Sagem - hezké véčko a vysouvací mobil (dojmy a fotografie)

Sagem umístil na veletrhu v Cannes svůj stánek do čela pavilonu, kde vystavovala většina výrobců mobilních telefonů. Místo to je pěkné, také se jedná o domácího vystavovatele. Na stánku Sagemu bylo k vidění několik zajímavých telefonů, některé z nich nám ale obsluha nedovolila vyfotografovat (žádala nás, abychom pořízené fotky vymazali). Jednalo se především o model X7, nástupce populárního modelu X6. Fotografie Sagemu X7 vám tedy nabídneme později, telefon pravděpodobně bude mít premiéru na veletrhu CeBIT. Další novinky jsme ale vyfotografovali a ani nás nikdo o jejich vymazání nežádal. Pouze k "černobílému" modelu X1 jsme se nedostali, všechny vzorky byly v rukou asijských delegátů kongresu.

Nejvíce se nám z nabídky Sagemu líbilo nové véčko C-3b, které pro Sagem připravil a asi také vyrábí čínský Bird. Bird spolupracuje s Sagemem na více modelech a je to spolupráce oboustraná. Sagem C-3b je telefon nižší střední třídy, cenu odhadujeme na zhruba 200 €, tedy asi 6 500 Kč. Výbava je spíše průměrná, ale cílové skupině zákazníků by měla stačit. Telefon je primárně určen ženám, okolí displeje totiž slouží jako zrcátko. Telefon ale není tak dámský jako někteří konkurenti (Panasonic G70, Xelibri 6). Zajímavé je vnější červeno-stříbrné zbarvení a ostudu nedělá ani samotný tvar telefonu. Červená anténa pak vše vhodně doplňuje. Pochválit musíme klávesnici, která má dobré mechanické vlastnosti, vizuálně je ale poněkud méně přehledná. Efektní je pak její jasně modré podsvícení.

Sagem C-3b má barevný displej s nám neznámým rozlišením, je ale docela velký a jeho obraz je jasný a má syté barvy To vše ale s ohledem na počet zobrazených barev, kterých je 4 096. Je zajímavé, že originál od Birdu, tedy model F1 má displej menší, převzatý z Sagemu X5. Potěšilo nás zpracování celého telefonu. Výrobce použil kvalitní materiály a telefon tak působil poměrně luxusním dojmem.

Výbava Sagemu C-3b zahrnuje GPRS (třída 8), Wap, MMS, infraport, polyfonní melodie a další běžné funkce. Menu telefonu a anabízené obrázky jasné dávají najevo, že telefon si budou kupovat především ženy.

Další novinkou Sagemu, která nás zaujala, byl vysouvací model SG 321i. Již z názvu je patrné, že se jedná o i-mode telefon, což by mu ale nemělo bránit pracovat v jakékoliv GSM síti, i-mode je jen služba podobná Wapu vyžadující podporu operátora. Podle personálu na stánku Sagemu připravuje výrobce i běžnou verzi telefonu bez i-mode, který by se tak mohl objevit i na našem trhu. Kdy by to ale mělo být a jak by se tento model měl jmenovat, jsme se ale již nedozvěděli. Nevíme ani předpokládanou cenu, což platí i o vystavované i-mode verzi.

Sagem nevydal o této novince ani žádnou tiskovou zprávu a personál stánku toho také mnoho nevěděl. Pokusíme se zjistit více, zatím vám nabízíme fotografie funkčního telefonu. Na novém vysouvacím Sagemu nás zaujal kvalitní rozměrný displej, pravděpodobně TFT, a pochvílit musíme i konstrukci telefonu, která se zdá být bytelná. Pohodlná je i dvoudílná klávesnice. Funkční klávesy jsou na horní části, telefon tak lze ovládat i zavřený.

Nabízíme vám i dvě fotografie nového modelu X3-2, který vzdáleně připomíná starší model X5, a stejně jako v jeho případě, budou u novinky existovat dvě verze telefonu: s MMS a bez této funkce. Model s MMS by se měl jmenovat X3-2m. Další informace o tomto modelu najdete v tomto článku. Dále jsme na stánku Sagemu vyfotografovali jeho první 3G mobil, připravený ve spolupráci s Fujitsu. Vysílací část telefonu ale asi ještě nebyla funkční. Véčko vypadá jako japonské telefony třetí generace, jeho původ asi budeme hledat právě v Japonsku u Fujitsu. Poslední dvě fotografie ukazují běžné modely Sagemu připravené pro zákazníky, kteří si na ně nechávají dodat svoje logo, pod kterým tyto mobily prodávají. Sagem se na stánku chlubil, že odběratelů má opravdu hodně.

Sagem X3-2.

3G Sagem - Fujitsu.

Sagemy pod značkou Gradiente.