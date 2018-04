Sagem C3b - véčko k zulíbání (dojmy)

Sagem C3b je jedním z plodů spolupráce Sagemu s čínskou společností Bird. Jedná se o spolupráci dlouhodobou a zdá se, že velmi úspěšnou. Sagem dodává na východ vnitřní část telefonů, naopak odebírá hotové produkty s designem od asijských návrhářů. Sagem sice nespolupracuje jen s Birdem, ale právě jejich kooperace se zdá být nejužší.

Nový stylový Sagem C3b je dámský telefon, kompletně převzatý od Birdu. Bird však vyrábí dvě verze tohoto modelu. Starší označená F2, kterou jsme vám představili v tomto článku a novější verzi, převážně určenou na export, označenou SC14. Vnější vzhled je u obou verzí téměř k nerozeznání, uvnitř je to již poněkud jiné. Sagem C3b odpovídá vylepšené verzi SC14, s kterou je identický. Rozdíly jsou v tvaru tlačítek klávesnice a především v použitém displeji. Původní varianta má displej převzatý ze starších Sagemů řady X5, s rozlišením 101 x 80 obrazových bodů. Displej umí zobrazit 4 096 barev. Novější model SC14, alias Sagem C3b, má displej mnohem větší s rozlišením 128 x 160 obratových bodů. Displej je pasivní a umí zobrazit 65 000 barev.

Sagem C3b a i jeho vzory od Birdu, patří mezi nejelegantnější dámské telefony. Pro koho je určen, dává najevo na první pohled, ale přesto nabízí zdrženlivou eleganci. To již tolik neplatí o jiných dámských telefonech, jako je Panasonic G70, nebo Xelibri 6. Telefon se vyrábí v jediné barevné kombinaci stříbrné a červené barvy. Zpracování telefonu je perfektní a potěší povedené detaily, jako je křivka odělující barvy na přední straně telefonu, nebo anténa ve tvaru rtěnky. Díky jejímu tvaru vůbec nevadí, že anténa není integrovaná. Naprosto čisté tvary dodržuje i klávesnice telefonu - radost pohledět. Původní Bird F2/SC14 patří mezi nejelegantnější čínské telefony a Sagem udělal dobře, že jej převzal do své nabídky.

Nejenom povedený design ale byl rozhodujícím faktorem, proč Sagem po tomto modelu sáhnul. Vnitřní hardware totiž pochází z jeho továren, takže i menu telefonu je stejné, jako u jiných modelů výrobce. To je patrné i z fotografií. Výše popsaný displej je kvalitní, velký, ale není aktivní, jako u modelů X6 nebo X7. V kategorii stylových dámských telefonů ale kraluje, je nejlepší. K dispozici jsou tapety, spořiče - oboje s možností donahrání. To platí i o polyfonních melodiích, mimochodem lepších, než mají jiné modely Sagemu. Jelikož se jedná o dámský telefon, nemůže chybět tradiční dámská funkce, kterou je bio kalendář.

Telefon podporuje MMS, ale integrovaný fotoaparát nemá. K originálním verzím od Birdu lze připojit fotoaparát přídavný, ale Sagem tuto možnost nedeklaruje. Pravděpodobně by to ale mělo jít také. V Evropě se ale fotoaparát bude shánět jen velmi obtížně. Dále nový Sagem nabízí GPRS třídy 8, dlouhé SMS, EMS, infraport, hry, běžné kancelářské funkce (budík, kalendář, kalkulačku), hlasitý odposlech a až osmidenní výdrž na jedno nabití baterie, která má kapacitu 750 mAh. Dodejme, že rozměry telefonu jsou 81 x 51 x 22,5 mm a jeho hmotnost je 85 gramů.

Nový Sagem C3b by se měl začít prodávat již v těchto dnech, na náš trh ale dorazí asi později. Přesnou cenu telefonu neznáme, zhruba by se měla pohybovat v přepočtu okolo 8 500 Kč včetně daně. Sagem od Birdu převezme i některé další modely. Mělo by se jednat o "stereo" mobil C3s a chystá se i další dámský telefon.