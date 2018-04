Sagem DECT & GSM

Firma Sagem vyvinula telefon, který je schopen pracovat na frekvenci DECT i GSM (900/1800). Konečně je tady přístroj, který nám umožní volat vždy tím nejlepším a nejlevnějším způsobem. Jak vypadá a jaké má vlastnosti? Vzhledově vypadá jako klasický Sagem s tím, že je k němu dodávána i základnová stanice.

Parametry

Automatické a manuální přepínání GSM/DECTMožnost nastavit vyzvánění pro- GSM příchozí hovory- Příchozí hovory na pevné lince- Interní voláníDual band GSM900/DCS 1800Kapacita na 20 SMSPřesměrováníSMSKonferenční hovorPodržení hovoruIdentifikace volajícíhoPředplacené kartyPhase IIEFRIntercomDosah ve volném prostoru 300 mDosah v budovách 50 m4 základnové staniceHandsfreeVibrační vyzváněníKalkulačka, datum, čas, budík, timerPřevodník EURO100 pozic v telefonu + SIMAbecední řazení seznamuSeznam redial 20 pozicIndikátor nabíjeníUzamčení klávesNastavení hlasitosti při hovoru16 druhů vyzváněníPodsvícený displej 4 řádky x 12 znakůKlávesa Navigator2 programovací tlačítkaBaterie NiMHRozměr : 132 x 50 x 26 mmVáha 154 g

Parametry jsou víc než dobré. Kombinace DECTu a GSM dává telefonování ten správný šmrnc. Podsvícený displej, jmenný seznam na sto pozic v telefonu, vibrační vyzvánění, EFR, to jsou vlastnosti, které už stojí za zvážení. Všechno zní nádherně, ale poslední zprávu, tu špatnou, si nechám na konec. K nám se přístroj nedováží a podle vyjádření firmy Mobilcom se ani dovážet nebude. Ve Francii, Rakousku a Německu se prodává a cena je asi 600 DM. Snad se někdo najde, kdo by přístroje dovezl. Domnívám se, že by o ně určitě zájem byl.

Podle vyjádření firmy, která pracuje v oblasti komunikací, může být zádrhel i v tom, že mobilní a pevný poskytovatel není tatáž firma. Navíc monopol Telecomu trvá a konec, ač už se o něm mluví, je stále v nedohlednu. Budu tedy trochu tlačit na pilu a doufat, že se vše v dobré obrátí.