bylo třeba po třetím dni rychle dobýt, což ovšem není nijak špatný výsledek. Nakonec ještě jedna podstatná vlastnost. Jak již bylo řečeno jde o dualní telefon.

Z dalších vlastností jmenujme displej, který disponuje dvěma řádky textovými (po 14-ti znacích) a dvěma řádky plnými ikon. Nastavení kontrastu displeje je široké, rozdíl krajních možností je výrazný a vysoký kontrast se za tropicky slunečných dnů rozhodně neztratí.

Možnost vybrat si z 42 různých vyzvánění vám zajistí zábavu na pár desítek minut při úvodním nastavování přístroje. Co se paměti přístroje týče, máte možnost uložit 40 položek do telefonního seznamu. Sagem MC 920 dále obsahuje paměť na 10 SMS a v případě přijatých, volaných a zmeškaných hovorů je k dispozici také od každého po deseti.

Ostatní možnosti telefonu jsou zaprvé u Sagemu v podstatě standardní vibrační zvonění, zabudovaná hands-free, datum a čas, dále mezi doplňky najdeme kalkulačku a konvertor měn.

Užívání přístroje je pohodlné, ve většině případů se v menu orientujete bez větších problémů, neboť vše je inteligentně a intuitivně rozděleno. Práce s klávesnicí je, jak už jsem se zmínil, naprosto bezproblémová, až na občasný přehmat na křížové klávese. Dobrými pomocníky pro rychlý přístup k hlavním volbám telefonu jsou tři programovatelná tlačítka umístěná hned pod displejem. Škoda jen, že uživatel nemá možnost přiřadit jim kteroukoliv volbu z menu. Výběr možných příkazů, které lze k tlačítkům přiřadit je omezen jen na šest, a to: paměť (telefonní seznam), opakování volání, paměť xxx (konkrétní číslo), číst zprávu, volání záznamové služby, tichý mód.

Psaní SMS je u Sagemů už pravidelně poněkud nezvyklé, je třeba si na systém zvyknout. Při psaní je třeba klávesu držet a písmeno se postupně mění, nejprve všechna velká, poté jejich obdoba v malých písmenech a nakonec číslo. Naštěstí po napsání jednoho malého písmene pokračuje psaní s prioritou danou malým písmenům, stejně funguje i psaní číslic. Většinou tedy není třeba projíždět celý kruh znaků na klávese. Způsob psaní je tedy možná o něco pomalejší, ale pokud si zvyknete, není tak velkým problémem.

Kvalita zvuku, a to jak přijímaného, tak odesílaného, je na slušné úrovni. V tomto bodě by bylo dobré zmínit se o hands-free. Její hlasitost je i v autě nebo v hluku lidského hovoru bez problémů slyšitelná, stejně tak mikrofon vaši řeč zachytí, jen hluk okolí musí být přeci jen na snesitelné úrovni.

Citlivost na signál je jako většinou u Sagemu bez problémů. Signál se na přístroj nalepí a jen neochotně ho bude opouštět, často se udrží déle, než u mnoha jiných telefonů. Po této stránce tedy neznamená přístroj MC 920 žádný problém.

Pokud se rozhodujete, zda si pořídit tento telefon, pak vám ho mohu doporučit. Zvláště, pokud se zároveň chystáte investovat do Twistu. Pokud totiž koupi obojího skloubíte a pořídíte si Twist sadu s telefonem Sagem MC 920, zaplatíte za ní pouze 5.999,- Kč, což je za takovýto přístroj více než lákavá cena. Za zapůjčení děkujeme firmě VZHIFI s.r.o.

