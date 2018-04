Safír se jako krycí sklo pro mobily nehodí, tvrdí dodavatel Applu

Pro Apple by použití safírového skla bylo po sedmi generacích přístroje, kdy jeho displej a od iPhonu 4 i záda chránilo Gorilla glass od společnosti Corning, velkou změnou.

Apple tak byl dosud pro tohoto výrobce velkým odběratelem, ale to se počínaje příští verzí telefonu může změnit. Apple totiž v Arizoně vlastní výrobní centrum pro produkci safírových skel pod záštitou společnosti GT Advanced Technologies (více v dřívějším článku).

Dosud nebylo oficiálně potvrzeno, že se iPhone 6 odolného safírového skla skutečně dočká, a šéf Applu Tim Cook se před nedávnem vyjádřil, že safír je určen pro dosud tajný produkt, o kterém nemůže mluvit.

Ovšem Apple je známý inovativním přístupem a je to právě gigant z Cupertina, který v mobilním byznysu často definuje nové trendy.

Nedávno se v San Francisku konala konference Technology, Media & Telecom a mezi hosty byli i vrcholoví představitelé společnosti Corning Glass James Flaws a Tony Tripeny. Není překvapením, že se diskuse velmi rychle stočila na téma použití safírového skla a jeho srovnání se sklem Gorilla. "Pokud se podíváme na tyto dva materiály, pak ve prospěch skla Gorilla hovoří oproti safíru hned několik faktorů," uvedl Tripeny.

U Corning glass obrat k safíru zatím nečekejte

Použití safírového skla je podle firemních kalkulací zhruba desetkrát dražší. Safír má také větší měrnou hmotnost a při stejných rozměrech je asi o 60 procent těžší. "Safír je také značně neekologický, jelikož jeho výroba je energeticky až stokrát náročnější. Horší je také propustnost materiálu. To znamená buď neustále vyšší jas displeje, nebo nutnost použití většího akumulátoru," vyjmenovává další negativa safíru Tony Tripeny.

Safír je sice se stupněm tvrdosti 9 (Mohsova nelineární stupnice) tvrdší než sklo Gorilla, nicméně je tím pádem křehčí. Ale Gorilla glass prý odolá až 2,5krát většímu tlaku než safír. Právě tento aspekt považují při použití u spotřební elektroniky v Corningu za zásadní.

Poukazují také na značně vyšší teplotu tání safíru a jeho obtížnější obrobitelnost, jež je důsledkem právě vysoké tvrdosti. Velkým problémem jsou také možné vady, které mohou nastat v procesu růstu krystalů, což znamená velký odpad, a tím pádem značný nárůst nákladů.

K nasazení tohoto typu skla na úkor Gorilla glass se tedy její výrobce staví odmítavě. Ale to neznamená, že by společnost neměla s tímto materiálem zkušenosti, aktuálně dodává safír pro využití v armádě.

James Flaws nepředpokládá, že by letos došlo k tak rychlému nástupu safírového skla do segmentu smartphonů a tabletů, že by to nějak snížilo odbyt jejich materiálu. Naopak očekávají meziroční nárůst tržeb o 30 procent. Novou generaci skla pro mobilní zařízení vyšší třídy se chystají představit ve druhé polovině letošního roku.

Ačkoli je Apple pro Corning velkým odběratelem, o trvalý přísun do firemní pokladny se firma obávat nemusí ani v případě, že by se objednávky z Cupertina výrazně ztenčily. Podle aktuálních údajů si totiž Gorilla glass našlo cestu k 33 velkým společnostem, bylo použito u bezmála tisícovky produktů a více než 1,5 miliardy kusů rozličných zařízení.

Jisté také je, že pokud Apple nový iPhone skutečně zahalí do safírového hávu, může se to odrazit na už tak vysoké ceně, byť podle dřívějších zpráv by výrobna v Arizoně měla být schopna skla produkovat za podobné peníze, jaké dosud Apple platil za Gorilla glass.

Uvedení iPhonu 6 má být tím největším v dějinách firmy

Podle posledních zpráv z deníku Commercial Times má být uvedení iPhonu 6 opravdu obří. Čínský OEM výrobce Foxconn totiž prý od Applu na letošní rok dostal zakázku na kompletaci více než 90 milionů kusů iPhonu 6.

V Applu tak očekávají, že zájem o příští generaci jejich telefonu bude enormní. Podle analytiků společnosti Citigroup Global Markets by nový model mohl pomoci Applu významně zvýšit tržní podíl. Letos očekávají meziroční růst prodejů až 23 procent, loni to přitom bylo jen 13 procent.

V posledním čtvrtletí uplynulého roku Apple prodal 51 milionů iPhonů. Celkový účet za rok 2013 se pak přehoupl přes 153 milionů kusů iPhonů.

Předpokládá se, že Apple letos vedle iPhonu 6 uvede i první model na rozhraní telefonu a tabletu, tzv. phablet. Ten možná ani nebude používat označení iPhone (více v dřívějším článku). Přístroje mají kromě větších panelů (hovoří se o úhlopříčkách 4,7 a 5,6 palce) přinést také novou generaci čipsetu Apple A8.

Hardware by měla nově podle návrhu Applu produkovat tchaj-wanská společnost TSMC. Dosud přitom důležitou úlohu producenta čipsetů plnil korejský Samsung. O tom, že největší výrobce mobilů světa v budoucnu bude v dodavatelském řetězci Applu hrát stále menší úlohu, se už mnohokrát mluvilo, ale žádná ze stran ale o svých plánech oficiálně nehovořila. Tím, že pomyslné otěže nad výrobou nových čipsetu převezme TSMC, výrazně klesne závislost Applu na jeho největším rivalovi.